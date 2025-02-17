為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本日式甜食。仙果來了！日本首家蘋果糖專賣店──POMME d‘AMOUR TOKYO

日本日式甜食。仙果來了！日本首家蘋果糖專賣店──POMME d‘AMOUR TOKYO

蘋果糖 紫蘇梅 嶺上開花 甜點 more
2025-02-17 12:00:00 文字：希沙良的部屋
share
希沙良的部屋

希沙良的部屋

美食、毎食、霉食、沒食

日式甜食。仙果來了！日本首家蘋果糖專賣店──POMME d‘AMOUR TOKYO

 

[蘋果糖、甜點／日本東京]

在之前的新光三越日本商品展裡頭，希沙良和好友共推的出店美食第一名，
絕對是日本首間蘋果糖專賣店POMME d‘AMOUR TOKYO的蘋果糖！
以專利技術沾裹上口感甜脆的糖漿，外頭再撒上各種限定口味的粉末，繽紛且充滿童趣。
這回嘗試了招牌商品之一的紫蘇梅，還有冬季限定的嶺上開花，
前者酸甜，後者則有仙果般的熱帶水果風味，相當特殊。
下回來到東京，也一定要好好來品嘗一番！

賞文還請記得幫忙推推讚一個（いいね）喔！
-
#蘋果糖 #紫蘇梅 #嶺上開花 #甜點 #日本美食 #新光三越 #日本商品展 #りんご飴 #ポムダムールトーキョー #希沙良的部屋

※發落希沙良的部屋Telegram，吃喝玩樂不漏接➡️https://t.me/kisara901

241104XINYI_7299.jpg
 


常看日劇和日本節目的朋友，一定會對其中夏日的定番，也就是煙火祭典的場景感到熟悉，
而說到祭典廟會之類，就一定不可不提到攤位上的各式美食。
其中，以紅紅蘋果裹上糖殼，再插上一根棍子或竹筷，
以方便食用的林檎飴（蘋果糖），甜蜜中帶著微酸…
不僅代表著戀愛的滋味，這來自伊甸園的果實，也往往引人遐想。

今天要來分享的，正是一間位於東京的蘋果糖專賣店
──POMME d‘AMOUR TOKYO（ポムダムールトーキョー），
中文名稱為東京林檎製飴所。

241104XINYI_7266.jpg

由於日式蘋果糖的印象實在令人太過深刻，
或許不少人會以為這蘋果糖乃是日本既有的甜食，連許多日本人也是這麼認為…，
不過根據東京林檎製飴所的說明，這種蘋果糖其實是由美國一名甜點職人William W. Kolb所發明。

希沙良再查了資料，於1948年的The Newark News中，
有提及Kolb乃是紐約的資深甜點師傅，他在1908年的耶誕商戰期間，
於製作紅色的肉桂糖之際靈機一動，將蘋果浸於其中，
並且把成果展示在櫃台，這就是蘋果糖最初的雛型。
這樣的蘋果糖（Candy Apple）以每個5cent的價格出售，一年當中竟販售了好幾千個。
而後，再透過Jersey Shore在大西洋沿岸的販售，最終普及全美國。

241104XINYI_7233.jpg

再來看到WIKI百科，蘋果糖在北美洲之外的地區叫太妃蘋果（Toffee apples），
在西方文化中，這種甜食在萬聖節常出現在索要糖果的活動中，
這也是因為每年蘋果的採收季節是在秋天之故。
再深入探求，其實在1890年代，
於倫敦就有過把蘋果裹上太妃糖而成為太妃蘋果的記錄。
當然，中華文化圈的朋友腦中也一定會想到與之類似作法的糖葫蘆，
可說這蘋果糖，早就具有必定會成為世人熟悉之甜品的命運。
 


241104XINYI_7234.jpg

回到正題，
感因於在日本，總是只有在節慶廟會時才能夠吃到蘋果糖，而且通常不太好吃（這是店家寫的，哈），
於是，POMME d‘AMOUR TOKYO，於2014年時在東京新宿創立。
對時時注意日本文化與流行的希沙良而言，當然是聞名已久，
不過這篇的契機倒不是最近有偷跑去東京遊逛之類，
而是在今年新光三越的日本商品展裡頭，遇到了這間日本首間蘋果糖專賣店的出店。

241104XINYI_7231.jpg

身為目前全台唯一真正的日系百貨（※），新光三越總是在引進日本名店這方面不遺餘力，
在今年的新光三越日本商品展裡頭，希沙良和好友等多次前往信義新天地場，
吃到的包括拉麵、廣島燒，還有炸雞、炸肉餅、牛肉餅和天婦羅等炸物，
還有多款不同口味的霜淇淋、以及鯛魚燒等甜品，可以說在口味上都盡皆滿意，沒有任何踩雷，
然而大家共推的第一名，絕對是這個POMME d‘AMOUR TOKYO的蘋果糖！

※或許大家會想到三井，不過三井名下的，均為以一間間名店為主的購物中心式商場（含OUTLET），在定義上和百貨公司相異；而其他任何有冠上日本百貨名的百貨公司，如SOGO等，目前皆僅有授權名稱的使用，或最多KNOW-HOW上的顧問而已，與新光三越直接為日本株式會社三越伊勢丹控股旗下的子公司不同。

