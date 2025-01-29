鹿嶼茶作｜奶蓋控必喝！台中太平人氣手搖飲，激推招牌奶蓋、蜜蘋系列，還有超爆漿泡芙

奶蓋控們快筆記！這間位在台中太平的鹿嶼茶作可是在地人推爆的人氣手搖飲，除了招牌奶蓋系列必點，還有加入日本青森天然蘋果原汁的蜜蘋系列也超推薦，不只飲料厲害，還有超爆漿泡芙及現烤布蕾都是甜點控的最愛

鹿嶼茶作位置

鹿嶼茶作位在台中太平區樹孝路上，距離國軍台中總醫院、坪林森林公園不遠，外觀裝潢超有質感，如果不說，糖糖還以為是間甜點店呢

鹿嶼茶作環境

鹿嶼茶作空間非常寬敞，燈光明亮，裝潢也很美，除了外帶，也是少數間可以內用的手搖飲店

鹿嶼茶作菜單

柚蘋冰茶 70元

喜歡蘋果風味的朋友，糖糖很推薦鹿嶼茶作的蜜蘋系列，採用進口日本青森天然蘋果原汁入料，而這杯新上市的柚蘋冰茶除了青森天然蘋果原汁，裡頭還添加了招牌青茶及葡萄柚原汁，入口果香四溢，蘋果的香甜交織著葡萄柚的微酸滋味，尾韻帶有迷人茶香，清爽又好喝

蜜蘋錫蘭 70元

另外這杯蜜蘋錫蘭，以配熟成錫蘭紅茶為基底，搭配進口日本青森天然蘋果原汁，最低微冰，建議甜度為一分糖，入口散發著蘋果的自然清甜，伴隨著錫蘭紅茶的濃厚茶香，微甜不膩，讓糖糖喝一口就愛上

雪蓋泰奶 70元

鹿嶼茶作的雪蓋系列就是招牌奶蓋，基底除了五種原茶外，還可以選擇奶茶、可可或泰奶，糖糖選了雪蓋泰奶，這杯最低微糖，固定少冰，採用進口泰國手標紅茶製成的香濃泰奶，搭配帶微鹹微甜的綿密奶蓋，層次豐富，香甜不膩，喜歡喝泰奶的朋友必點

鹿嶼茶作除了飲品外，還有推出現烤泡芙及炙燒烤布蕾

炙烤布蕾 50元

烤布蕾都是現點現烤，綿密的布蕾上灑上糖粒下去炙燒，表面吃起來脆脆的，底下布蕾奶香跟蛋香都很濃厚，整體吃起來甜而不膩

經典雪芙 35元

另外泡芙都是現點現灌餡，經典雪芙是卡士達鮮奶泡芙，酥脆的泡芙一切開裡頭的內餡是會爆漿的！絲滑香濃的卡士達鮮奶餡，奶香濃厚，微甜不膩，感覺冰冷凍過後享用也很讚

濃情巧芙 40元

另外一款濃情巧芙是使用Hershey’s 100%純可可粉加上卡士達鮮奶醬，切開依舊大爆漿，裡頭巧克力非常濃郁，帶微微苦韻，比起經典雪芙，糖糖更愛這款濃情巧芙

台中太平人氣手搖飲推薦！主打招牌奶蓋，糖糖也很推薦他們家的蜜蘋系列，加入日本青森天然蘋果原汁，喝的到蘋果的自然果香，現在來鹿嶼茶作購買飲料加購泡芙整單9折優惠唷