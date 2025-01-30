我偏好鹹味的車輪餅，甜味則只對芋頭和抹茶有興趣

而嘉義新開幕「PRO餅 車輪餅」，固定的四款口味就包了芋頭跟抹茶， 感覺冥冥之中跟老闆有默契與親切感!!

加上好一陣子前我在IG結識像我對潤餅那般對車輪餅和蛋餅充滿愛的「車輪餅研究所長」Dora(捲鵑)

適逢農曆年假他返鄉， 彷彿是天意安排，讓潤餅獵人和車輪餅研究所長初次見面，聯手探索這家兩人都躍躍欲試的嘉義新店

嘉義縣市旅遊資訊參考

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餐廳名稱：PRO餅 車輪餅(嘉義縣水上鄉中興路163號)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：0958378953 13:00-18:30；每週四、每月最後一個週日休(以Google Map為主)

餐點介紹：甜味車輪餅/鹹味車輪餅/隱藏版口味/飲料

用餐日期：2025.01



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▲PRO餅 車輪餅 店面

不愧是車輪餅研究所長，再親自到訪前先看了「PRO餅 車輪餅」店家的車輪餅照片，很快就猜到出自哪家師門

「PRO餅 車輪餅」由嘉義年輕的姊妹倆共同經營，攤位就在親戚開的服飾店前

兩姊妹是向宜蘭羅東鎮的「憨仔車輪餅」老闆學藝，去(2024)年12月底試營運

取名PRO(破)餅是因為兩姊妹自嘲說目前手藝還不到位，所以偶爾還是會做出裂開的破餅

但我想很快就會越來越熟練，想刻意做也做不出破的車輪餅啦

到時候就是PROfessional(專業的) 餅啦

(客串演出: J哥、Na哥)

PRO餅 車輪餅 菜單(拍攝日期：2025.01)

▲PRO餅 車輪餅 製作過程

我在場欣賞完一輪完整的車輪餅製作流程，光從老闆開始倒麵糊就能看得出用料實在

那個麵糊有夠濃稠、流得有夠慢，甚至老闆得用挑針才能把麵糊「切斷」

餡料(奶油、紅豆、芋頭、抹茶、奶酥)是事先一球球挖好，每球都很密實，感覺丟人會痛(?)而且球還不會散開或裂開(??)

餅殼的麵糊多又厚，會從烤模滿出來，流了很多到旁邊的烤模內

不過這些多出來的邊邊是稍後會被剪掉的，若想要要刀下留邊，記得事先跟老闆說

▲PRO餅 車輪餅 製作過程

正面會烙上PRO 餅的LOGO，加上烙印真的給人更專業、更重視自家商品與品牌的感覺，很加分

車輪餅背面的餅殼上則會有穀物堅果作標示

南瓜籽：紅豆

白米香：奶油

紫米香：芋頭

葵花籽：抹茶

▲PRO餅 車輪餅

餅皮外層酥綿，內部密實但又柔軟到幾乎不太需要咀嚼，而且也不會出油或太甜，但相對地就是很怕一壓就會裂開，就變成真的是破掉的餅了。

抹茶車輪餅 NT 40

抹茶內餡質地就是常溫卡士達的那種濕潤、不易流動的凍狀或露狀。一入口先是卡士達奶香味，隨後是淡淡抹茶香，然後再幾秒(甚至吞嚥後)會有更濃郁的茶味和很幽微苦韻浮現。

芋頭車輪餅 NT 30

用料實在，既綿密又濕度合宜，無粉感、不噎口卻又夠密實到吃完會五、六分飽

▲除了常態四種口味，當天限定的還有奶酥，但這不是我有興趣的，於是就沒有嚐試

反而是之前曾出現一兩天的高麗菜口味我實在好想試試看

有機會再訪遇到的話，再補充囉

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以上。