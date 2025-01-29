自113年11月剛開幕的【錄鼎記酸菜魚-屏東仁愛店】短短時間已成為近期屏東最熱門的美食話題了！尤其最近氣溫實在是冷的很有感，來吃一鍋熱呼呼香噴噴又辣的很過癮的酸菜魚鍋，絕對是人生一大樂事！

這次！凱南就來開箱這家【錄鼎記酸菜魚-屏東仁愛店】，其實很早就聽說過「錄鼎記酸菜魚」的名號，在桃園、中壢、高雄，甚至台東都有分店，現在也在屏東開一間分店囉！這版圖不簡單啊！相信一定是非常受到顧客青睞的餐廳名單；至於會吸引凱南的一個原因，真的就是因為開1人鍋只要288元+10%清潔費，低消只要一人一鍋，而且內用提供自助吧吃到飽，又有炒飯、肉燥飯、咖哩飯、白粥，也能烤土司和吃剉冰，如此平價消費且份量大大滿足，使我願意一再回訪！

【錄鼎記酸菜魚288元臉盆鍋-屏東仁愛店】

地址：屏東縣屏東市仁愛路61-2號

電話：08-733-0008

營業時間：11：30-24：00

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▲「錄鼎記酸菜魚」屏東店位在熱鬧的仁愛路上，距離屏東公園、屏東夜市都算近，而且附近也有環球購物中心及太平洋百貨，很適合吃飽後在附近逛逛街、走走路。

▲店家也貼心標示出附近停車場的位置，自駕車的顧客也不用擔心找不到停車場的問題。

▲店內座位以兩人座及四人座為主，適合情侶、三五好友或家庭聚餐。凱南今天下午兩點後來，店內依然客人滿座…生意好到不得了！

【錄鼎記酸菜魚-屏東仁愛店】座位有戶外、室內用餐區，裝潢上使用了大面積搶眼的紅色系，富有喜氣感，加上沉穩的黑色物件，綴以金色燈罩及木質地板，營造出現代感十足又低調奢華的氛圍，用餐的舒適度算很好。

▲店家提供非常多款不同口味的酸菜魚鍋！秘罈酸菜魚鍋、紅顏番茄魚鍋、老罈酸菜魚鍋都是人氣招牌，大家可以試試。

基本上來到「錄鼎記酸菜魚」，每一款口味的酸菜魚鍋都有獨自魅力！除了人氣招牌推薦，像是麻辣水煮魚鍋、雲南酸辣魚鍋、汕頭油酥扁魚鍋……等，各有愛好者，無論嗜辣如命或不敢吃辣的朋友們，都可以在這裡找到符合自己口味的那一鍋喔！

▲凱南這次酸菜魚鍋點了1人鍋-秘罈酸菜魚鍋、紅顏蕃茄魚鍋(不辣)，以及2人鍋-鮮青花椒魚鍋，都是店家引以為傲的熱賣口味，第一次來訪，跟著我們這樣點餐就對了！

除了酸菜魚鍋類，還有清爽的必吃小菜也別錯過囉！我個人很愛他們家的米其林口水雞和檸檬小卷沙拉，開胃與下飯兼具，非常期待等等要來飽餐一頓。

▲雖然「錄鼎記」最主打的是酸菜魚火鍋，但凱南怎麼覺得店家的小菜也能獨當一面啊！好厲害~~

可以說「米其林口水雞」和「檸檬小卷沙拉」是「錄鼎記」的黃金組合，單看兩道小菜的外表，份量有嚇到！只見沙拉生菜多到要滿出盤子了，有夠誇張！再加些葡萄乾，放上新鮮Q彈的小卷，特製檸檬味的醬料一絕，清爽少負擔，酸甜辣味都有，越吃越開胃。

▲這一道小菜「米其林口水雞」有打中我的心！雞肉口感的嫩度完全是我個人喜歡的。

鮮嫩的去骨雞腿肉，有經過半舒肥處理，肉質又香又軟還很厚實，還有切塊小黃瓜，醬汁又搭得好，入味好吃，香香辣辣的不會太刺激。

▲雞肉的膠質都凝結成果凍狀，像吃肉凍一樣，咬下去帶有微微酸辣的滋味，和凱南一樣怕辣的朋友也能來吃看看！

口水雞的雞肉鮮嫩到爆！配著小黃瓜的爽脆一起吃，口感豐富味道絕佳，讓人一口接一口停不下來。

▲「米其林口水雞」和「檸檬小卷沙拉」好引人食慾，是等待酸辣魚火鍋登場前最棒的暖場。

【賣自己寫的屏東書】您們好唷！我是作者凱南(Kenan)，屏東人，我的第一本屏東新書《屏時三餐：走走屏東，國境之南的台灣滋味》已於 2020/01/21正式出版 ， 全台各大實體店鋪與誠品、博客來、金石堂、樂天、晨星等網路書店通路販售中 ！自畢業後回到家鄉屏東，朝夕相處，愈發熱愛這片土地，期許能為自己的家鄉盡最大心力。這本書用我5年多的青春歲月，分享家鄉屏東市的美好樣貌，帶你深入走訪屏東市區美食散策！

