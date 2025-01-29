桃園中壢美食「鍋泰暖-桃園中壢店」，位於中原大學商圈周邊，柏昶新世界商場正對面的新開幕南洋火鍋專賣店！鍋物套餐328元起！特色湯頭有肉骨茶、椰奶湯、冬陰功、叻沙湯、椰林雞湯等！還有貼心提供蔬食湯底！自助區提供20多款蔬菜及火鍋配料～還有蝦餅、鴨血、飲料、冰品皆可無限取用！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「鍋泰暖-桃園中壢店」位於中原學商圈周邊，對面的柏昶新世界商場有收費停車場方便停車，或是可以停放到大潤發中壢店的停車場，再到賣場逛逛也不錯，在大賣場內消費還能順便折抵停車費呢！

▲「鍋泰暖-桃園中壢店」的LOGO很可愛，遠遠就可以看到他們家的可愛猴子，店內也有一些猴子玩偶做擺飾，都可以跟猴子娃娃們拍照唷！

▲店內的生意非常好，當天來用餐是平日中午時段，居然是坐滿滿耶，建議來用餐前要先用電話或是在線上預約系統訂位，以免因客滿而撲空喔（線上訂位請點我）

▲店家的自助區提供飲品、冰品、蝦餅、鴨血等，都可以自行取用！

▲鴨血還蠻好吃的唷，推薦到醬料區再加一些香菜和蔥花，味道層次更提升😋

▲蝦餅酥酥脆脆的～在等待餐點上桌前～可以先夾一些來解解饞唷！

▲飲品有紅茶和檸檬水～

▲熱飲有美式咖啡、義式咖啡、巧克力牛奶、熱奶泡、咖啡拿鐵、咖啡摩卡等～

▲茶包有菊花普洱、油切綠茶、包種青茶、金萱烏龍、決明子等～

▲冰品是泰國的明果頂級冰淇淋～有繽紛香草、黃金榴槤、泰式奶茶、草莓四種口味！

▲一旁還有配料可以自行添加，有黑糖粉、椰子粉、巧克力脆片、棉花糖、巧克力米等！

▲另有日本超人氣霜淇淋～當天提供的是特濃巧克力口味！飯後來個冰淇淋當甜點再好不過了啦😋

▲這個醬料區不得了！尤其是這款泰式酸辣醬超百搭～無論要沾肉沾海鮮都很對味～而且也很開胃解膩！

▲門口旁有個蔬菜自助區～這邊有多達20幾種蔬菜和火鍋配料～還有王子麵、冬粉、鍋燒麵等副食！

▲最愛這種自己夾取的自助吧了，吃多少拿多少，而且拿到的都一定是自己喜歡吃的食材，也比較不會浪費！想吃飽肯定不成問題啦✌️

【鍋泰暖｜完整菜單MENU】

▲這是「鍋泰暖-桃園中壢店」的完整菜單，供參考（用餐時間限制100分鐘，需要另加10%清潔服務費，100cm以下免費、101-140cm酌收120元+10%、140cm以上酌收298元+10%）（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【鍋泰暖二人套餐1198元】

