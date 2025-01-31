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新北市淡水區淡水伴手小食。誤打誤撞下發現的多樣化果乾蜜餞小舖──鹹酸甜商行.

2025燈會攻略 果乾 蜜餞 蔬果脆片 more
2025-01-31 12:00:00 文字：希沙良的部屋
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希沙良的部屋

希沙良的部屋

美食、毎食、霉食、沒食

淡水伴手小食。誤打誤撞下發現的多樣化果乾蜜餞小舖──鹹酸甜商行

 

[果乾、蜜餞／新北淡水]

誤打誤撞下，在淡水老街發現到一間挺不錯的天然果乾蜜餞專門店！
鹹酸甜商行不只有寶島台灣最棒的芒果、鳳梨、紅心芭樂乾，最受女孩子歡迎的莓果類果乾，
更有以往少見、獨具風味的橘子、哈密瓜與水蜜桃果乾，可謂相當特別。
此外，蜜餞和蔬果脆片也都有相當多種類可供選擇。
沒有加添不必要的人工添加物，是更為優質的解饞小零食。

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※發落希沙良的部屋Telegram，吃喝玩樂不漏接➡️https://t.me/kisara901

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不知道大家有沒有類似的經驗？
有時候心裡想著這天一定要完成什麼事，或者是特別走一趟想要尋找些什麼，
往往不見得一定能夠達成原本的目標；
反而在放鬆心情不再執著後，卻得以無心插柳，取得意料之外的收穫及成就。

今天希沙良要來分享的，就是和友人在誤打誤撞下，
在淡水老街上所發現的一家優質零食伴手小店──鹹酸甜商行。

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以天然水果乾燥而成的果乾是不錯的小零食。

暑假開始前，希沙良和兩名好朋友正好得空，
於是就安排了個睽違許久的淡水半日小旅行。
如今想想，還真的很可能是後疫情以來首次往這方向跑…

三人從金色水岸晃去，再一路準備順著老街返回，
只是很可惜地，在台灣基督長老教會淡水教會和滬尾偕醫館這邊遊逛，並照了幾張相後，
卻發現好友美少女芳心心念念的桂花荔枝冰，
還有希沙良每回到淡水都必嘗，入口一整個香酥脆的阿香蝦捲，
竟然依著先前的印象一下都沒有找著（回來一查才知兩家當天都恰好是遇到周四休息啦，哭）。

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淡水開港甚早，有不少古蹟可逛可玩。圖為台灣基督長老教會淡水教會及滬尾偕醫館。

正在徒呼負負時，竟然就在老街通往渡船頭的巷口附近，
發現到了一間或許因為店面和招牌不算花俏，故而乍看之下並未立刻被吸引到，
然卻在細逛之後覺得挺不錯的天然果乾蜜餞專門店──鹹酸甜商行。

說實話，要不是另一名友人傑克先生一馬當先直接衝了進去，
希沙良和好朋友美少女芳可能還在外頭懊惱，不然大概就是會繼續在門口張望個老半天，
掙扎著是否要在原本預定計畫未達成的情況下，改弦更張把時間和預算花在其他的地方…

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因為，像這樣的小零食，如果口味不錯的話，
那只要我們兩人進得店裡，可就一定會是大買特買跑不掉的，笑。

畢竟，希沙良因為體質的緣故，
吃到內含太多人工合成原料，或者化工成分的食物時，總是需要花較多時間才能代謝，
而且愈少接觸就愈是碰不得，很吃不消。
是以，平常即便是挑選零食，也都盡量以天然食材製品為優先。
而好朋友美少女芳則是相當喜好具酸甜果香的產品，
加上店家還很大器，所有果乾蜜餞全都開放試吃，吃了喜歡再買。

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店頭中央的長案上一字排開擺放著的，
正是各式各樣的產品試吃小盒，相關的品名都有清楚標示。
看到有興趣的還請依照試吃禮儀並保持衛生，
每樣產品試食時均更換竹籤，適量嘗試為要。