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▲期待已久的酸菜魚鍋上桌！你們看看~這款臉盆鍋是不是很特別呀！

提供1人獨享鍋及2人鍋的選擇算是「錄鼎記酸菜魚」的特色，隨時隨地一個人想用餐就能點1人鍋，份量充足，但不用怕吃不完，對單人顧客十分貼心友善，低消只要一人一鍋。

▲「紅顏蕃茄魚」是不辣的，加入新鮮小番茄、將湯頭熬煮至偏橘紅色，茄紅素完全釋放！

番茄的酸香滋味完全融入湯底中，濃醇中帶點微酸的爽口感，有滿滿的烏鱧魚片和鍋物配料，喜愛番茄湯頭的朋友別錯過！檸檬切片也有畫龍點睛之效，增添清新香氣，湯頭喝起來更有層次也很解膩。

▲魚火鍋裡有滿滿的好料，蛋餃、豆芽菜、豆皮、木耳、金針菇、老油條、豆皮、川丸子、酸辣粉，當然少不了蛋白質高的烏鱧魚片。

如果愛吃肉的話，也可以加點梅花豬肉和雪花牛肉，一鍋吃完絕對飽到天靈蓋！其中凱南尤其喜歡「錄鼎記」的豆皮，吸飽湯底的精華，一口咬下湯汁馬上在口中炸開，超級夠味。

▲盛裝酸菜魚的鍋子非常有特色，又有「臉盆鍋」的稱號，連鍋子都好拍。

▲人氣王幾乎人人必點！一上桌就聞到濃濃的酸菜湯頭，鹹鹹香香的，搭配大量乾辣椒，又香又辣的氣味撲鼻而來。

會這麼喜歡「秘罈酸菜魚鍋」是因為選用陳年老酸菜，吃起來入味又不死鹹，和鍋裡各式底料搭配起來，味道好加分，恰到好處。

▲酸菜魚鍋的靈魂伴侶-老油條，由於實在太好吃了，後來還多加點了一份老油條。

老油條吸附酸菜魚湯的香氣，又保有微微酥脆外殼，店家還附上一碗菊花花瓣可以撒在酸菜魚上頭，整鍋頓時繽紛爛漫、紅綠黃白相互輝映，滿足視覺、嗅覺、味覺的多重感官體驗。

▲清爽不油膩的湯頭滋味滲入細嫩的魚肉中，恰到好處的酸辣鹹香，搭配鍋裡豐盛的配料，一鍋$288起跳+10%清潔費，這CP值爆表呀！

這裡的酸菜魚選用「烏鱧魚」，又稱「黑魚」，肉質滑嫩Q彈、富含高蛋白質，還可以補充滿滿的膠原蛋白，吃起來超新鮮，一點土腥味也沒有。

▲秘罈酸菜魚鍋的湯頭非常夠味，酸菜味及時蔬、魚肉精華充分融入其中，建議可搭配白飯一同享用，吃飯配鍋料好滿足，完全是白飯殺手！

▲「鮮青花椒魚」也是推薦必點的口味之一，點了超大份量的2人鍋，如果是超愛吃辣的朋友，凱南推薦這款，因為辣度很高很高很高。

加入新鮮的青花椒，味道超夠，獨特的辛、麻、鮮、香味，如配上酥脆老油條、吸飽湯汁的粉條及入味的烏鱧魚肉，堪比台灣在世界12強棒球賽奪冠般時的大快人心！

▲店家貼心準備高湯，確保每位顧客在享用好料之餘，也能享有個人化的湯頭濃淡調整服務，如果覺得味道太重，都能隨時加湯喔！

▲烏鱧魚非常適合用來製作酸菜魚，絲毫沒有土味、腥味。

烏鱧魚肉質口感上比鯛魚更加軟嫩滑順，又不至於容易軟爛破散，魚肉切成好入口的片狀，搭配重口味的秘罈酸菜或青花椒湯頭簡直一拍即合。

▲老油條炸到香香酥酥的，再吸飽層次豐富的湯汁，在嘴裡化開的滋味令人口齒留香。

▲除了魚火鍋之外，店內還附設自助吧：包含冰品、餅乾點心、吐司、滷肉飯、炒飯炒麵、清粥小菜……等，絕對讓你吃飽！

誠意十足的歡樂自助吧，有揚州炒飯、咖哩飯、滷肉飯、白粥，也有現烤吐司及多款抹醬，鹹甜都有，完全是澱粉控和大胃王的天堂~減肥這件事明天再說吧(大誤)

