彭記麵食館，新竹竹東市場美食推薦。彭記麵食館曾經獲選為經濟部市集名攤，目前已是經營超過60年的在地老店。彭記麵食館招牌客家粄條、餛飩、麵食和黑白切深受顧客喜愛。想品嘗道地的客家美食小吃，可以來這間試試看唷~

彭記麵食館

地址:新竹縣竹東鎮仁愛路369號

電話:03-511-0270

時間:07:00–13:00(一二休息)

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彭記麵食館在哪裡

彭家麵食館位於竹東市場，靠近大同路跟仁愛路交接口，門口可以停機車，但空位不算多需要碰碰運氣，開車的話附近有竹東信義立體停車場。

彭記麵食館環境介紹

彭記麵食館店內的環境簡潔樸實，沒有過多華麗的裝潢，但卻讓人感到親切。用餐空間不算太大，但整體氛圍卻相當溫馨，適合家人或朋友聚餐。大部分的客人都是以外帶為主，但也有不少人會在店內享用，生意相當好，早上來就已經是客滿的狀態。

彭記麵食館菜單價位

彭記麵食館的價格算是很親民，銅板價就能吃飽！像他們的招牌粄條跟湯麵，大概60-70元就能吃得飽，簡單就能解決一餐。

如果想加點小菜，像滷蛋或青菜，幾十塊就能讓你更滿足，黑白切的選擇也不少。總體來說，一頓吃下來大概100-150就能吃得很開心，對於這麼美味的手工麵食，這個價錢算是超划算了！

粄條/湯

粄條可做乾麵或湯麵，鮮美甘甜的大骨湯，撒上滿滿的芹菜跟少許油蔥，油蔥根本就是客家菜的靈魂啊！油蔥酥也是彭記自己做的唷，也有在販售買一罐回家煮麵炒菜都好吃。

彭記的粄條是傳統的那種客家粄條，製作過程中選用了上等的米漿，將其加工成薄厚均勻、彈牙有勁的粄條。每根粄條都經過精心製作，煮熟後呈現出完美的滑嫩口感，口感非常Q彈，並且不容易斷裂，吃起來非常過癮。

粉腸

粉腸的口感滑嫩而且彈牙，搭配著細切的薑絲提味。薑絲與粉腸的組合，吃起來有一種暖心的感覺，特別適合搭配熱湯或麵食，既可以解膩，又能增添不少風味。

海帶

海帶吃起來非常滑順，不會有太多的韌性，反而是那種軟嫩的感覺，一口咬下去，非常容易入口，清爽不膩。

店家資訊

彭記麵食館

地址:新竹縣竹東鎮仁愛路369號

電話:03-511-0270

時間:07:00–13:00(一二休息)

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