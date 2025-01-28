在格友的貼文中看到原來除了志成公園外，還有離家更近的賞梅點~北勢湖承天宮，這麼近當然要來去朝聖，我們內湖也有美美的梅花兒可以欣賞，這寶藏地真不錯
＊＊賞花趣
賞梅花趣
依山而建的承天宮在前往正殿路上有著二十來顆梅樹，現煮時正美，還可以與梅花兒近距離接觸，重點是很幽靜人少少，愛待多久也不會擋到人，唯一小可惜的是這天天氣陰，少了藍天陽光的加持少了一味不然就更完美了
＊＊紅燈籠當背景真好看
＊＊有藍天應該更美
＊＊有種被梅樹包圍的FU
＊＊滿滿的梅花兒
＊＊忙碌
北勢湖承天宮的梅樹沒有太高大，所以很好親近，走在梅林中真的很舒服，加上這裡是在山坡上，空氣相當好
＊＊通往正殿有梅花兒相伴
＊＊小小梅園真迷人
＊＊很好親近
＊＊好滿
＊＊不同角度都好看
北勢湖承天宮位置
巷子深處順著走再轉個右彎即是目的地所在；這裡騎車來較方便，路邊有機車格可停，開車就難，大眾運輸則是在內湖路上下車後走進來約１公里多
＊＊就是從這樓棟間進去
＊＊這樣看梅園不小
＊＊北勢湖承天宮本人
＊＊從正殿往下看梅園
＊＊快來賞梅吧
北勢湖承天宮資訊
Trip Date：2025.01.22
電話：02 2792 6403
地址：台北市內湖區文湖街21巷93號
ＦＢ：https://www.facebook.com/neihutemple/