果乾類的產品都是由天然水果製作而成，
乾製之後風味濃縮，不僅保留礦物質，具有高纖的特性，
甚至可以取代精緻糖的使用，讓點心或料理更具風味層次。
因此我們對這一部分尤其具有興趣。

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有如戀愛般粉色的台灣紅心芭樂乾香甜引人。

一開始嘗試的幾款，
包括有寶島台灣最是出名、甜度較高的芒果乾。
像花朵一樣的大片鳳梨乾，
還有具獨特香氣與戀愛般粉色的紅心芭樂乾等，
這幾款應是屬於比較耐嚼，在市面上也均占有一席之地的長銷產品。

當然，近年超紅，並且因為富含多酚等，
很是受到女性顧客所喜愛的草莓乾、、藍莓乾、蔓越莓乾之類也都有，
吃起來Q軟香甜，可說是這些莓類果乾的特色。

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台灣哈密瓜乾肉厚又大塊，吃起來超級過癮。

隨著相關製程技術的進步，以往許多因本身含水量較豐，
若僅以傳統日曬方式實難以製作成果乾的水果，近來也逐漸開發而出，
這樣的產品也相當令人喜出望外。
舉例來說，比較有意思的，
就是我們在此品嘗到了以往較為少見的橘子乾、哈密瓜乾跟水蜜桃乾，
一整個愈嚼愈香，完全就是水果本人的風味凝縮。

後來闆娘在前來介紹和閒談之時也告知我們，
這最後的兩項產品正是店內目前最為受到歡迎的品項，
像是哈密瓜乾肉厚又大塊，吃起來超級過癮；
而充滿獨特桃子的蜜香，聞到就令人口水直流的水蜜桃乾，更是店內人氣的南波萬！

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水蜜桃乾是目前店內人氣第一名。

以上這些個不同口感的果乾產品之所以特別列出來，
自然是因為全都各有擁護愛好者，
最後也都一一出現於我們的購買名單之上。

其他店內還有更多的產品，
舉例來說，像是這回因為個人偏好而選購了紅心芭樂乾，
然因友人在幫希沙良拿取產品時差點不小心拿錯，
因而特別記憶深刻的芭樂乾，便以其傳統風味而受到不少人的喜愛。
這兩款產品就是因不同的品種而有著不同的風味。

至於青芒果與芒果，則是在水果青澀至成熟的不同時期採摘，
一個帶酸一個甜美，原本即已呈現出大異其趣的狀態。
實際販售的果乾類產品大都擺在進門後右手側的貨架上頭，
相信大家一定都各自能夠找到自己的最愛。

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台灣原味青芒果乾口感較偏酸，也是不少顧客喜愛的商品。

（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）
 


除了品種和成熟度的差異可能造就出不同產品，
希沙良接著又聯想到，甚至就算是同樣的原料，
若是採用不同的製作方式，或是區分口味的話，
那最後在口感和風味呈現上，自然也都會有所差異。
這樣的例子多見於蜜餞類產品，光是李子和梅子，相信不少朋友立刻就能想到好幾款成品才是！

是的，店內的另一個大宗，當然就是蜜餞的部分啦！
常見的化核應子、大仙李、奶梅、話梅、茶梅、洛神花、辣橄欖…等一眾產品自是齊備，
在各式果乾的對側紛紛列隊，與其分庭抗禮。

美少女芳還在其中發現新奇的咖啡梅，
試吃入口時真的滿嘴都是咖啡的馨香，很是特別。

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重新調整心態之後，或許開心的體驗、意外的收穫就會到來。

最先進店的傑克先生則是喜愛蔬果脆片的酥脆口感，
於是乾脆挑選了一包內含多種蔬果乾的綜合產品，之後就準備前往櫃檯結帳。
這時，親切的老闆娘看我們其他人還在挑選，
即時告知道：店裡有滿額優惠活動，只要滿NT$600，立刻可以減免$100（※）。
眾親好友也可以湊一起，門檻很容易達標。

