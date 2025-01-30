為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 2025古亭河濱花海必打卡！3千坪鼠尾草、醉蝶花大爆發，浪漫球燈夜景別錯過

2025古亭河濱花海必打卡！3千坪鼠尾草、醉蝶花大爆發，浪漫球燈夜景別錯過

2025燈會攻略
2025-01-30 16:29:00 文字：饅頭弟
share
饅頭弟

饅頭弟
close

U們～ 紫色控、花草迷，趕快看過來

2025古亭河濱花海這次祭出紫黃交織的浪漫主題花海，滿滿的紫色系草花加上當季黃色花種，畫面根本美到不像話

這裡免費開放，還能登上眺望台、夜賞浪漫球燈，無論是白天還是夜晚，隨手一拍都超仙

/tmp/phpL1OgkO

 

 

白天看花，晚上更精彩！夜幕降臨後，園區內的浪漫球燈就會亮起

一顆顆小燈球像是漂浮在花海裡，整個氛圍甜到可以直接辦告白派對

和另一半手牽手走在花海中，真的會被這份浪漫打動，連路人看了都要羨慕你們的幸福

2025古亭河濱花海必打卡！3千坪鼠尾草、醉蝶花大爆發，浪漫球燈夜景別錯過古亭河濱公園

地址：台北市中正區水源路9-3(Google古亭河濱公園籃球場)

 搭乘小30895311311區間車、254區間車，至「自來水博物館」站下車

沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園

走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海

/tmp/php3dj733

 

今年花海的主打色是浪漫的紫色，園區內種滿了一串紫、紫鳳凰、鼠尾草，還有夢幻的 羽葉薰衣草和墨西哥鼠尾草

一片深淺紫交錯，真的美得讓人移不開眼！

特別是矮牽牛和石竹，為花海增添了一份精緻感，絕對是 IG 美照的必拍場景

/tmp/php6tb1QT

/tmp/phpbcubrk

/tmp/phpJrQSFB

 

 

/tmp/phpmWCcyQ

/tmp/phpAw388a

 

除了浪漫紫，花海還特別加入當季黃色花種來點綴

包括情人菊、孔雀草、火焰雞冠花等，讓整個花海多了一份明亮與熱情

黃色的花朵像小太陽一樣，溫暖了整片紫色世界，也讓整個畫面更有層次感

/tmp/phpGS40Dc

/tmp/phpOlLhow

/tmp/php4WSyIw

/tmp/phpjo9s1S

/tmp/phpT0JaYf

 

最重要的來啦～這片花海的 賞花期為1月中旬至228日，幸運的話甚至可以持續到 3月初

花期真的超短，冰U們要賞花的話記得早點安排行程，不然錯過就要等明年

/tmp/phpQ8XH6q

  喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 親子同遊 2025古亭河濱花海 台北景點 古亭河濱花海 鼠尾草花海 醉蝶花花海 免費賞花景點 2025免費賞花 3千坪花海 台北花海景點推薦 船型眺望台景點 浪漫夜間景點 球燈夜景 台北免費打卡點 古亭景點推薦 河濱浪漫景點 台北賞花好去處 免費拍照景點 台北河濱公園
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up