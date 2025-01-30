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(2025 台北平地賞櫻系列第二拍)「2025 樂活夜櫻季」 --- 內湖樂活公園櫻花季日夜皆可賞花，寒櫻一月搶先迎春開花，八重櫻、福爾摩莎櫻、昭和櫻二至四月陸續接棒!

2025燈會攻略 2025樂活夜櫻季 台北景點 台北賞櫻 more
2025-01-30 23:11:00 文字：SJKen
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2025內湖樂活公園夜櫻季(Cherry Blossoms exhibition at Naihu park, Taipei, Taiwan, by SJKen, Jan 28, 2025)2025內湖樂活公園夜櫻季(Cherry Blossoms exhibition at Naihu park, Taipei, Taiwan, by SJKen, Jan 28, 2025)2025內湖樂活公園夜櫻季(Cherry Blossoms exhibition at Naihu park, Taipei, Taiwan, by SJKen, Jan 28, 2025)2025內湖樂活公園夜櫻季(Cherry Blossoms exhibition at Naihu park, Taipei, Taiwan, by SJKen, Jan 28, 2025)2025內湖樂活公園夜櫻季(Cherry Blossoms exhibition at Naihu park, Taipei, Taiwan, by SJKen, Jan 28, 2025)2025內湖樂活公園夜櫻季(Cherry Blossoms exhibition at Naihu park, Taipei, Taiwan, by SJKen, Jan 28, 2025)

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

 

#台北景點 #台北平地賞櫻第二拍 #北捷東湖 #內湖樂活公園櫻花林 

拍攝日期 : 2025年1月28日下午 

拍攝地點 : 花展地點 : 台北內湖樂活公園(114台北市內湖區康樂街61巷)
 
花開狀況 : 六成 
 

除夕(2025/01/28)下午陽光明媚，前進台北內湖樂活公園，欣賞從2025年1月24日(週五) 至2月15日(週六)為期三星期的「2025 樂活夜櫻季」(2025 Lohas Cherry Blossom Festival)， 這處位於內湖區康樂街61巷旁的樂活公園， 歷經多年栽種培養，如今與中正紀念堂和國父紀念館並稱台北平地賞櫻三大名據點，都能搭乘捷運加上步行十分鐘就能抵達，適合老人家與行動不便的朋友前往賞櫻，而且不僅是白天能賞櫻，這幾年更推出了夜間賞櫻，讓人不用遠到而行到日本，就能同時享有不同的賞櫻風情畫，每年都是寒櫻先打頭陣，一月份就搶先開花迎賓，接著八重櫻、福爾摩莎櫻、昭和櫻陸續接棒開花! 公園裡面除了櫻花，還有各式各樣的花種被主辦單位特別整理成花藝展覽區， 就在2025樂活夜櫻季大型標誌物的正前方，花團錦簇十分吸睛，同樣也吸引了不少人駐足觀賞拍照

 

除夕當天下午遊客不多不會人擠人，逛起來特別舒適，可以慢慢沿著樂活公園由外而內，一層一層上行，沿著規劃良善的木棧道前行，許多朋友或自拍或合影，拍完了上層再沿著階梯下到內溝溪河岸，從不同的角度欣賞第一區的寒櫻之美，原本通往樂活步道的第二區八重櫻目前施工中前行的通道被圍住， 不知道之後會不會隨著八重櫻盛開後開放讓遊客參觀，往年曾經選在傍晚時分前去，拍完白天的櫻花丰姿後，先到公園周邊的店家吃頓完餐後，再繞回來欣賞夜櫻的風情，當公園裡的人工燈柱紛紛亮起時，取代了白日的光線，便揮灑出不同於白櫻之美的夜風情，日夜寒櫻相映成輝，各自展現了熱鬧與靜謐之美。

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樂活公園內溝溪步道能近距離欣賞盛開的上百株櫻花，有寒櫻、吉野櫻、八重櫻等，各式品種隨時令綻放。園內還有遊戲設施可以讓小朋友盡情玩耍。台北市政府內湖樂活夜櫻季為了陪大小朋友一起迎接2025蛇年新春，今年在2025年1月24日(週五) 至2月15日(週六)花展期間，以「櫻花樹下的幸福」為主題，為大家打造一場夢幻浪漫的櫻花饗宴，還特別取得授權推出迪士尼公主裝置藝術，包括茉莉公主、樂佩公主及許願光廊等三處精彩的櫻花裝置，櫻花裝置藝術就設在公園的草地上，當然吸引了不少大小朋友前來合影，2/15下午更將舉辦邀幸福星光迪士尼公主主題派對，邀請大家一同許下願望，祝福大家新的一年心想事成， 喜歡兩位迪士尼公主的大小朋友別錯過趣味十足的活動喔!

