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春酒推薦。從港式點心到粵菜海鮮，大小菜式皆內行且更具性價比──宸軒園

[春酒、宴會桌菜、粵菜海鮮／新北新店]



不光只平時少人數用餐可以享用港式點心或是粉麵飯之類主食，

能夠掌控多樣化的高級海鮮食材，在肉類料理上也有相當造詣的宸軒園，

是新北新店地區相當具有人氣的宴會餐廳。

2025春酒宴席，開出NT6600、8800（以上另加10 %）的價位，

能夠一享包括鮮蝦、魚翅、九孔鮑、海石斑多款高級海鮮料理在內的粵式桌菜，

真的比台北市區更具有性價比呀！



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澎湃佛跳牆、龍蝦、金牌脆皮雞、海石斑、九孔鮑…

不是北市吃不起，而是新店更有性價比。

先前在某家餐廳官方FB上看到的這幾句SLOGAN，真的是有才到令人折服！



這家餐廳就是在新店相當知名的港式點心、粵菜海鮮餐廳──宸軒園。

這一篇要來分享的，是其2025春酒之宴席菜色。







在年關逐漸逼近的當下，相信大家這陣子一定都會出現：

「尾牙春酒、圍爐年菜預訂了沒？」之類的話題，

去年年底時，好朋友招呼了希沙良一同前往新店用餐，說是要為大家介紹春酒菜色，

聯繫後發現竟是好幾名部落客友人都讚不絕口，連居住在台北市區的希沙良都知道的宸軒園，

不由得十分期待。





先來放個春酒宴席全餐點IMAGE照唄！



用餐地點是在宸軒園 粵菜海鮮 中興店，

位於新店地區除了北新路外，另一條南北交通要道中興路，也就是跟大型商場裕隆城同一條的大馬路上。

最接近的捷運站是新店區公所站。

只是雖說是在捷運站東側的2號出口那一面，不過我們都覺得由1號出來，

往前順著北新路直走，到檳榔路口再過馬路，接著一路到底會比較簡單，

步行大約7~8分，至中興路口左轉即可見。



未來，目前已可見雛形，包含新的新店區行政中心與新店國民運動中心在內，

由日本建築師丹下憲孝進行建築外觀設計的新店行政生活園區正式落成，

將會開通新店區公所站東南側那一頭的的3號出口，就會更加便利。







話說這家宸軒園，

可是橫跨了代表著宴會待客用的大菜、吃巧用的飲茶小點，

以及適合少人數用餐，也是後來所流行港式茶餐廳的定番菜色等三大範疇，整個很是厲害。

記得曾經聽過邀約的好友說過，宸軒園以往曾到北市的公館地區出店，

當時是在圓環旁邊台電公司的樓上，是個不特別說明或經人介紹，過路客幾乎不太會踏進的神祕場所。

然當逢年過節，預約的用餐客人居然能夠坐滿那聽說可容納近90桌，大又華麗的宴會廳，

這點可著實令人吃驚，也因此讓希沙良留下深刻的印象。

亦即是說，光是其宴會菜色，早已累積了相當的口碑。



※有關於其港式點心和港式 粉.飯.麵等主食部分，接下來有機會希沙良將以IG另文介紹，敬請期待並持續追蹤。









遇年菜尾牙宴席等特殊節日之際，內用才有另加10％服務費。（※春節期間不打烊，內用外帶服務均採預約制。）

1月份可訂席用餐日子好評遞減中，有需求者還請盡速去電諮詢。

※尾牙、春酒宴席搭配菜色不同，詳見最下方資料處店家提供的菜單DM



據希沙良當天前往用餐時得到的資訊，

身為在地的人氣餐廳，宸軒除夕兩波用餐當然早早就被預訂完畢。

外帶年菜色還有少數機會，有需求者還請盡速去電諮詢。

這回要介紹的，則是時序再往下走的春酒菜色，

以下就以NT8800+10％的桌菜菜色搭配做主要介紹。



首先，桌菜料理一定是從冷盤開始。

不曉得依據實際用餐或者預定的情形，餐具是否會有所不同，

