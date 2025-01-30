嘉義文化路新開幕小吃炸物店「ㄍㄥˋ」

兩位嘉義青年人老闆，將整片現炸雞排和豬排包入生菜絲、玉子燒、滷蘿蔔等食材，捲起來後再淋上多種特製醬料，做成創意的炸肉排捲

醬料多樣又風味獨特，副餐炸地瓜脆薯和獨家馬告茶凍也都超好吃!

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餐廳名稱：ㄍㄥˋ豬排卷 雞排卷(嘉義市東區文化路237號)

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營業資訊：0905989846 15:00-23:00；不定休

餐點介紹：豬排卷/雞排卷/炸物/點心/套餐

用餐日期：2025.01



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▲ㄍㄥˋ豬排卷 雞排卷 店面

(客串演出: Na哥)

▲ㄍㄥˋ豬排卷 雞排卷 製作過程

現炸的整片豬排或雞排，平放在壽司竹簾上並鋪上餡料

起初(初訪時)老闆是直接用白飯來黏合，但因為米飯不太好鋪勻、看起來不好看，黏性也不太強， 後來(我二訪時)就改將白飯打成米糊了

▲ㄍㄥˋ豬排卷 雞排卷 製作過程

捲起來後束緊、切塊， 最後淋上醬料就完成了

雞排卷+玉子燒(嘉義限定&濃郁蕎麥)NT 80+10

當天應該是 寒流來的關係，從雞排卷做好、調味和包裝後約莫僅僅五分鐘我就開盒開吃，但此時炸雞排卷已經微溫，炸麵衣也變稍韌了，好在仍是乾爽的，完全沒有糊爛或出油現象。雞肉是無調味或醃漬的胸肉，精瘦紮實，不軟嫩、不多汁，但也不會乾澀；外層麵衣薄，也無調味，僅是淡淡乾淨的炸麵味。感覺是店家刻意讓炸雞排不要有太重口味，好讓其他搭配的食材和調味醬都能各能顯現出味道。

▲「嘉義限定口味」是有包入滷白蘿蔔、油蔥麵酥和極少量白飯，我有另加購玉子燒，全部捲起並切塊後再淋上醬汁。我加購的玉子燒，就是蠻常見平價壽司會用的玉子燒，稍容易散開，無雷、也沒特別額外風味的單純蛋味；淋醬少油清爽，有淡淡的柴魚香；白蘿蔔滷得很柔軟但不是滷汁太淡就是還不夠入味，要單獨吃才有味道，跟雞排卷一起吃就容易被忽略。而且，我原本以為既然是叫「嘉義限定」口味，無非是指模仿嘉義火雞肉飯的風味吧？那應該要是用醃漬得鹹鹹酸酸又脆脆的螢光黃蘿蔔才更對味啊(笑)

▲「濃郁蕎麥」是老闆特調蕎麥美乃滋醬，第一口最先是美乃滋的奶香，而後馬上浮現很明顯的蕎麥香，而且是經高溫烘烤才會有的濃郁撲鼻的蕎麥香，與美乃滋的奶甜味看似風味迥異，卻融合得如此合拍，有特色又好吃得讓我回味 許久。加上雞排和捲在內的萵苣生菜和少少白飯也都沒額外調味，也就能讓濃郁蕎麥醬的香氣能大放異彩

馬告 茶凍 NT 40

透明澄澈如同愛玉的果凍，僅是非常淺的鵝黃色，有清新的茉莉花與青草味(應該就是馬告的味道)，約三分糖微甜程度，搭配炸物也解膩跟refresh口氣的效果，味道也相當不錯，值得推薦

※2025.01 再訪

▲農曆新年假期我多在嘉義市區閒晃，僅過兩天我就又來啦!

這次再訪就要試完全不同的組合， 豬排卷和另外兩種調味料

還加碼老闆自薦的炸脆薯，再配無糖綠茶組合成一個套餐

豬排卷(台灣原生馬告&南洋風味)NT 80

當天天氣暖和，果然慢慢吃到最後一塊豬排都還是微溫的

豬排是精瘦的大里肌部位，厚度約0.5 cm，炸麵衣薄、脆而不刮嘴

▲「台灣原生馬告」是用老闆自家種植的台灣馬告，以低溫烘乾以保留馬告原始風味，之後再打碎拌入美乃滋。的確一入口就能嚐到馬告的微辛和穩重的草木香氣，但隨後一秒內就馬上是美乃滋的奶與甜味鋪天蓋地襲來，掩蓋七八成的馬告香氣，顯得馬告的存在虎頭蛇尾，有些可惜。老闆說當前還在收集人客意見和調整配方，可能未來會嘗試調整美乃滋比例或是改用其他醬料(例如：鳳梨果醬)為基底，以凸顯主角馬告的風味。

▲「南洋風味」是老闆將越南進口的蝦鹽，拌入甜辣醬、檸檬，果然有泰式料理蝦醬的那濃烈的蝦味、明顯但不過度的鹹味，融於甜辣醬的甜香中，還有新鮮檸檬酸韻和淡淡香茅味，是豐富且先後分明層次的獨特醬汁

脆薯 NT 50

水林鄉產黃肉地瓜，切塊後就直接裹粉油炸，老闆特調比例的炸粉不僅成類似鱗片的脆皮，薄而且清脆，已經不像是炸麵糊而是有幾分像是糖葫蘆或拔絲地瓜的糖衣！搭配的梅子粉很細緻，有香氣但幾乎吃不到酸和鹹味，甭擔心粉太集中而很酸或死鹹

整體而言，我覺得他們以炸雞排和豬排作為「捲餅皮」，搭配特調的多種特色醬料，創意和變化潛力100分！

至於口味我預測可能會是評價兩極，喜歡清淡口味的人會喜歡，但吃慣其他炸物(台式鹽酥雞、美式咔啦炸雞、韓式炸雞、泰式椒麻雞...)的人恐怕會覺得沒味道，尤其缺乏「鹹味」。不過，或是這就是ㄍㄥˋ的特色，我也樂見老闆會保持他們的風格，因為這就跟潤餅、車輪餅一樣是可有多種變化組合的食物，只要推出我有興趣的口味，就會令我想再訪嚐鮮！

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ㄍㄥˋ豬排卷 雞排卷 菜單(拍攝日期：2025.01)

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