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日式甜食。仙果來了！日本首家蘋果糖專賣店──POMME d‘AMOUR TOKYO

[蘋果糖、甜點／日本東京]



在之前的新光三越日本商品展裡頭，希沙良和好友共推的出店美食第一名，

絕對是日本首間蘋果糖專賣店POMME d‘AMOUR TOKYO的蘋果糖！

以專利技術沾裹上口感甜脆的糖漿，外頭再撒上各種限定口味的粉末，繽紛且充滿童趣。

這回嘗試了招牌商品之一的紫蘇梅，還有冬季限定的嶺上開花，

前者酸甜，後者則有仙果般的熱帶水果風味，相當特殊。

下回來到東京，也一定要好好來品嘗一番！



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常看日劇和日本節目的朋友，一定會對其中夏日的定番，也就是煙火祭典的場景感到熟悉，

而說到祭典廟會之類，就一定不可不提到攤位上的各式美食。

其中，以紅紅蘋果裹上糖殼，再插上一根棍子或竹筷，

以方便食用的林檎飴（蘋果糖），甜蜜中帶著微酸…

不僅代表著戀愛的滋味，這來自伊甸園的果實，也往往引人遐想。



今天要來分享的，正是一間位於東京的蘋果糖專賣店

──POMME d‘AMOUR TOKYO（ポムダムールトーキョー），

中文名稱為東京林檎製飴所。







由於日式蘋果糖的印象實在令人太過深刻，

或許不少人會以為這蘋果糖乃是日本既有的甜食，連許多日本人也是這麼認為…，

不過根據東京林檎製飴所的說明，這種蘋果糖其實是由美國一名甜點職人William W. Kolb所發明。



希沙良再查了資料，於1948年的The Newark News中，

有提及Kolb乃是紐約的資深甜點師傅，他在1908年的耶誕商戰期間，

於製作紅色的肉桂糖之際靈機一動，將蘋果浸於其中，

並且把成果展示在櫃台，這就是蘋果糖最初的雛型。

這樣的蘋果糖（Candy Apple）以每個5cent的價格出售，一年當中竟販售了好幾千個。

而後，再透過Jersey Shore在大西洋沿岸的販售，最終普及全美國。







再來看到WIKI百科，蘋果糖在北美洲之外的地區叫太妃蘋果（Toffee apples），

在西方文化中，這種甜食在萬聖節常出現在索要糖果的活動中，

這也是因為每年蘋果的採收季節是在秋天之故。

再深入探求，其實在1890年代，

於倫敦就有過把蘋果裹上太妃糖而成為太妃蘋果的記錄。

當然，中華文化圈的朋友腦中也一定會想到與之類似作法的糖葫蘆，

可說這蘋果糖，早就具有必定會成為世人熟悉之甜品的命運。









回到正題，

感因於在日本，總是只有在節慶廟會時才能夠吃到蘋果糖，而且通常不太好吃（這是店家寫的，哈），

於是，POMME d‘AMOUR TOKYO，於2014年時在東京新宿創立。

對時時注意日本文化與流行的希沙良而言，當然是聞名已久，

不過這篇的契機倒不是最近有偷跑去東京遊逛之類，

而是在今年新光三越的日本商品展裡頭，遇到了這間日本首間蘋果糖專賣店的出店。







身為目前全台唯一真正的日系百貨（※），新光三越總是在引進日本名店這方面不遺餘力，

在今年的新光三越日本商品展裡頭，希沙良和好友等多次前往信義新天地場，

吃到的包括拉麵、廣島燒，還有炸雞、炸肉餅、牛肉餅和天婦羅等炸物，

還有多款不同口味的霜淇淋、以及鯛魚燒等甜品，可以說在口味上都盡皆滿意，沒有任何踩雷，

然而大家共推的第一名，絕對是這個POMME d‘AMOUR TOKYO的蘋果糖！



※或許大家會想到三井，不過三井名下的，均為以一間間名店為主的購物中心式商場（含OUTLET），在定義上和百貨公司相異；而其他任何有冠上日本百貨名的百貨公司，如SOGO等，目前皆僅有授權名稱的使用，或最多KNOW-HOW上的顧問而已，與新光三越直接為日本株式會社三越伊勢丹控股旗下的子公司不同。







