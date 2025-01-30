「春上布丁蛋糕」回憶中每次拜拜完…長輩都會切給我們吃的蛋糕

它沒有過多的裝飾、上面沒有擺放水果、沒有奶油，只有簡單的麵粉香氣

好吃又不會太貴，怪不得春上布丁蛋糕會成為超人氣拌手禮

現在不是只有原味，還有「抹茶、紅茶、巧克力、黑糖麻糬」，還有季節限定「酸甜草莓」

全台從北到南都有門市可以選購

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

春上布丁蛋糕

布丁蛋糕在台灣早期40、50年代喜宴外燴辦桌時，是最後一道點心，因為它的外型及口感就像布丁，所以稱之為『布丁蛋糕』。

所以裏面是沒有布丁的哦!!(相關介紹取自官方)

官方網站 ：https://www.chunsun-cake.com/

布丁蛋糕口味

口味有「靜岡抹茶、伯爵紅茶、濃郁巧克力、黑糖麻糬、酸甜草莓」

保存期限

▶ 保存期限為三天，當日若「未拆封」或「未食用完畢」皆需冷藏保存

▶ 蛋糕是否可以冷凍：不建議冷凍，冷凍後可能造成蛋糕潮濕，而影響口感

加入App會員，享折扣

打開紙盒。裏面蛋糕還有裝在袋子裏

印象中小時後只有用盒子裝沒有那麼「功夫(台語)」還用袋子裝

現在只要凡購買2顆蛋糕 即可獲得𝟐𝟎𝟐𝟓 春上春節限定提袋 …

食記介紹

季節限定「酸甜草莓」

官方介紹 - 搭配新鮮草莓製成的酸甜草莓丁🍓每一口都是雙重的甜蜜滋味

酸甜草莓 可以看到許多草莓果果粒

猜是把新鮮草莓製成的酸甜草莓果醬再加入布丁蛋糕

裏面放的草莓果醬還不少…每一口都吃的到草莓香氣、味道

但反而把原本的布丁蛋糕香氣蓋掉…所以想吃單純的蛋糕香氣可能選擇原味會比較好哦

每一口都吃的到草莓香氣

對了，這是蛋奶素…在選擇拌手禮時可以把它納入選擇之一哦

竹北拌手禮還有 - 香帥蛋糕

➤ 雙層芋泥蛋糕的重量為700克 http://tinyurl.com/y78jdn9h