241104XINYI_7227.jpg

POMME d‘AMOUR TOKYO的蘋果糖是利用專利技術，
將蘋果沾裹上口感甜脆的糖漿，外頭再撒上各種限定口味的粉末而成，繽紛且充滿童趣。
果然，這回在台灣的出店可說每天都大排長龍。

這回出店一共帶來了原味、肉桂、巧克力、茶之華、紫蘇梅等招牌定番，
還有限定的嶺上開花、蜂蜜紅茶風味等口味。

241104XINYI_7232.jpg

我們第一款決定的是紫蘇梅（日本蘋果NT$190，智利蘋果NT$160），
外頭的粉末採用日本紀伊半島知名的南高梅製作，
獨特的酸味結合紫蘇的馨香，讓人眼睛一亮。

由於我們購買時已是近於當晚閉店時分（但我們一開始還是排到往樓梯間的第二動線，可見生意之好。），
當天日本蘋果已經完售，只能購買智利蘋果（原本的說明是為紐西蘭蘋果）作為基底。
不過想來這些蘋果也是經過精挑細選，不僅以蘋果糖而言個頭算大，而且整體勻稱美觀。
就可惜沒有辦法吃到希沙良多年前日本東北一遊之後念念不忘、酸香更加鮮明的青森蘋果。

241104XINYI_7272.jpg

241104XINYI_7274.jpg

使用的這顆蘋果較為偏清脆，甜度和水度平衡，
特別是在紫蘇梅口味的襯托下，更是讓人一口接一口，欲罷不能。
沒有現場請店家切開，是想說比較不會那麼快氧化。
店家還特別說明，回家之後可以放置冰箱冷藏一個小時，
要吃時再自行分切，會更加美味。

若是選擇現場切開的話，就會以紙杯裝盛切塊，建議30分鐘內食用。
不過顯然，連平常在家中沒有特別愛吃蘋果的希沙良都完全停不下來，
還真的根本就不用擔心會有吃不完的情況發生。

241104XINYI_7226.jpg

241104XINYI_7235.jpg
上／即使這回沒吃到當季的青森蘋果，而是以智利蘋果為主，不過仍看得出未加工前的蘋果品質已然很不錯；
下／店家除了都有給予小卡教導如圖中的美味切法，也會一一叮嚀顧客在使用刀刃時務必小心。

（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）
 


另外一款是沾裹上白色粉末猶如夢中果實，
很是特別的嶺上開花（日本蘋果NT$190，智利蘋果NT$160）。

241104XINYI_7296.jpg

和幾款通年商品不同，這款在日本也是屬於冬季限定的口味，
於台灣出店時，在嶺上開花的品名下方，有以小字寫著杏仁荔枝風味，
身為荔枝控的好友美少女芳自是無法拒絕！

咬下一口，是會讓人有點聯想到杏仁糖，不過真要說荔枝味的話，卻是沒有那麼明顯…。
回家查閱了一下日本官網，在開發秘話裡頭有言：
夢中的果實融合了荔枝、山竹、枇杷、杏仁、還有鳳梨釋迦等風味…。
啊，原來是仙果啊！

241104XINYI_7275.jpg

241104XINYI_7278.jpg

如能跳脫原本的制約，單純享受它獨特的果香風味，
襯著裡頭這顆香甜多汁的蘋果，還有外頭感覺有些像糖葫蘆，
實則口感大有不同的糖漿脆殼，其實仍舊相當美味。

最誇張的是希沙良吃到最後收尾，居然整個無預警地，
被購買整顆不分切時那原本包裹在蘋果糖外，作為隔離保護之用的油紙裡頭，
在我們大啃蘋果之際所流下堆積的殘留果汁給滴了一身。
想到以往在日本參加廟會時所吃到的蘋果糖，
常常都是內裡口感鬆鬆乾乾的那種蘋果，確實是不太好吃，
也不禁望著被果汁滴到還在流淌的小腿失笑。

幸好百貨公司營業結束後，我們是坐在威秀影城中庭的開放空間座位上野餐，
在午夜場結束之前還有化妝室可以清理，也留下了有趣的逸話。

喔對了，
這家店的店名使用的是蘋果糖的法語「Pommes d'amour」，
前者pomme提的是蘋果，後者amour指的是愛，
所以Pommes d'amour也就是「愛之蘋果」的意思唷！

241104XINYI_7298.jpg

在今年的新光三越日本商品展裡頭，希沙良和好友等所吃到的多項日本美食可說都是盡皆滿意，
不過大家共推的第一名，絕對是POMME d‘AMOUR TOKYO的蘋果糖！

身為日本首間蘋果糖專賣店，以專利技術將蘋果沾裹上口感甜脆的糖漿，
外頭再撒上各種限定口味的粉末，可說繽紛且充滿童趣。
這回嘗試了招牌商品之一的紫蘇梅，獨特的酸味結合紫蘇的馨香，讓人眼睛一亮。
冬季限定的嶺上開花，則有仙果般的熱帶水果風味，相當特殊，
下回來到東京，也一定要好好來品嘗一番其他不同的好滋味。

