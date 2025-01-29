品安豆漿豆花｜嘉義人氣排隊老字號甜品店，超綿密豆漿冰沙豆花一吃上癮！

不誇張!我吃過最厲害的豆花就是這家~收藏已久的口袋名單【品安豆漿豆花】，不僅是網路打卡夯店，更是當地居民的排隊愛店，傳承自台南60年老師傅的技術，主打咕溜滑順的綿密豆花，最酷的是還可以搭配豆漿冰沙、檸檬冰沙或招牌豆漿，熱愛豆花的你必須來朝聖這家!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

品安豆漿豆花 環境分享

▼【品安豆漿豆花】在嘉義市東區中正路，就在嘉義市區很熱鬧的文化路夜市巷弄內，以老闆兒子的名字來命名，不管外帶還是內用人都超多，是當地人間的排隊名店。

▼【品安豆漿豆花】提供外帶和內用服務，環境簡單乾淨，座位數很多，以綠植點綴加上古早味懷舊擺設，打造出好拍的復古文青感。

▼【品安豆漿豆花】的豆花豆漿傳承自台南60年老師傅的技術，用對人體無負擔的葛鬱金粉當基底，以及非基因改造的黃豆，黃豆香氣濃郁，沒有生澀的豆味，健康天然，不加石膏、消泡劑、防腐劑等化學元素！

品安豆漿豆花 菜單

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品安豆漿豆花 餐點介紹

豆漿冰沙豆花💰40元 豆漿豆花💰35元

（珍珠💰5元 紅豆💰5元 地瓜芋圓💰15元 綠豆💰5元 芋泥💰20元）

▼它們家的豆花黃豆香氣濃郁，沒有生澀的豆味，吃起來綿密爽口滑嫩，可以搭配豆漿或是豆漿冰沙，純手工所熬煮的豆漿，有別於一般帶有自然甜香，可以選擇無糖、微甜、正常甜豆漿湯底，我個人大推豆漿冰沙基底，綿綿香香的口感超討喜。

▼豆花想加幾樣料就選幾樣，都是每日新鮮熬煮而成，而且銅板價怎麼點都不心疼，紅豆和花生都熬煮的鬆軟，吃起來超綿密又入口即化，地瓜芋圓吃起來都有明顯的地瓜和芋頭味，珍珠是比較小顆的超級愛，還有綿密的芋泥球也是必點!

豆花冰淇淋💰50元

▼隱藏版人氣必點豆花冰淇淋，超級大一球，豆味香濃 ，口感細緻，加入豆花吃整個爽度破表!

檸檬冰沙豆花💰55元（地瓜芋圓💰15元 珍珠💰5元）

▼檸檬冰沙豆花的檸檬汁是每天新鮮現榨，湯底喝起來酸溜溜的，帶有天然舒服的微酸度，夏天吃清爽消暑又解熱，淋上黑糖糖水加檸檬片，酸酸甜甜好好吃！

燒仙草💰35元 （湯圓💰15元 地瓜芋圓💰15 元 花生💰10元）

▼燒仙草嚴選嘉義縣水上鄉的紅骨仙草，喝起來回甘帶有甜味，仙草香氣很迷人，質地柔軟、口感細緻，最讚的是可以自由選擇要搭什麼配料!

芝麻糊豆花💰60元

▼我最愛的芝麻糊豆花這裡也有~嚴選新鮮芝麻現炒研磨，看看這質地就知道多濃郁，搭配招牌豆花層次豐富，有瞬間穿越到香港的錯覺!

嘉義品安豆漿豆花 用餐心得

這家【品安豆漿豆花】認真有厲害，難怪每次經過總是人潮滿滿，無論是豆花或是配料都很可以，尤其是豆漿冰沙綿密的口感，讓人整個一吃就回不去了!

嘉義品安豆漿豆花 店家資訊

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地址 :嘉義市東區中正路335號

電話：05-228-0869

營業時間 : 平日11:00～22:00 假日11:00～22:00

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