▲這次飲料有鮮榨檸檬紫蘇梅、舞伎家的可爾必思和冰釀生啤酒(杯)，都是解膩解辣、轉換味覺的好選擇。

▲雖然吃了酸菜魚鍋已經十分飽足，但還是難以抵擋自助吧的誘惑，而且每一樣用料都不馬虎，我覺得可以直接當作單點販售的等級。

▲滷肉飯、粥品、揚州炒飯、咖哩飯號稱「錄鼎記酸菜魚」自助吧的四大天王！集結台式小吃、中式熱炒店、日式料理店的美食，通通以自助式無限吃到飽。

▲外面一份賣好幾十塊的咖哩飯，這裡可以暢快享用，真是太幸福啦！

口味是比較日式的濃郁甘甜，盛起一大勺像棉被一樣蓋在白飯上，看了暖心又暖胃。

▲再飽也要來上一碗醇厚香濃的咖哩飯，裡面還有大塊的紅蘿蔔和馬鈴薯，吃得到蔬果鮮甜。

▲店家的滷肉燥甘甜鹹香，滷肉醬料基底搭配白飯，簡簡單單帶出古早味的好味道。

▲白粥燉煮到已經糊化、入口十分綿密，與一旁的醃製小菜一同享用，邊吃著香辣口味的酸菜魚，也能用清粥小菜轉換一下味覺。

▲揚州炒飯也是自助吧必吃美食之一。有淡淡的叉燒肉香及高麗菜香氣，整體而言調味適中，當天飯粒蓬鬆沒有吃到結塊狀，很OK耶！香氣也足夠，不輸熱炒店水準。

▲沒想到在酸菜魚專賣店也能吃到烤吐司！現場有吐司機可以烤過加熱，搭配巧克力醬、奶酥醬、花生醬等抹醬，忽然有種在飯店吃早餐的錯覺。

▲別忘了甜點是另一個胃！在「錄鼎記」居然還吃得到DIY挫冰，各種調料也是自由取用喔。

▲雖然是附贈的自助吧，但配料準備的十分用心，有粉條、粉圓、椰果等供選擇，飯後來上一碗剉冰化解酸菜魚的麻辣味，為整個用餐過程留下完美ending。

▲衛生紙貼心藏在桌子的小抽屜內，桌面因此有更大的空間可以擺滿桌好料。

▲「錄鼎記酸菜魚」提供多種口味的魚火鍋、滿足各式需求，更有多樣的開胃菜、飯麵類、甜品飲料，實在有夠豐盛。難怪可以從北到南開設多家分店，顧客支持度有目共睹。

▲這次凱南和好友兩人一起來剛開幕不久的【錄鼎記酸菜魚-屏東仁愛店】探店，大吃特吃酸菜魚料理。

無論食量較大或是小鳥胃的朋友，都能根據需求選擇1人獨享鍋或2人鍋，還有各種招牌小菜及自助吧，色香味俱全的好料絕對要讓你吃飽吃滿~

▲現在【錄鼎記酸菜魚-屏東仁愛店】還有促銷活動：下午2點到4點有九折優惠，晚上9點後，啤酒買一送一喔！加上$288起跳的魚火鍋及豐盛的自助吧，價格相當劃划算呢！

凱南終於來分享這家自113年11月剛開幕的【錄鼎記酸菜魚-屏東仁愛店】，舒適寬敞的店面，紅通通的招牌色系超醒目，道道用心現做的料理，美味飽足不傷荷包，價格實惠。

歲末年終、春節連假，無論是當作尾牙犒賞自己或是和親朋好友聚會大快朵頤，又或者一個人想找地方吃飯，凱南推薦【錄鼎記酸菜魚-屏東仁愛店】給大家多一個屏東餐廳名單，一起來場口腹滿足的多重體驗之旅吧！

【錄鼎記酸菜魚288元臉盆鍋-屏東仁愛店】

地址：屏東縣屏東市仁愛路61-2號

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營業時間：11：30-24：00

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