241104XINYI_7276.jpg

其他相片可參考KISARA的相簿
《20241104 POMME d‘AMOUR TOKYO》

※FALLOW希沙良的Instagram愛吃玩 Eat Play Love。希沙良的部屋
※FALLOW希沙良的Telegram希沙良的部屋Telegram
※FALLOW希沙良的twitter希沙良的部屋 美食-旅遊-生活twitter

[PHOTO by KISARA]

※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。

241104XINYI_7297.jpg
 


POMME d‘AMOUR TOKYO東京林檎製飴所
ポムダムールトーキョー | りんご飴専門店

蘋果糖專賣店
本店 新宿店
東京都新宿区新宿5丁目９−１２KIビル2F
03-6380-1194

GEMPON 池袋パルコ店
東京都豊島区南池袋1-28-2　池袋パルコ本館B2階
03-5924-6600

※大阪、名古屋、沖繩、北海道等地亦有出店，詳見官網。

日本官網→POMME d‘AMOUR TOKYO
IG→@pommedamour_tokyo

241104XINYI_7267.jpg

2024第14回新光三越日本商品展

高雄左營店展期／即日起~12/8（日）
後續進行為台南中山店，詳見新光三越官網➡️www.skm.com.tw

241104XINYI_7223.jpg
 


──甜品、蛋糕烘焙（含外帶店）的延伸閲讀
《台北東區、大安、信義》──
日式甜點。讓人捨不得入口的三麗鷗卡通人物大集合──la vie bonbon
東區肉桂捲．排隊店就是要拚人品和吃運啦！──捲捲人生 奶油捲專賣店
東區咖啡廳．來這不用辛苦搶沙發！──Dreamers Coffee Roasters
忠孝新生甜點咖啡．美麗繽紛又風味雅緻的法式美點──CHANTEZ穿石
手感麵包．好吃的淨。生吐司／極軟。桑葚優格吐司──Hoganbakery哈肯舖
大安鬆餅外送．甜鹹口味午茶輕食噴香鬆酥好選擇──咕咕鬆餅屋
宅配伴手禮．日本最夯的起司餅乾來台了！──東京牛奶起司工房
忠孝復興無國界．充滿驚奇與趣味的500元無菜單午間套餐──乃渥爾料理
松菸下午茶．巷弄甜點輕食店的有機鮮蔬與荷蘭鐵鍋鬆餅──BLAnC
世界第三好吃？健康素材中仍能突顯美味的麵包烘焙坊──NOZOMI BAKERY
忠孝敦化咖啡廳．結合香港雞蛋仔與口腔保健的趣味複合店──Visiro Café & Smile Beauty
忠孝敦化下午茶．少女的心中總住著一位公主──高跟鞋公主
ROCK風可愛系午茶──C.C.KISS東區早午餐．逛街中途美味甜點好去處──C.C.KISS[再訪]
東區平價午茶──DIVANO
[試食]美味台灣果乾──歐菲栢
真有鶏尾酒的馬卡紅──再訪PM（已撤出台灣）
台北最夯的時尚雷店──小b.咖啡
夢の烘焙小屋菓本多田（光復店已歇業，請至板橋烘焙房）
Sadaharu Aoki 青木定治 @ 台北
粉色祕密花園──好樣Bon Bon
甜蜜手捲──果樹園のしずく（台北店已歇業，請至桃園本店）
奧地利咖啡廳Amadeus
 

[特集]亞洲最大夢幻甜點主題樂園──
甜蜜王國 PART.1──亞洲最大夢幻甜點主題樂園
甜蜜王國 PART.2──rippie、Tommy’s
甜蜜王國 PART.3──菠啾花園、爆料奶酪、瑪可緹
甜蜜王國 PART.4──紐澳良小廚、卡提撒克．英國茶館、冰果甜心、LOVE ONE
甜蜜王國 PART.5──旋轉木馬、OPA!、普拉嬤嬤、CUPIDON、莫凡彼咖啡館
韓國熱銷鯛魚燒冰淇淋──Humpty Dumpty（已撤台）
野菜入甜甜──Potager Garden Café 菠啾花園（已撤櫃）
（※ATT 4 FUN甜蜜王國已結束，最新餐廳及店鋪詳情請見ATT 4 FUN官網）


 


好康新情報請追蹤按讚搶先看→《希沙良的FB粉絲專頁》

如無法顯示請上→bit.ly/kisara001

喜歡吃喝玩樂的朋友都歡迎您讚一下，加入希沙良的專頁，
給努力寫文的希沙良一個鼓勵。也可以來找我聊聊天唷！

FB150713S_2.jpg

FB的方式又改了，如果想第一手看到希沙良好吃好玩的資訊，記得要按「搶先看」喔！

※建議大家也可以利用像是「Feedly」之類的App，
輸入部落格網址（bit.ly/kisarablog）長期訂閲，吃喝玩樂訊息不漏接喔！

PUSHPUSH_2.jpg
[右上方插圖 by 熊寶]

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#甜點
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up