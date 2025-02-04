美食、毎食、霉食、沒食

台北南門美食。建中學子及鄰近居民愛顧的烤肉定食店──飴盛禾 烤定食

[燒烤、定食／台北城南]



愛吃烤肉飯的朋友看過來！

南門市場附近的台北城南街區，有間以秘醬火烤作為主軸的定食專賣店──飴盛禾 烤定食。

肉類主餐選擇種類多，燒烤火候精湛；三項配菜亦能顧及營養均衝，補充纖維素。

特別是內用還有可以再續的Q彈壽司米，自是受到附近居民以及建中學生的喜愛。

店內空間也是一整個簡潔乾淨，用餐更是安心。



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飴盛禾主打火烤定食，各種肉類主食皆秀色可餐。





在市場研究中，常聽聞許多傳統在地人消費的老街區，

卻隨著交通愈趨便捷，反而把原本的消費力給拉出去，以致沒落的案例。

幸好，擁有諸多博物館與古蹟，充滿文教風情的台北城南，

其商業地帶，包括南門市場及附近街區，倒是看不出有明顯衰退的傾向。



這一回要來分享的，

乃是希沙良最近在這一帶發現的一家美食燒烤小店──飴盛禾 烤定食。

也想藉由這篇分享，來探討一下這有趣的現象。







身為捷運早早就開通經過，如今第三條路線也正在如火如荼建設中的台北城南地區居民之一，

希沙良當然也常常搭著捷運往外跑，

不過，不曉得是不是習慣使然，依舊經常在這一帶用餐及消費。



或許，城南最具代表性的消費空間──南門市場，

本身就極具特色，可說是外省食材的寶庫。

即便與捷運站相鄰，未來更是即將與建設中的萬大線車站聯通，

亦絲毫不受影響，甚至更磁吸了一些外地的消費人口前來。











捷運建設不易，萬大線的建設，自然也一定有其影響：

從希沙良學生時代就常私下被稱為「台北一高」的建國中學，算是本區內十分知名的學校，

其連接中正紀念堂捷運站的最短路徑，是校門口前的南海路。

然由於整條路的捷運工程圍籬不斷，使得部分的商業行為受到影響而轉移，

特別是隔鄰與之平行，同時也接連建中後門的寧波西街可能受益最大，

人來人往的感覺，似乎比以更加熱鬧。



這天，從專屬教練那邊運動回來的娘親，

理所當然地抓了同樣也偷懶不想做飯的希沙良出門，就是準備用完晚餐過後再返家。

經過寧波西街的時候，就看上了這間內裝簡潔乾淨，感覺應該也很注重衛生的飴盛禾。

恰恰好，就在以往外婆家那邊幾次家族聚餐的日本料理店正對門。





附上目前完整菜單。（點圖可放大）



一如其招牌上的「烤定食」定位，

飴盛禾主打多種以肉類燒烤為主的秘醬火烤定食，豬肉、雞肉、魚肉…，看看種類還真不少。

單一種類之外，也有雙拼，甚至更上一層的三拼主食，絕對是肉肉控的最愛。

此外，也旁及一些炸物、燉滷之類定食，提供老顧客不同的選擇。



點餐之後，在等候的時間裡，除了自行取用餐具，

也有店家提供的免費飲品。

我們這天喝到的是紅茶，醇厚香甜，沁涼無比又不具惱人的冰塊，喝來超過癮。





其實這兒一整排都看得出是有點歷史的老街屋，若是有機會能整理一下想必更有特色。



一邊喝著茶，我們一邊四處打量。

雖然本身從外頭看起來應該是棟老街屋（這點因為附近本來就老屋甚多，因此希沙良就沒有細問。），

不過從新穎的內裝看起來，應該不算開業很久。

否則，從小就在這一帶幫長輩跑腿，學生時代又混在附近的希沙良，

絕不可能現在才知曉這等好店啊！









牆面上有不少寫真，烤肉配上貓兒鮮活的表情，超逗！



至此，身為建中畢業生的希沙良對於菜單上的建中餐，

娘親則對於牆面上為數不少的貓咪寫真感到興趣，

