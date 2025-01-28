在格友的貼文中看到原來除了志成公園外，還有離家更近的賞梅點~北勢湖承天宮，這麼近當然要來去朝聖，我們內湖也有美美的梅花兒可以欣賞，這寶藏地真不錯



＊＊賞花趣

賞梅花趣

依山而建的承天宮在前往正殿路上有著二十來顆梅樹，現煮時正美，還可以與梅花兒近距離接觸，重點是很幽靜人少少，愛待多久也不會擋到人，唯一小可惜的是這天天氣陰，少了藍天陽光的加持少了一味不然就更完美了



＊＊紅燈籠當背景真好看



＊＊有藍天應該更美



＊＊有種被梅樹包圍的FU



＊＊滿滿的梅花兒



＊＊忙碌

北勢湖承天宮的梅樹沒有太高大，所以很好親近，走在梅林中真的很舒服，加上這裡是在山坡上，空氣相當好



＊＊通往正殿有梅花兒相伴



＊＊小小梅園真迷人



＊＊很好親近



＊＊好滿



＊＊不同角度都好看

北勢湖承天宮位置

巷子深處順著走再轉個右彎即是目的地所在；這裡騎車來較方便，路邊有機車格可停，開車就難，大眾運輸則是在內湖路上下車後走進來約１公里多



＊＊就是從這樓棟間進去



＊＊這樣看梅園不小



＊＊北勢湖承天宮本人



＊＊從正殿往下看梅園



＊＊快來賞梅吧

北勢湖承天宮 資訊

Trip Date：2025.01.22

電話：02 2792 6403

地址：台北市內湖區文湖街21巷93號

ＦＢ：https://www.facebook.com/neihutemple/

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