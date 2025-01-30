年初二跟妹妹騎車來東港逛年街，之前都是去潮州
今年想說換個地方，年街只到2/1大年初四，有經過可以順便進來逛逛喔！
▲圖片下載自東港鎮公所，年街附近設有汽機車停車場
不確定攤商幾點開始營業，我們下午四點左右來的
▲活動舞台
▲吃吃喝喝之外也有表演可以欣賞
▲舞台前方的座位
▲氣墊樂園
▲氣墊樂園旁邊有流動廁所
▲套圈圈
▲闖關活動有釣魚樂、方塊大拼盤、大型套圈圈及棒球九宮格
▲遊戲攤位
▲拍照裝置
▲遊客共食區
▲剛好遇到舞獅
▲接著就是各種小吃
東港年街規模跟潮州相較下感覺小蠻多的，有點像地區型小夜市
不過我們買的東西大都還不醋吃，逛起來較輕鬆，不用被推著走
▲脆皮燒肉
▲霜淇淋
▲這攤不曉得賣什麼的，是外國人在賣
▲妹妹買了支烤玉米
烤的是糯米品種的，口感上吃不太習慣
感覺好像還是白色的土玉米比較好吃！
▲印度拉茶
▲泰式奶茶
▲肉乾
▲石頭餅等了約三十分鐘，人真的很多，幸好不錯吃
▲烤全豬
▲這間熱狗口味口感都不錯，我們買了三支
▲印象看到的兩攤烤玉米都是用這種玉米在烤
▲買了一份大的甘草芭樂，脆甜可口
▲旁邊有隻可愛貓咪在休息哈哈哈
▲點了一份大的原味二部曲，雙色起司
▲騎到我家東西其實都冷了
但是像熱狗、地瓜球、石頭餅口感跟味道都沒什麼變，一樣好吃！
【東港年街】
地址：屏東縣東港鎮共和新村
活動日期至2/1（六）大年初四
交管資訊請上屏東縣政府警察局東港分局FB瀏覽