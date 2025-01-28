如果你正在尋找一個浪漫且充滿驚喜的夜晚，不妨來到新北大都會公園，親自體驗辰光橋上的光雕展。

這個光雕展自1月25日起開幕，將持續到3月23日，每晚的亮燈時間為17:30至22:00，展期橫跨春節、元宵節、情人節等重要節慶，無疑是這個季節最受歡迎的浪漫景點之一。

📸2025辰光橋光雕展｜情繫辰光

📆活動日期：2025/01/25～2025/03/23

⏰開放時間：每天 17:30~22:00

📌地址： 241新北市三重區水漾路一段(新北大都會公園)

☑🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

(相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！)

▼璀璨心廊

新北大都會公園是新北市的一片大型綠地，交通相當便利，無論是自駕還是搭乘大眾交通工具都非常方便。

公園內綠意盎然，還有許多適合小朋友的遊樂設施，因此假日時常充滿歡笑聲。

白天你可以在公園內放鬆身心，騎單車、散步或野餐享受陽光；而在傍晚時分，前往辰光橋，體驗光雕展帶來的浪漫魅力。

▼愛之鴿舞

辰光橋的橋身呈現優美的曲線，宛如宇宙銀河在地面上的倒影，今年的光雕展主題象徵著牛郎與織女的重逢之路，從遠處望去，巨大的色彩繽紛的喜鵲似乎架起了一座愛的橋樑。

當人們走上這座橋，彷彿穿越時空，與牛郎織女一同感受那份跨越時空的愛情故事。

▼星舞夜空

今年辰光橋的主題是情繫辰光，融合了復古與現代的元素。

橋上隨處可見各種愛情象徵的燈飾，無論是全家出遊還是情侶來此散步拍照，這裡的浪漫氛圍一定會讓愛情在冬季更加溫暖動人。

▼情歌噴泉

今年的光雕展有6大主題燈飾，讓這裡成為情侶們的浪漫聖地，走在這些光影之中，彷彿踏入了愛情的時光隧道，隨著周圍七彩燈光的變化，沉浸在充滿浪漫氛圍的世界裡。

這次的光雕展不僅帶來視覺上的震撼，還融合了許多動態光影效果。

從不同角度觀看，光芒閃爍彷彿置身於星河之中，每個區域都呈現出不同的光影故事，讓人們在其中體驗愛情的多樣滋味。

▼炫彩光廊

來訪的遊客一定會對橋上的巨型喜鵲光雕感到驚訝，彷彿喜鵲們飛越銀河，架起了人們熟悉的鵲橋，讓牛郎與織女得以重逢，跨越千里的兩顆心得以靠近。

這樣的設計無疑是今年最大的亮點，不僅讓人重溫牛郎織女的愛情故事，更彷彿自己也成為了這段浪漫傳說的一部分。

辰光橋設有電梯設施，方便不便行走的長者直接搭電梯到三樓，然後慢慢享受光雕展的美景。

今年的光雕展與新北河濱的夜景相得益彰，相信元宵節期間這裡會更加熱鬧。

喜愛這裡的朋友不妨白天與晚上都來走走，與家人或摯愛一同感受新北大都會公園的精彩氛圍。

▼翱翔之愛

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📸🏮2025新北燈會｜靈蛇獻瑞 一起PLAY

📆活動日期：2025/02/01～2025/02/16

⏰開放時間：每天 18:00~22:00

📌地址： 241新北市三重區水漾路一段(新北大都會公園)

☑🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

(相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！)