POMME d‘AMOUR TOKYO的蘋果糖是利用專利技術，

將蘋果沾裹上口感甜脆的糖漿，外頭再撒上各種限定口味的粉末而成，繽紛且充滿童趣。

果然，這回在台灣的出店可說每天都大排長龍。



這回出店一共帶來了原味、肉桂、巧克力、茶之華、紫蘇梅等招牌定番，

還有限定的嶺上開花、蜂蜜紅茶風味等口味。







我們第一款決定的是紫蘇梅（日本蘋果NT$190，智利蘋果NT$160），

外頭的粉末採用日本紀伊半島知名的南高梅製作，

獨特的酸味結合紫蘇的馨香，讓人眼睛一亮。



由於我們購買時已是近於當晚閉店時分（但我們一開始還是排到往樓梯間的第二動線，可見生意之好。），

當天日本蘋果已經完售，只能購買智利蘋果（原本的說明是為紐西蘭蘋果）作為基底。

不過想來這些蘋果也是經過精挑細選，不僅以蘋果糖而言個頭算大，而且整體勻稱美觀。

就可惜沒有辦法吃到希沙良多年前日本東北一遊之後念念不忘、酸香更加鮮明的青森蘋果。











使用的這顆蘋果較為偏清脆，甜度和水度平衡，

特別是在紫蘇梅口味的襯托下，更是讓人一口接一口，欲罷不能。

沒有現場請店家切開，是想說比較不會那麼快氧化。

店家還特別說明，回家之後可以放置冰箱冷藏一個小時，

要吃時再自行分切，會更加美味。



若是選擇現場切開的話，就會以紙杯裝盛切塊，建議30分鐘內食用。

不過顯然，連平常在家中沒有特別愛吃蘋果的希沙良都完全停不下來，

還真的根本就不用擔心會有吃不完的情況發生。









上／即使這回沒吃到當季的青森蘋果，而是以智利蘋果為主，不過仍看得出未加工前的蘋果品質已然很不錯；

下／店家除了都有給予小卡教導如圖中的美味切法，也會一一叮嚀顧客在使用刀刃時務必小心。



（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





另外一款是沾裹上白色粉末猶如夢中果實，

很是特別的嶺上開花（日本蘋果NT$190，智利蘋果NT$160）。







和幾款通年商品不同，這款在日本也是屬於冬季限定的口味，

於台灣出店時，在嶺上開花的品名下方，有以小字寫著杏仁荔枝風味，

身為荔枝控的好友美少女芳自是無法拒絕！



咬下一口，是會讓人有點聯想到杏仁糖，不過真要說荔枝味的話，卻是沒有那麼明顯…。

回家查閱了一下日本官網，在開發秘話裡頭有言：

夢中的果實融合了荔枝、山竹、枇杷、杏仁、還有鳳梨釋迦等風味…。

啊，原來是仙果啊！











如能跳脫原本的制約，單純享受它獨特的果香風味，

襯著裡頭這顆香甜多汁的蘋果，還有外頭感覺有些像糖葫蘆，

實則口感大有不同的糖漿脆殼，其實仍舊相當美味。



最誇張的是希沙良吃到最後收尾，居然整個無預警地，

被購買整顆不分切時那原本包裹在蘋果糖外，作為隔離保護之用的油紙裡頭，

在我們大啃蘋果之際所流下堆積的殘留果汁給滴了一身。

想到以往在日本參加廟會時所吃到的蘋果糖，

常常都是內裡口感鬆鬆乾乾的那種蘋果，確實是不太好吃，

也不禁望著被果汁滴到還在流淌的小腿失笑。



幸好百貨公司營業結束後，我們是坐在威秀影城中庭的開放空間座位上野餐，

在午夜場結束之前還有化妝室可以清理，也留下了有趣的逸話。



喔對了，

這家店的店名使用的是蘋果糖的法語「Pommes d'amour」，

前者pomme提的是蘋果，後者amour指的是愛，

所以Pommes d'amour也就是「愛之蘋果」的意思唷！







在今年的新光三越日本商品展裡頭，希沙良和好友等所吃到的多項日本美食可說都是盡皆滿意，

不過大家共推的第一名，絕對是POMME d‘AMOUR TOKYO的蘋果糖！



身為日本首間蘋果糖專賣店，以專利技術將蘋果沾裹上口感甜脆的糖漿，

外頭再撒上各種限定口味的粉末，可說繽紛且充滿童趣。

這回嘗試了招牌商品之一的紫蘇梅，獨特的酸味結合紫蘇的馨香，讓人眼睛一亮。

冬季限定的嶺上開花，則有仙果般的熱帶水果風味，相當特殊，

下回來到東京，也一定要好好來品嘗一番其他不同的好滋味。







其他相片可參考KISARA的相簿

《20241104 POMME d‘AMOUR TOKYO》



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※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。









POMME d‘AMOUR TOKYO東京林檎製飴所

ポムダムールトーキョー | りんご飴専門店



蘋果糖專賣店

本店 新宿店

東京都新宿区新宿5丁目９−１２KIビル2F

03-6380-1194



GEMPON 池袋パルコ店

東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館B2階

03-5924-6600



※大阪、名古屋、沖繩、北海道等地亦有出店，詳見官網。



日本官網→POMME d‘AMOUR TOKYO

IG→@pommedamour_tokyo







2024第14回新光三越日本商品展



高雄左營店展期／即日起~12/8（日）

後續進行為台南中山店，詳見新光三越官網➡️www.skm.com.tw









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[右上方插圖 by 熊寶]