總之，當天這道裝成在呈圓環狀之巨大銀色金屬製容器裡頭的宸軒四彩蝶，

可說絕對是吸引目光（請見上方春酒宴席全餐點IMAGE照）。











裡頭出現的小品包括大支的蟹肉棒、彈牙口感的鮑片沙拉，

還有希沙良個人很喜愛，吃來脆口的涼拌海蜇皮，全都是清爽的開胃料理。

另一款為有點類似香腸手法製作的巨大肉捲，不只鹹香開胃，也很是別出心裁。

像這樣，代表四喜的開胃菜色裡頭，以三品海物搭配一款肉類，亦是常見的粵菜冷盤比例呈現。



粵菜的重點除了海鮮種類多之外，羹湯類也是定番。

其次送上的錦繡扒魚翅，

正是運用了高檔粵菜裡頭一定會出現的四大海味──鮑、參、翅、肚裡頭的「翅」，

為以魚翅搭配包括木耳、筍絲等在內多樣化的蔬菜，

最後再以蠔油融合整體風味的羹湯料理。

一方面兼具了口感和視覺華麗感，一方面在前頭也有暖胃之效。











俗話多說「靠山吃山，靠水吃水」，不過中菜料理還是會盡量講求均衡，

特別是在年節料理菜色中，一定會出現代表「年年有餘」的整尾魚鮮，

所以再來的一道料理就是清蒸海石斑。



使用清蒸的料理方式，當然就表示食材新鮮美味，

這道具有蔥薑馨香的鮮魚料理不僅看起來華麗吉慶，

海石斑魚的口感肥美中帶著緊實Q彈，兼且少見細刺，也是相當受到台灣人的喜愛。







我們這回的料理是以NT8800+10％價位的菜色為主，

不過還是有特別加碼一道白灼鮮中蝦，

這個是NT6600+10％的宴席菜色之一。



※不同價位春酒菜色詳見最下方資料處店家提供的菜單DM。











據說在廣東宴客，要是點不了啥大樣海鮮，至少要有個蝦，

而在眾多料理手法中，又以「白灼」最是顯得內行。

「白灼」一詞多見于酒樓菜譜，乃是粤菜突出清鮮的手法之一。

所謂「灼」，即是以煮滾的水或湯頭來將生食燙熟，

既可保持和突出食材的原味，又能去除掉食物中不好的雜味。

這道白蝦一樣是因為新鮮，所以可以使用簡單的料理手法，肉質細緻，吃來甘甜好味。



（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





粵菜料理雖然海鮮的比例高，但也不會偏廢肉類料理。

這時送上的是金牌脆皮雞，

皮脆肉嫩，火候掌控得宜，美味不需多言。











宸軒園的大廚不單單基本的魚蝦料理拿手，平時即提供多款相關的熱炒菜色，

對於粵菜料理中像是烏參、活龍蝦、九孔鮑一類的高級食材亦具有相當造詣，

然若要說起肉類料理，事實上在這方面仍是一樣能夠掌控拿捏。

像是菜單上除了有德國豬腳（需事先預約）之外，

光是排骨料理就有京都子排、椒鹽子排、香檳子排、陳醋子排、金沙子排等，種類選擇相當多。







這回春酒搭配的菜色是金蒜豬肋排，

不單單上頭灑滿了蒜酥增加口感，咬下一口更有十足蒜香入味，

更因能夠大口嚼肉，這道希沙良個人也很是喜愛。



中間還有一道海鮮料理是陶板九孔鮑。

這道料理排滿了鮮活的九孔鮑和大顆蛤蜊，上桌之後點火加熱，

得要花些等候時間，因此延到這邊介紹。







經充分加熱之後，猶如海風拂面一般的香氣滿溢而出，

此時開蓋趁熱食用最是鮮甜，可千萬不要煮過久，肉質塌縮就可惜了。

海物下頭還襯著齊整的絲瓜切片，烹煮後呈現半透狀態，

此時已然吸收了所有的鮮美湯汁，更是顯得甘甜鮮香。



再往下走是主食部分，一道是蒲燒魚米糕，另一道是鯧魚米粉鍋。

蒲燒魚米糕是湯汁風味盡數熬煮入其中的糯米飯，

上頭搭配略帶甜味的蒲燒魚片，成了老少咸宜的人氣料理。







過年為什麼要吃鯧魚？

取其同音，代表著有「昌榮、昌盛」的意義，也象徵在新的一年裡能夠吉祥如意，富裕昌盛。

以魚鮮製作的米粉鍋也是台灣人很喜愛的一道鍋物料理，