店內所有產品幾乎都是以NT$100或150的價位份量來包裝，
因為全都看得到真材實料，這樣的價位算是十分平實。
也比較不會有過大包裝一下子吃不完，以致放到不新鮮的問題。

※此為到訪當時店內活動。優惠活動不定期舉辦。
網路商店目前有滿額優惠，IG等社群則不定期有抽獎等活動。

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希沙良還有先確認過，這裡除了付現，也可以刷卡以及使用Line Pay，
像我們這種非現金主義者也都可以放心挑選。
老闆娘更向我們保證：
絕對沒有不必要的人工添加物，請大家安心吃。
因此各類果乾仍建議放冰箱保存，趁新鮮盡早食用為宜喔！

嗯…最後買了多少？
當然是各自達到門檻，滿載而歸囉！

然後不曉得是不是本人太愛亂發表意見，
居然在從非現金支付聊到食安，然後再繼續又聊到出國購物時，
一時不察竟被猜出部落客的身分，這…闆娘也一整個太厲害了吧！汗

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綜合蔬果脆片有超多種類蔬果，吃起來超過癮。話說左前方這片菠蘿蜜長得滿像台灣的耶！

回家就發現，這一包綜合蔬果脆片裡頭，
居然包含有黃地瓜、紫地瓜、紅蘿蔔、南瓜、秋葵、芋頭、敏豆，
以及香蕉、菠蘿蜜、鳳梨、芭樂、蘋果、楊桃等，
一共十多種蔬果，吃起來超過癮。

對了，如果不方便來店的話，也可以使用網路訂購，
鹹酸甜商行除了提供蝦皮賣場與線上訂購，
亦可以利用粉專私訊來訂購唷！

只是希沙良因為目前因為考慮補貨就上去稍微瀏覽了一下，
卻有著店內似乎還有更多種類產品，而網路賣場可能以人氣商品為主的印象…
不管如何，網路賣場上總也有著四十多，將近五十款產品，選擇已是不少，
至於實體店內到底有沒有更多產品，那請大家至淡水遊玩、到訪鹹酸甜商行時，
再來幫希沙良問一下闆娘吧！笑

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因為誤打誤撞，竟在淡水老街通往渡船頭的巷口附近，
意外發現一間挺不錯的天然果乾蜜餞專門店──鹹酸甜商行。
有寶島台灣最棒的芒果、鳳梨、紅心芭樂乾，也有最受女孩子歡迎的莓果類果乾，
更有以往少見、獨具風味的橘子、哈密瓜與水蜜桃果乾，可謂相當特別。
此外，蜜餞和蔬果脆片也都有不少種類可供選擇。
沒有加添不必要的人工添加物，不只用於解饞，午茶待客，甚至拿來下酒都很不錯。

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其他相片可參考KISARA的相簿
《20240530 鹹酸甜商行》

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[PHOTO by KISARA]

※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。
 


鹹酸甜商行

新北市淡水區中正路119號
02 8631 3596
10：00~20：00（六、日~21：00）

※可刷卡。可用LINE PAY。

FB→鹹酸甜商行
IG→鹹酸甜商行

台北捷運淡水信義線（MRT紅線／R）淡水站，1號出口，順中正路（老街）徒歩約9分；
公車可搭至馬偕花園、重建街口等
※自行開車可停捷運淡水站停車場。

蝦皮賣場→鹹酸甜商行
線上訂購→鹹酸甜商行
 

好康報報
網路訂購優惠／
⭕️蝦皮、粉專、線上訂購優惠活動，每滿額NT$600可直接折抵NT$100，例：
✔️滿$600現折$100
✔️滿$1200現折$200
以此類推可累積折抵。

※相關優惠辦法及變更請以店頭及官網説明為準。如有修正也請大家協助通知希沙良更新最新優惠唷！



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