▲二人套餐湯頭14選2、主食10選2、副食5選2！我們的湯頭選了免加價的冬陰功和肉骨茶，主食選了小肥牛10oz+五福海鮮拼盤，副食選了泰暖打拋豬+紫薯粉絲！

另外再單點了招牌秘制嫩雞柳、無酒精的雪花奶油啤酒、 爆漿蝦球、椰汁流心球、熔岩起司芋泥球、海南KAYA咖椰多士👌整桌擺起來超豐盛的啦！

【二人套餐－小肥牛10oz】

▲10oz的小肥牛肉量很多，這樣的肉量兩個人絕對夠吃！愛吃牛的朋友點小肥牛就對了，這是我每次吃火鍋必點的基本款，因為油脂豐富，久煮後口感依然軟嫩不澀口😋

▲他們的泰式酸辣醬超百搭！沾肉超解膩耶！好想問店家有沒有單賣醬料～吃了也想買一罐回家😂

【泰暖冬陰功】

▲泰暖冬陰功的湯頭含有蝦、香菜、檸檬葉、南洋薑等香料～喝起來酸酸辣辣的很開胃～很適合煮麵、煮海鮮、涮肉片～而且涮過的食材不太需要沾醬就很夠味！

【泰暖肉骨茶】

▲泰暖肉骨茶的湯頭是源自新加坡白胡椒及馬來西亞藥膳風味，喝起來辛香不嗆辣，溫補回甘不燥熱！這款湯頭還蠻耐喝的～個人覺得適合涮蔬菜！

【單點－招牌秘制嫩雞柳】

▲這款單點的「招牌秘制嫩雞柳」上面還加了一顆生蛋黃，把蛋黃搓破後跟雞柳條混在一起在下鍋，會讓雞肉的口感吃起來更滑嫩喔！

▲雞柳條雖然沒有什麼油脂，但是口感卻不會乾澀，我覺得很適合點給小朋友吃，或是給正在減脂的朋友們吃！

【二人套餐－五福海鮮拼盤】

▲五福海鮮拼盤的內容物有鮮嫩小卷、鮮甜白蝦、現撈蛤蜊、兩款新鮮魚片！下方則是撲上滿滿的碎冰保鮮！

▲海鮮食材很新鮮！如果你點二人套餐～很推薦主食一款選肉片～一款選海鮮～這樣就能搭配成海陸雙拼的組合～可以一次吃到肉肉和海鮮的組合還蠻不錯的唷😘

【二人套餐－紫薯粉絲】

▲推薦把紫薯粉絲放到冬陰功湯頭裡麵煮，因為粉絲很會吸湯汁，煮熟後就很入味，口感也很Q彈喔！

【二人套餐－泰暖打拋豬】

▲打拋豬肉飯也不錯吃～只不過他的飯量很多～光吃完這碗就飽得差不多了啦😂

【單點－炸物小點】

▲炸物小點心我們點了爆漿蝦球、椰汁流心球、熔岩起司芋泥球！爆漿蝦球一份有三顆，椰汁流心球和熔岩起司芋泥球則是一份四顆，價格皆為69元！

▲爆漿蝦球真的很爆漿～還噴到我衣服上😅 呼籲大家在食用的時候要特別小心！

▲芋泥控必吃的芋頭球～裡面還有加了起司搭配～吃起來鹹鹹甜甜的～口感很紮實～完全不輸給夜市賣的芋泥球呢！

▲椰汁流心球裡面包裹著椰漿、西米與椰果！很像在吃外面小吃攤賣的芝麻球～口感QQ的~吃起來滑順香醇~甜而不膩~還蠻好吃的唷🥰

【單點－海南KAYA咖椰多士】

▲店家會另外提供奶油抹醬和咖椰醬～可以依照個人口味添加～我自己是全部梭哈加下去啦！咖椰醬吃起來有獨特的香氣～很適合點一份當飯後甜點唷🤩

【單點－無酒精雪花奶油啤酒】

▲無酒精的雪花奶油啤酒適合開車族群，喝了也可以安心上路！上層的奶油口感綿密，但我覺得酒感不是很明顯！當天看到其他桌的客人幾乎都有點泰式奶茶，下次造訪也會想要加點來喝喝看👌

▲整體來說，這間「鍋泰暖-桃園中壢店」的湯頭口味很特別，是外面較少見到的南洋風味湯底，自助區有20多款蔬食配料任你夾，還有蝦餅、鴨血、飲料、冰品都能無限取用大推醬料區的泰式酸辣醬，無論要沾肉沾海鮮都很百搭！但是如果想來用餐一定要記得先訂位，不然店家生意非常好，用餐時間always是客滿狀態唷👌

「鍋泰暖-桃園中壢店」店家資訊 ▋地址：桃園市中壢區中山東路一段323號 ▋電話：03 456 1105（線上訂位請點我） ▋營業時間：平日11:30-14:30,17:00-23:00、假日11:00-23:00 ▋官方網站：【官方網站】【FB粉絲團】

***本文感謝”鍋泰暖-桃園中壢店”邀約,內文為真實感受分享***

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