在詢問店家之後，也各自得到了相關的說明。



想當然，會在這裡開店，絕對是有地緣關係，老闆就是這附近建中的校友啦！

至於到底是希沙良的學長還是學弟，這個…不研究。笑

而建中餐呢？就是精選將軍排骨和定情烤肉兩款人氣商品做成雙拼。

娘親笑問：那這樣校友有優惠嗎？

阿娘啊，妳是友校北一女的校友吧？而且要也是希沙良來問才對呀！噗





娘親的餐點來啦！點用的是狀元雞排定食及玉米湯。



這時開始依序出餐，喜歡吃雞的娘親點用的是狀元雞排（NT$135）。

整體看起來很是大塊，從切面上看來，也是十足厚實，

然在入口時，卻意外地很是鮮嫩。

特別是經過秘醬翻烤封汁後，鹹中微微帶甜的風味也很對娘親的胃口。









狀元雞排不光大塊，肉也一整個超厚，無敵過癮！



想到在家裡利用烤箱料理的時候，遇到雞排、雞腿這類肉厚的食材，

總是很難把握，出來的結果幾乎都會烤得比較乾澀一些，

相較之下，這兒大廚的掌控確實不錯。

喜歡大口嚼肉的朋友們！點這個就對啦！（還有要考試的考生一定也很愛！）







由於娘親比較不喜冰飲，除了先幫她裝盛紅茶，放置到好入口的常溫之外，

我們另外也有再加點了一碗醇厚玉米湯（NT$40）。

裡頭的玉米不少，蛋花也下的很夠，完全不空虛，意外超值。



本來就是肉國子民的希沙良，這時候當然也不客氣，

在店家推薦下，直接就上到最澎湃的飴盛禾老三樣（NT$180）。

這款惟一一款三拼的定食裡頭共有無雙燒肉、勁道五花、定情烤肉等三項主菜 ，

味道和口感的變化都很豐富。





一次三種享受的飴盛禾老三樣。



其中，帶皮的五花肉在將多餘的油脂烤出之後，

那種咀嚼時獨特的彈牙Q脆感受，一向是個人的最愛。

無雙燒肉就是台式傳統的那種紅燒肉，

這一道經過油炸，所以更顯香酥，可說老少咸宜。

至於第三項定情烤肉，我們等一下再說。











（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





定食皆有提供三項配菜，

除了使用三連小碟裝盤，看起來美觀豐盛之外，還同時顧及營養均衡。



店家的人員告訴我們，三樣配菜裡頭，除了高麗菜較為固定之外，

其他會依季節而有所調整，但會盡量維持一款綠色的蔬菜。

像我們這天白色的高麗菜之外，就有屬於綠色蔬菜的小白菜，

以及滑嫩的金黃炒蛋，剛好在顏色上也是很美觀的搭配。

最重要的，是在吃肉的同時，也能夠補充纖維素。







娘親還提到，給的量也不少，都是在格子裡頭堆得高高，

讓習慣細嚼慢嚥的她花了一些時間才吃完，也剛好等到另一位家人弟弟下班過來。

畢竟燒烤的東西還是趁熱吃最美味，這下就不用外帶了。



因為有人那時剛好牙齒在治療，幫他先行點用的，

是各種武林雙拼裡頭的一款──定情烤肉+玉潤雞柳（NT$150）。

這兩款大概也是對懶得過於花力氣在咀嚼之上的朋友們而言，最是友善的吧？笑





CP值高的各種武林雙拼定食也都各具人氣。



玉潤雞柳使用的是食感上最為水嫩的雞柳條，

加上沒有骨頭，吃起來很方便。

至於剛剛還沒說到，希沙良自己方才吃到也很喜歡的定情烤肉，

則比較像是大家野餐烤肉時的那種烤豬肉排。



一般而言，愈是像這種看似簡單的東西，反而愈是吃掌爐者的功力火侯。

想想看，我們每次不是烤得半生不熟，在到底是要放回去補烤，還是放棄的二選一之間傷透腦筋；

不然就是不小心烤到焦，就算好一點的也是得要出動剪刀修去，應該就可以知道了咩！

像這樣整片烤到色澤均勻，入口鮮嫩，真的不容易呀！





除由史偉沙定期提供服務，確保環境衛生外，相關的食安保險也都齊備，這些在店頭都可以見到。



還有特別值得一說的，

是飴盛禾的白米飯使用可是高等級的壽司米，

粒粒分明，而且吃起來十分Q彈，越嚼越香。

最棒的是，在店內用餐如果吃不夠，拿到櫃檯也可以再添，

