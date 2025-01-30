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【屏東縣東港鎮】2025東港好鎮 吃喝玩樂攏祥賀｜春節年街 1/28（二）-2/1（六）｜共和新村

2025燈會攻略
2025-01-30 22:14:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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年初二跟妹妹騎車來東港逛年街，之前都是去潮州

今年想說換個地方，年街只到2/1大年初四，有經過可以順便進來逛逛喔！

 

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▲圖片下載自東港鎮公所年街附近設有汽機車停車場

不確定攤商幾點開始營業，我們下午四點左右來的

 

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▲活動舞台

 

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▲吃吃喝喝之外也有表演可以欣賞

 

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▲舞台前方的座位

 

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▲氣墊樂園

 

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▲氣墊樂園旁邊有流動廁所

 

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▲套圈圈

 

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▲闖關活動有釣魚樂、方塊大拼盤、大型套圈圈及棒球九宮格

 

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▲遊戲攤位

 

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▲拍照裝置

 

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▲遊客共食區

 

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▲剛好遇到舞獅

 

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▲接著就是各種小吃

東港年街規模跟潮州相較下感覺小蠻多的，有點像地區型小夜市

不過我們買的東西大都還不醋吃，逛起來較輕鬆，不用被推著走

 

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▲脆皮燒肉

 

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▲霜淇淋

 

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▲這攤不曉得賣什麼的，是外國人在賣

 

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▲妹妹買了支烤玉米

烤的是糯米品種的，口感上吃不太習慣

感覺好像還是白色的土玉米比較好吃！

 

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▲印度拉茶

 

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▲泰式奶茶

 

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▲肉乾

 

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▲石頭餅等了約三十分鐘，人真的很多，幸好不錯吃

 

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▲烤全豬

 

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▲這間熱狗口味口感都不錯，我們買了三支

 

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▲印象看到的兩攤烤玉米都是用這種玉米在烤

 

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▲買了一份大的甘草芭樂，脆甜可口

 

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▲旁邊有隻可愛貓咪在休息哈哈哈

 

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▲點了一份大的原味二部曲，雙色起司

 

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▲騎到我家東西其實都冷了

但是像熱狗、地瓜球、石頭餅口感跟味道都沒什麼變，一樣好吃！

 

【東港年街】

地址：屏東縣東港鎮共和新村

活動日期至2/1（六）大年初四

交管資訊請上屏東縣政府警察局東港分局FB瀏覽

 

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http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561526

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