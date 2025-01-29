在台灣的春日賞櫻景點中，老牌的【九族文化村】是一個奇葩的存在，因為其坐落於南投縣魚池鄉的山巒之間，緊鄰日月潭，又以原住民文化為主題，結合了文化、遊樂設施和自然景觀，一票到底，包山包海，可以流連一整天都不為過。

↓轉眼又是多年了，給入口售票亭來一張。

↓九族文化村大門，文化廣場，還是跟記憶中一樣。

↓通往歡樂世界遊樂場入口馬車上的假櫻花還滿美的。

↓正對文化廣場的是【水沙連歐式宮廷花園】，巴洛克式歐風建築和幾何式花圃，異國風情迷人。

討厭啦！台北天氣還可以，反而南投不依不饒、滴滴答答一整天！

這歐洲花園，美不美？還用多說嗎？

九族文化村的櫻花品種為八重櫻，其特色就是不同品種花期交錯，持續期間頗長，但總覺得粉紅花陣疏落了些，很難見到極致的花團錦簇，今日再次得到證明。

↓啊！宮廷花園旁竟然有一排枝垂櫻，花期已至尾聲了。

雨中粉櫻，我見猶憐。

今天來九族文化村，心心念念的，其實是想搭纜車，目標在「UFO自由落體」旁，回頭往歡樂世界前進。

年假期間，遊客相當多。令人驚異的是，宛若置身異國，迎面而來的，多為東南亞人士。

↓馬雅探險，九族最刺激的遊樂設施——360度翻轉軌道，雙腳懸空式的懸吊雲霄飛車:，會從最高11層樓高的頂點直衝而下後又經過無數翻騰，上下左右甩個天旋地轉，還會將人長時間倒吊靜置，非常變態的機器！年假期間入口處有許多美食攤，還有日本浴衣租借服務。

↓馬雅左轉直走即是「UFO自由落體」。

也是非常變態啊！類似大怒神，先將人雙腳懸空升至28層樓高的空中，令人在恐懼中短暫欣賞九族文化村與周圍的山林景色，然後猛然被瞬間以105公里的重力加速度丟下來，很多人連尖叫都來不及，就感覺跳樓自殺過一回了。

↓沿途都是櫻花林，但花朵並未一次性爆炸盛開，花況差強人意。

↓九族纜車站到了。

排隊人龍相當長，幸好纜車進出站的頻率頗為快速，轉輪盤似的，所以等待時間不會很久。

↓我一個人搭一台。果然，從高空俯瞰，才是九族賞櫻的正確方法。

宛如空中漫遊，輕盈地穿梭於山巒之間，視野逐漸開闊，心緒也隨之攀升，真的好喜歡搭纜車啊！

↓「馬雅探險」和「UFO自由落體」越離越遠。

↓說是有7-10分鐘，我怎麼感覺3分鐘而已？很快就到站了。接續的是日月潭纜車站【觀山站】，由此處，可繼續搭纜車到達日月潭纜車站——上次來都還沒完工呢，如今已營運多年了。只要買了九族的門票，當日可不限次數搭乘日月潭纜車，我當然是興奮地繼續搭。那究竟可否順帶至日月潭一遊呢？答案下一篇揭曉。

↓日月潭纜車車廂，有四種顏色。

↓觀山站這邊的八重櫻(百重櫻)，花開得就比較茂盛了。

好啦，再搭纜車回九族文化村，雨下得更大了。

↓白色櫻花林，真的要搭纜車才欣賞得到。

↓回到九族纜車站，天色已暗了。

↓號稱全台第一夜櫻的九族櫻花祭，展開序幕了，由地面投射五彩燈光，營造出奇異的夜櫻景象。

↓肚子餓的話，有馬雅餐廳。

↓來的時候就件白色雨傘掛上樹梢上不明何意，原來夜晚亮燈，別是一番閃亮。

↓啊！林蔭步道裡凌空彩燈，如銀河閃耀，也太美了！

↓阿拉丁廣場：室內遊樂場。

↓雖說室內的遊樂設施較為溫和，但是這個海盜船足夠使人尖叫連連，特別是擺盪的弧度出乎意料地高，越盪越高，盪到最高點的時候，整個人感覺好像要倒頭栽從船上掉下來了，腹部奇癢無比！

↓時間快到了，水沙連歐式宮廷花園也閃亮了起來。

↓停車場旁的白色八重櫻，是要離開時的最後驚喜。

櫻花季的九族文化村，從賞花、纜車、日月潭風光到遊樂設施，每一個環節都充滿了驚喜與感動，真是個休閒的好去處。票價雖不算便宜，卻絕對超值，久久來一次，實在玩得超開心！

【九族文化村】

櫻花祭：約年2月中至3月初

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

電話：049-2895361

營業時間：每日9:30－17:00

票價：成人980，學生880，兒童780——以上團體票各減100元。博幼票490。

恭喜發財，祝各位：

蛇舞春風，蛇來運轉

蛇龜獻瑞，龍騰虎躍

好運相隨，蛇麼都有

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