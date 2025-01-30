冰U們～ 紫色控、花草迷，趕快看過來

2025古亭河濱花海這次祭出紫黃交織的浪漫主題花海，滿滿的紫色系草花加上當季黃色花種，畫面根本美到不像話

這裡免費開放，還能登上眺望台、夜賞浪漫球燈，無論是白天還是夜晚，隨手一拍都超仙

白天看花，晚上更精彩！夜幕降臨後，園區內的浪漫球燈就會亮起

一顆顆小燈球像是漂浮在花海裡，整個氛圍甜到可以直接辦告白派對

和另一半手牽手走在花海中，真的會被這份浪漫打動，連路人看了都要羨慕你們的幸福

古亭河濱公園

地址：台北市中正區水源路9-3號(請Google古亭河濱公園籃球場)

搭乘小30、895、311、311區間車、254區間車，至「自來水博物館」站下車

沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園

走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海

今年花海的主打色是浪漫的紫色，園區內種滿了一串紫、紫鳳凰、鼠尾草，還有夢幻的 羽葉薰衣草和墨西哥鼠尾草

一片深淺紫交錯，真的美得讓人移不開眼！

特別是矮牽牛和石竹，為花海增添了一份精緻感，絕對是 IG 美照的必拍場景

除了浪漫紫，花海還特別加入當季黃色花種來點綴

包括情人菊、孔雀草、火焰雞冠花等，讓整個花海多了一份明亮與熱情

黃色的花朵像小太陽一樣，溫暖了整片紫色世界，也讓整個畫面更有層次感

最重要的來啦～這片花海的 賞花期為1月中旬至2月28日，幸運的話甚至可以持續到 3月初

花期真的超短，冰U們要賞花的話記得早點安排行程，不然錯過就要等明年

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