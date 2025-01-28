擼了嗎串烤，台中宵夜推薦。位於中科商圈JMall商場的好吃炭烤串燒，浮世繪裝潢充滿日本風情。擼了嗎串烤主打以炭火燒烤，獨家特調燒烤醬汁，搭配迷人炭香味讓人欲罷不能。滿100元再送里肌肉or雞肉串，滿200元送汽水，無上限買越多送越多。內用再享9折優惠，很適合跟朋友小酌聊天撸串。另外也有配合外送平台，直接烤好送到家免出門真方便~

擼了嗎串烤

地址:台中市西屯區福康路40號旁

電話:0921-103-796

時間:17:00–24:00

粉專:請點我

IG:請點我

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擼了嗎串烤在哪裡?

擼了嗎串烤就位在中科商圈附近，旁邊就是澄清醫院跟JMall商場，開車的朋友可以停在JMall商場、澄清醫院-聯合停車場，走過去也只要5分鐘。

擼了嗎串烤環境介紹

擼了嗎串烤主打串燒、汽水、啤酒等，營業到晚上12點，又多一個吃宵夜的好選擇。

除了來外帶串燒，裡面也是有提供座位可以內用~浮世繪的牆面加上可愛小公仔，很有日本風情。

冰箱內提供果汁、汽水、啤酒等飲品可以選擇，他們家的串燒真的很適合配啤酒，非常過癮。

PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車

擼了嗎串烤優惠活動

擼了嗎串烤只要買100元就送一串里肌肉or雞肉串任選，滿200元再送汽水一罐，2種都可以無上限疊加，買越多送越多。

擼了嗎串烤菜單價位

串燒每支約30元~50元不等，主廚推薦的品項都還不錯，另外也有豬肉、雞肉、牛肉、羊肉等串燒，基本串燒品項也都是一應俱全。

現場點的話就是到食材區自行夾取，不過都是現點現烤，需要一點時間耐心等候。也可以事先電話訂購，再過來領取，店員會跟你說大概需要多久再過來拿，這樣也能節省不少時間。

串燒我還是喜歡吃炭烤，因為多了一股迷人的碳香味，老闆對木炭挑選也是相當講究，使用的木炭不會有濃濃的煙跟炭灰飛到食材上，這點真的很推。

每樣食材都是細心處理，不斷的刷上烤醬翻烤，焦黑的部分也會特別剪除，也是我喜歡吃他們家的原因。

擼了嗎串烤餐點介紹

我個人還是蠻推薦可以來內用，畢竟剛烤好趁熱馬上吃最好吃，還可以享9折，你說不香嗎~

香菇、櫛瓜

香菇經過炭火烤制，外層微焦，鮮嫩多汁，煙燻香味濃郁，讓人忍不住一串接一串。櫛瓜切片後串起來，炭火烤過後外焦內嫩，保持原本的清甜口感，搭配簡單調味，香氣四溢，搭配肉串一起吃很清爽解膩。

青椒

青椒經過炭火烤制後，外皮微焦，味道更加香甜，帶有淡淡的煙燻香。

香腸

烤香腸是燒烤中最受歡迎的美食之一，外皮烤至金黃酥脆，內裡則保持多汁鮮嫩。簡單的炭火烤制後，香味濃郁，吃上一口讓人超滿足。

五花肉

燒烤五花肉搭配生洋蔥，這組合簡直是絕配！五花肉烤至外焦內嫩，油脂豐盈，帶著濃郁的煙燻香，而生洋蔥的清脆和微辣則能平衡肉的油膩感，增添清爽口感。

甜不辣

烤甜不辣外層微焦香脆，內部保持彈嫩的口感。每一口都帶著淡淡的煙燻味，和原本的甜味、鹹香完美融合。沾點辣椒粉，吃起來更是滋味十足，搭配啤酒超級對味！

米腸

米腸是台灣經典的小吃，燒烤後外皮微焦香脆，內裡軟嫩多汁。米腸帶有獨特的香味，搭配蒜蓉醬或辣椒醬更是美味，成為燒烤時的絕佳選擇！

七里香

七里香是一種風味獨特的台灣小吃，外皮經過炭火烤制後，焦脆香嫩，裡面則保持多汁鮮美。雞屁股本身脂肪豐富，烤後特別香滑，帶有自然的油香和煙燻味。

烤大腸

大腸經過炭火烤至外焦內嫩，油脂香氣四溢，搭配新鮮的蔥段，既能增添清爽的口感，也能平衡大腸的油脂味。每一口都帶著煙燻味和蔥香，滋味無窮。

豆干串、杏鮑菇

豆干串和杏鮑菇都是燒烤中健康又美味的好選擇！豆干外焦內嫩，口感Q彈，搭配簡單的醬料味道更濃郁；杏鮑菇外表微焦，內部鮮嫩多汁，口感清爽。

豬肉包蔥、牛肉包蔥

豬肉包蔥和牛肉包蔥也是串燒中的經典美食！將新鮮的豬肉或牛肉片包裹上蔥段，再加上簡單的調味，經過炭火一烤，肉質鮮嫩多汁，蔥的清香與肉的油脂完美融合，讓人一口接一口。

雞肉串

雞肉經過醃製後，串在竹籤上烤至外皮金黃微焦，內裡鮮嫩多汁。刷上獨門醬料香氣四溢，味道鮮美，讓人回味無窮。

孜然羊肉串

羊肉經過切塊醃製後，烤至外焦內嫩，撒上濃郁的孜然粉，讓羊肉釋放出獨特的香氣，風味十足。

雞皮

雞皮的油脂在烤制過程中釋放出濃郁的香氣，口感香脆，帶有獨特的煙燻味。刷上獨門醬料，每一口都好滿足，簡單又極具風味。

店家資訊

擼了嗎串烤

地址:台中市西屯區福康路40號旁

電話:0921-103-796

時間:17:00–24:00

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