這道鯧魚米粉鍋以肉質纖細的鯧魚搭配上鬆綿的芋頭和鮮蔬，煮到風味相互融合，

米粉則是吸收湯汁精華，可說不管是吃料、吃米粉或是喝湯，

都好吃到讓人欲罷不能，是寒涼天氣中的最佳選擇。











最後收尾的是精緻甜美點和四季水果皿。

前者是小朋友最愛的銀絲捲，可以在新年伊始甜甜口；

後者則是以時令水果搭配，而且不會到了最後就聊備一格，在排盤上依舊用心。



就像這樣，直到料理最後都能夠讓請客的主人或是安排的人放心不失禮，令賓主盡歡，

加上一樓設有小包廂，地下樓更是除了可同時容納多桌用餐，

亦備有能夠共聚歡唱、進行活動與會議說明等用途的投影螢幕等設備，

確實很是適合春酒尾牙等各式宴席，莫怪能夠成為新店地區的人氣餐廳。











不光只平時少人數用餐可來此享用港式點心或是粉麵飯之類主食，

能夠掌控多樣化的高級海鮮食材，在肉類料理上也有相當造詣的宸軒園，是新店地區的人氣宴會餐廳，

不管是在地來店用餐、點餐外送，於外燴服務，還有遊覽車的桌菜上亦很是受到好評。

2025春酒宴席，開出NT6600、8800（以上另加10 %）的價位，

能夠一享包括鮮蝦、魚翅、九孔鮑、海石斑多款高級海鮮料理在內的粵式桌菜，

真的比台北市區更具有性價比呀！



尾牙春酒季節詢問場次及日期可以直接私訊店家粉絲團，或者是官方Line唷！











其他相片可參考KISARA的相簿

《20241228 宸軒園》



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[PHOTO by KISARA]



《本篇為廠商店家邀約，基於實際試用或試食後介紹》



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。





宸軒園 粵菜海鮮 中興店地下樓及一樓用餐環境。





宸軒園 粵菜海鮮



中興店

新北市新店區中興路一段141號1樓

02 2915 6006

11：00~14：30、17：00~21：00



※年菜尾牙宴席等特殊節日內用另加10％服務費。



FB→宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

官方Line帳號→@708wtaxh



※台北捷運新店松山線（MRT綠線／G）新店區公所站，1號出口，徒歩約7分；

公車可搭至中興路一段、檳榔路等







宸軒園 港式 粉.飯.麵



安民店

新北市新店區安民街86號

02 8666 0286

11：00~14：30、17：00~21：00



FB→宸軒園-港式粉.飯.麵（安民店）







[以上菜單DM點圖均可放大]



訂席與付款相關事宜

1. 付款方式為【匯款】與【宸軒園店面現金付款】

使用匯款請將明細回傳並以電話確認。戶名：姜霈

銀行：808 玉山銀行 北新分行帳戶：（808） 0901-976-036918

2. 每桌需預付訂金＄3000桌，無故取消訂金不退還，已全額付清者將依比例轉為等值餐券。用餐日前90天：70%、前60天：65%前30天：50%。

3. 菜單內容可能因為季節有所改變，本店保留內容修改及終止之權利。



※相關優惠辦法及變更請以店頭及官網説明為準。如有修正也請大家協助通知希沙良更新最新優惠唷！







──也是開箱文：外帶店、伴手禮與開箱食記的延伸閲讀──

[年節菜色、醬料湯底、調理包、保健品、其他]

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[右上方插圖 by 熊寶]