年初二跟妹妹騎車來東港逛年街，之前都是去潮州

今年想說換個地方，年街只到2/1大年初四，有經過可以順便進來逛逛喔！

▲圖片下載自東港鎮公所，年街附近設有汽機車停車場

不確定攤商幾點開始營業，我們下午四點左右來的

▲活動舞台

▲吃吃喝喝之外也有表演可以欣賞

▲舞台前方的座位

▲氣墊樂園

▲氣墊樂園旁邊有流動廁所

▲套圈圈

▲闖關活動有釣魚樂、方塊大拼盤、大型套圈圈及棒球九宮格

▲遊戲攤位

▲拍照裝置

▲遊客共食區

▲剛好遇到舞獅

▲接著就是各種小吃

東港年街規模跟潮州相較下感覺小蠻多的，有點像地區型小夜市

不過我們買的東西大都還不醋吃，逛起來較輕鬆，不用被推著走

▲脆皮燒肉

▲霜淇淋

▲這攤不曉得賣什麼的，是外國人在賣

▲妹妹買了支烤玉米

烤的是糯米品種的，口感上吃不太習慣

感覺好像還是白色的土玉米比較好吃！

▲印度拉茶

▲泰式奶茶

▲肉乾

▲石頭餅等了約三十分鐘，人真的很多，幸好不錯吃

▲烤全豬

▲這間熱狗口味口感都不錯，我們買了三支

▲印象看到的兩攤烤玉米都是用這種玉米在烤

▲買了一份大的甘草芭樂，脆甜可口

▲旁邊有隻可愛貓咪在休息哈哈哈

▲點了一份大的原味二部曲，雙色起司

▲騎到我家東西其實都冷了

但是像熱狗、地瓜球、石頭餅口感跟味道都沒什麼變，一樣好吃！

【東港年街】

地址：屏東縣東港鎮共和新村

活動日期至2/1（六）大年初四

交管資訊請上屏東縣政府警察局東港分局FB瀏覽

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