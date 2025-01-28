每年農曆新年來臨，台北的迪化街年貨大街總是吸引著眾多遊客和當地居民前來購買年貨。

今年的迪化街年貨大街迎來了30歲的生日，並且以年貨三十為主題，帶來更多創意與熱情。

趁著最後一天1/27的機會，我們也來到這裡，一同來體驗濃厚的過年氛圍與樂趣。

📸🍜迪化街年貨大街

📆活動日期：2025/01/11～2025/01/27

⏰活動時間：12:00～24:00（01/27提前至22:30結束）

📌地址：台北市大同區迪化街一段

☑🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

(相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！)

迪化街算是大稻埕的核心區域，自清朝時期起這裡便是商業重地。

街道兩旁的老建築物至今依然保留著濃厚的傳統風格，走在其中，不僅能感受到歷史的氣息，還能欣賞到各具特色的傳統店鋪。

這些店鋪中，有些經營著老字號的中藥材，有些則是販售著經典的台灣傳統小吃。

台北霞海城隍廟香客絡繹不絕，香火鼎盛。

他也是北台灣最有名、最靈驗的月老廟，吸引了許多中、外遊客前來參拜，成為他們必訪的場所。

這座廟宇是大稻埕的三級古蹟，擁有超過200年的歷史，也是迪化街的宗教信仰精神中心。

📸台北霞海城隍廟

落成：1859年

📌地址：103台北市大同區迪化街一段61號

⏰時間：每天 07:00–19:00

迪化街年貨大街活動自1月11日開幕以來，已吸引了大量遊客前來遊玩參觀，無論是新年期間的餅乾、飲料，還是各式新年裝飾品，這裡應有盡有。

走在街上，你會看到大大小小的攤位店家熱情的吆喝，琳瑯滿目的商品令人眼花撩亂，加上今天的天氣晴朗，人潮湧入，幾乎擠爆整條迪化街。

今天來逛街，除了能找到傳統年貨之外，還有各式台灣本地的蜜餞、各式糖果、南北乾貨、香腸製品以及各種酒類，幾乎應有盡有。

而今年最受歡迎的竟然是草莓大福，這裡的3家店幾乎都要排隊才能買到。

每次來迪化街年貨大街，都能感受到越來越濃厚的過年氣氛，附近還有永樂市場和大稻埕戲苑，不論平日或假日，這裡都是成為體驗台北市傳統文化的趣味景點。

今年也有許多相關的年貨三十慶祝活動，遺憾的是今天是最後一天，來不及參與，由於年貨大街實施交通管制，附近的停車場幾乎客滿狀態~~

幸運的是，因為我們錯過路線，把車停在朝陽公園地下停車場，然後再走路過來。

今年的活動還特別提供無料的接駁專車服務，方便遊客從各大捷運站搭乘到迪化街，避免因交通不便錯過這場熱鬧的盛會。

走在迪化街，這裡能讓人深刻體驗台灣春節文化的魅力。

一路上邊走邊試吃，真的是飽到不行，有些店家更是熱情，根本不怕你試吃，只怕你不購買，這樣的氛圍真是非常有趣！

整體來說，能再次來到迪化街年貨大街走走逛逛，尤其是在接近過年佳節的時候，感覺十分不錯。

這裡不僅是採買年貨的好地方，也是一次充滿年味的購物之旅，期待明年再來！

在此祝福各位朋友，2025年大吉大利！🧧🀄🏮

蛇麼都第一，蛇米瓏賀，蛇麼都開心，蛇麼都得意！🐍🎉