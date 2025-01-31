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淡水伴手小食。誤打誤撞下發現的多樣化果乾蜜餞小舖──鹹酸甜商行

[果乾、蜜餞／新北淡水]



誤打誤撞下，在淡水老街發現到一間挺不錯的天然果乾蜜餞專門店！

鹹酸甜商行不只有寶島台灣最棒的芒果、鳳梨、紅心芭樂乾，最受女孩子歡迎的莓果類果乾，

更有以往少見、獨具風味的橘子、哈密瓜與水蜜桃果乾，可謂相當特別。

此外，蜜餞和蔬果脆片也都有相當多種類可供選擇。

沒有加添不必要的人工添加物，是更為優質的解饞小零食。



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不知道大家有沒有類似的經驗？

有時候心裡想著這天一定要完成什麼事，或者是特別走一趟想要尋找些什麼，

往往不見得一定能夠達成原本的目標；

反而在放鬆心情不再執著後，卻得以無心插柳，取得意料之外的收穫及成就。



今天希沙良要來分享的，就是和友人在誤打誤撞下，

在淡水老街上所發現的一家優質零食伴手小店──鹹酸甜商行。





以天然水果乾燥而成的果乾是不錯的小零食。



暑假開始前，希沙良和兩名好朋友正好得空，

於是就安排了個睽違許久的淡水半日小旅行。

如今想想，還真的很可能是後疫情以來首次往這方向跑…



三人從金色水岸晃去，再一路準備順著老街返回，

只是很可惜地，在台灣基督長老教會淡水教會和滬尾偕醫館這邊遊逛，並照了幾張相後，

卻發現好友美少女芳心心念念的桂花荔枝冰，

還有希沙良每回到淡水都必嘗，入口一整個香酥脆的阿香蝦捲，

竟然依著先前的印象一下都沒有找著（回來一查才知兩家當天都恰好是遇到周四休息啦，哭）。









淡水開港甚早，有不少古蹟可逛可玩。圖為台灣基督長老教會淡水教會及滬尾偕醫館。



正在徒呼負負時，竟然就在老街通往渡船頭的巷口附近，

發現到了一間或許因為店面和招牌不算花俏，故而乍看之下並未立刻被吸引到，

然卻在細逛之後覺得挺不錯的天然果乾蜜餞專門店──鹹酸甜商行。



說實話，要不是另一名友人傑克先生一馬當先直接衝了進去，

希沙良和好朋友美少女芳可能還在外頭懊惱，不然大概就是會繼續在門口張望個老半天，

掙扎著是否要在原本預定計畫未達成的情況下，改弦更張把時間和預算花在其他的地方…







因為，像這樣的小零食，如果口味不錯的話，

那只要我們兩人進得店裡，可就一定會是大買特買跑不掉的，笑。



畢竟，希沙良因為體質的緣故，

吃到內含太多人工合成原料，或者化工成分的食物時，總是需要花較多時間才能代謝，

而且愈少接觸就愈是碰不得，很吃不消。

是以，平常即便是挑選零食，也都盡量以天然食材製品為優先。

而好朋友美少女芳則是相當喜好具酸甜果香的產品，

加上店家還很大器，所有果乾蜜餞全都開放試吃，吃了喜歡再買。







店頭中央的長案上一字排開擺放著的，

正是各式各樣的產品試吃小盒，相關的品名都有清楚標示。

看到有興趣的還請依照試吃禮儀並保持衛生，

每樣產品試食時均更換竹籤，適量嘗試為要。



果乾類的產品都是由天然水果製作而成，

乾製之後風味濃縮，不僅保留礦物質，具有高纖的特性，

甚至可以取代精緻糖的使用，讓點心或料理更具風味層次。

因此我們對這一部分尤其具有興趣。





有如戀愛般粉色的台灣紅心芭樂乾香甜引人。



一開始嘗試的幾款，

包括有寶島台灣最是出名、甜度較高的芒果乾。

像花朵一樣的大片鳳梨乾，

還有具獨特香氣與戀愛般粉色的紅心芭樂乾等，

這幾款應是屬於比較耐嚼，在市面上也均占有一席之地的長銷產品。



當然，近年超紅，並且因為富含多酚等，

很是受到女性顧客所喜愛的草莓乾、、藍莓乾、蔓越莓乾之類也都有，

吃起來Q軟香甜，可說是這些莓類果乾的特色。





台灣哈密瓜乾肉厚又大塊，吃起來超級過癮。



隨著相關製程技術的進步，以往許多因本身含水量較豐，

若僅以傳統日曬方式實難以製作成果乾的水果，近來也逐漸開發而出，

這樣的產品也相當令人喜出望外。

舉例來說，比較有意思的，

就是我們在此品嘗到了以往較為少見的橘子乾、哈密瓜乾跟水蜜桃乾，

一整個愈嚼愈香，完全就是水果本人的風味凝縮。



後來闆娘在前來介紹和閒談之時也告知我們，

這最後的兩項產品正是店內目前最為受到歡迎的品項，

像是哈密瓜乾肉厚又大塊，吃起來超級過癮；

而充滿獨特桃子的蜜香，聞到就令人口水直流的水蜜桃乾，更是店內人氣的南波萬！





水蜜桃乾是目前店內人氣第一名。



以上這些個不同口感的果乾產品之所以特別列出來，

自然是因為全都各有擁護愛好者，

最後也都一一出現於我們的購買名單之上。



其他店內還有更多的產品，

舉例來說，像是這回因為個人偏好而選購了紅心芭樂乾，

然因友人在幫希沙良拿取產品時差點不小心拿錯，

因而特別記憶深刻的芭樂乾，便以其傳統風味而受到不少人的喜愛。

這兩款產品就是因不同的品種而有著不同的風味。