可說是不惜血本，因此也特別受到學生的歡迎。



至於外帶的話，希沙良在用餐時，剛好也有看到顧客進來外帶時的手中產品，

飴盛禾使用的是各種飯菜皆有分隔的餐盒，除了不會擠成一團，互相混雜串味，

也能夠保持乾爽清潔，以及用餐時的好心情。

這點機關團體或辦公室要購買盒餐時，應該會是頗為重要的一個考量。







最後，我們十月份用餐，剛好有遇到滿額活動，

店家加送了一份回味酸梅湯（原價NT$40）。

想來一定是把這個當成甜點的娘親一開始還客氣，

最後還是在等所有人用餐完畢的閒聊之間全部解決。（咦？本來不是不想喝冰的嗎？逃）

這個希沙良有先搶了一小口試喝，酸酸甜甜，風味也很足，

確實是相當令人回味的古早味酸梅湯。



什麼，牆上的貓？沒忘沒忘。

我們用餐時一開始先是看到牆面上布置有一些看似小朋友的美術作品，

這個很常見，也容易理解，

大概就不外乎老闆把家裡小孩的優秀作品拿來和眾人分享，並以此而自豪一下嘛！

那麼，牆上那些其中包括不少以貓為攝影對象的作品呢？

難道，老闆跟我們一樣也是愛貓中人嗎？

得到的解答居然是，包括那些兒童美術作品在內，牆上的展示作品其實都是由常客所提供。

倒也讓店內成為藝廊般的一處展示空間，相當有意思。





美術作品由建安國小美術資優班的陳小妹妹提供，不只用色繽紛，更呈現出美食當前的開心感受。



在南門市場附近的台北城南街區，愈益熱鬧的寧波西街上，

發現到一間以秘醬火烤作為主軸的定食專賣店──飴盛禾 烤定食。

肉類主餐選擇種類多，燒烤火候精湛；三項配菜亦能顧及營養均衝，補充纖維素。

特別是內用還有可以再續的Q彈壽司米，自是受到附近居民以及建中學生的喜愛。

店內空間也是一整個簡潔乾淨，更是令人安心，在此也分享推薦給大家。



偷偷告訴大家，飴盛禾的菜單上有經濟餐（NT$99。限量），

四樣配菜搭配主廚精選豚片，老闆真的是佛心來著！

遇到月底荷包拮据時分也可利用喔！











其他相片可參考KISARA的相簿

《20241029 飴盛禾》



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[PHOTO by KISARA]



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。





飴盛禾可用街口支付、LINE PAY等多元支付，十分便利。





飴盛禾 烤定食



台北市中正區寧波西街69號

02 2396 6680

11:00~14:00、16:30~20:00（內用最後點餐時間為19:30；19:30 後僅供外帶自取。）

六日休



※可用街口支付、LINE PAY。無用餐時間限制。寵物友善。



FB→飴盛禾 I Cheng He aka Yi Sheng He

官方LINE 點餐→https://lin.ee/LAPolb7



※台北捷運淡水信義線（MRT紅線／R）、新店松山線（MRT綠線／G）中正紀念堂站，2號出口，徒歩約5分；

中和新蘆線（MRT橘線／O）古亭站，7號出口，徒歩約10分；

公車可搭至自來水西分處(牯嶺)、自來水西分處(寧波)、聯合醫院婦幼院區一、捷運中正紀念堂站(羅斯福)、寧波重慶路口等



好康報報

經濟餐販售規則／

販售時間：每月最後一週。每日限量，售完不補。

購買規則：

1.售價99元/個，僅限現場購買，每人限購2個，不接受預訂、外送、內用

2.僅接受現金結帳！



※相關優惠辦法及變更請以店頭及官網説明為準。如有修正也請大家協助通知希沙良更新最新優惠唷！











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[右上方插圖 by 熊寶]