至於青芒果與芒果，則是在水果青澀至成熟的不同時期採摘，

一個帶酸一個甜美，原本即已呈現出大異其趣的狀態。

實際販售的果乾類產品大都擺在進門後右手側的貨架上頭，

相信大家一定都各自能夠找到自己的最愛。





台灣原味青芒果乾口感較偏酸，也是不少顧客喜愛的商品。



（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





除了品種和成熟度的差異可能造就出不同產品，

希沙良接著又聯想到，甚至就算是同樣的原料，

若是採用不同的製作方式，或是區分口味的話，

那最後在口感和風味呈現上，自然也都會有所差異。

這樣的例子多見於蜜餞類產品，光是李子和梅子，相信不少朋友立刻就能想到好幾款成品才是！



是的，店內的另一個大宗，當然就是蜜餞的部分啦！

常見的化核應子、大仙李、奶梅、話梅、茶梅、洛神花、辣橄欖…等一眾產品自是齊備，

在各式果乾的對側紛紛列隊，與其分庭抗禮。



美少女芳還在其中發現新奇的咖啡梅，

試吃入口時真的滿嘴都是咖啡的馨香，很是特別。





重新調整心態之後，或許開心的體驗、意外的收穫就會到來。



最先進店的傑克先生則是喜愛蔬果脆片的酥脆口感，

於是乾脆挑選了一包內含多種蔬果乾的綜合產品，之後就準備前往櫃檯結帳。

這時，親切的老闆娘看我們其他人還在挑選，

即時告知道：店裡有滿額優惠活動，只要滿NT$600，立刻可以減免$100（※）。

眾親好友也可以湊一起，門檻很容易達標。



店內所有產品幾乎都是以NT$100或150的價位份量來包裝，

因為全都看得到真材實料，這樣的價位算是十分平實。

也比較不會有過大包裝一下子吃不完，以致放到不新鮮的問題。



※此為到訪當時店內活動。優惠活動不定期舉辦。

網路商店目前有滿額優惠，IG等社群則不定期有抽獎等活動。







希沙良還有先確認過，這裡除了付現，也可以刷卡以及使用Line Pay，

像我們這種非現金主義者也都可以放心挑選。

老闆娘更向我們保證：

絕對沒有不必要的人工添加物，請大家安心吃。

因此各類果乾仍建議放冰箱保存，趁新鮮盡早食用為宜喔！



嗯…最後買了多少？

當然是各自達到門檻，滿載而歸囉！



然後不曉得是不是本人太愛亂發表意見，

居然在從非現金支付聊到食安，然後再繼續又聊到出國購物時，

一時不察竟被猜出部落客的身分，這…闆娘也一整個太厲害了吧！汗









綜合蔬果脆片有超多種類蔬果，吃起來超過癮。話說左前方這片菠蘿蜜長得滿像台灣的耶！



回家就發現，這一包綜合蔬果脆片裡頭，

居然包含有黃地瓜、紫地瓜、紅蘿蔔、南瓜、秋葵、芋頭、敏豆，

以及香蕉、菠蘿蜜、鳳梨、芭樂、蘋果、楊桃等，

一共十多種蔬果，吃起來超過癮。



對了，如果不方便來店的話，也可以使用網路訂購，

鹹酸甜商行除了提供蝦皮賣場與線上訂購，

亦可以利用粉專私訊來訂購唷！



只是希沙良因為目前因為考慮補貨就上去稍微瀏覽了一下，

卻有著店內似乎還有更多種類產品，而網路賣場可能以人氣商品為主的印象…

不管如何，網路賣場上總也有著四十多，將近五十款產品，選擇已是不少，

至於實體店內到底有沒有更多產品，那請大家至淡水遊玩、到訪鹹酸甜商行時，

再來幫希沙良問一下闆娘吧！笑







因為誤打誤撞，竟在淡水老街通往渡船頭的巷口附近，

意外發現一間挺不錯的天然果乾蜜餞專門店──鹹酸甜商行。

有寶島台灣最棒的芒果、鳳梨、紅心芭樂乾，也有最受女孩子歡迎的莓果類果乾，

更有以往少見、獨具風味的橘子、哈密瓜與水蜜桃果乾，可謂相當特別。

此外，蜜餞和蔬果脆片也都有不少種類可供選擇。

沒有加添不必要的人工添加物，不只用於解饞，午茶待客，甚至拿來下酒都很不錯。











其他相片可參考KISARA的相簿

《20240530 鹹酸甜商行》



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[PHOTO by KISARA]



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。





鹹酸甜商行



新北市淡水區中正路119號

02 8631 3596

10：00~20：00（六、日~21：00）



※可刷卡。可用LINE PAY。



FB→鹹酸甜商行

IG→鹹酸甜商行



台北捷運淡水信義線（MRT紅線／R）淡水站，1號出口，順中正路（老街）徒歩約9分；

公車可搭至馬偕花園、重建街口等

※自行開車可停捷運淡水站停車場。



蝦皮賣場→鹹酸甜商行

線上訂購→鹹酸甜商行



好康報報

網路訂購優惠／

⭕️蝦皮、粉專、線上訂購優惠活動，每滿額NT$600可直接折抵NT$100，例：

✔️滿$600現折$100

✔️滿$1200現折$200

以此類推可累積折抵。



※相關優惠辦法及變更請以店頭及官網説明為準。如有修正也請大家協助通知希沙良更新最新優惠唷！











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[右上方插圖 by 熊寶]