樂佩公主 櫻花裝置藝術
「追尋夢想，無懼挑戰！」樂佩公主櫻花裝置藝術邀請大家一同感受勇敢追夢的力量。

茉莉公主 櫻花裝置藝術
「自由心靈，無限可能！」茉莉公主櫻花裝置藝術，邀請大家來一趟浪漫無比的粉色櫻花盛宴。

 

幸福星光迪士尼公主主題派對
｜迪士尼音樂派對｜互動氣球表演｜LEGO體驗活動｜迪士尼公主露天電影院｜
活動時間：2025/02/15(六)15:00-20:00

活動流程：
15:00~16:00互動氣球表演
16:00~17:00迪士尼公主音樂播放
16:00~18:00台灣樂高®體驗活動
18:00~20:00迪士尼公主露天電影院(無需報名，自由參加)

另外活動當天還有Dress Code主題活動唷！
➞只要穿上白色、銀色或公主服來到樂活公園，即可至服務台兌換櫻花杯套乙份喔【數量有限，送完為止】 

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另外花季期間，更舉辦「2025 樂活夜櫻季 IG美圖大賞與「填問卷抽好禮的好康活動2025樂活夜櫻季IG美圖大賞，還有櫻花燈海、許願光廊、樂活櫻花市集，詳細活動說明與範請參考2025樂活夜櫻季官網說明

✦活動時間：2025/1/24(五)-2/15(六)

✦參加步驟：
【Step 1】追蹤樂活夜櫻季IG (https://reurl.cc/N4yOmQ）將個人帳號設為公開。
【Step 2】拍攝2025樂活夜櫻季櫻花與迪士尼公主花卉造景（照片或影片皆可）
【Step 3】上傳至個人IG，並標記@lohas.cherry.blossom.festival、@legotw_official 及 HashTag #2025樂活夜櫻季IG美圖大賞#台灣樂高（貼文需設定公開）
完成以上步驟就有機會抽中精美禮品呦☆.。.:*

✦抽獎禮品：
樂高® 迪士尼公主系列 莫娜的花盆X2
American Explorer美國探險家 20吋粉色行李箱X1
韓國Queen Chef公主粉不沾鍋X2

☛中獎名單公告：2025/2/17（一）於樂活夜櫻季IG專頁公佈
☛領獎時間：2025/2/17（一）至2/24（一）請得獎者主動私訊樂活夜櫻季IG包括得獎者資訊，提供資料核對身份，經核對後會寄送獎項，逾時則取消資格
☛主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利

樂活櫻花市集
➞ 精選文創、美食攤位，一起在櫻花樹下享受市集悠閒氛圍
2025/01/24(五)、02/15(六) 12:00-20:00

櫻花燈海
櫻花林化身璀璨燈海，柔美燈光映襯綻放櫻花，打造出迷人浪漫的自然畫卷。

許願光廊
漫步夢幻許願光廊，寫下「夜櫻花願卡」，懸掛於光廊之中，點亮心中的希望，共迎2025年心想事成！

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接著就跟著我的影像一路走過公園綠地，登上樂活公園與內溝溪河岸之間的櫻花步道，從不同的角度慢慢欣賞今年平地賞櫻第二拍的地點，內湖樂活公園第一區的寒櫻美姿倩影! 還意外地拍到了一棵長在寒櫻區內的八重櫻，花色較粉紅色的寒櫻更加深紅， 令人驚艷!  

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台北2025 樂活夜櫻季」(2025 Lohas Cherry Blossom Festival)從年前的2025年1月24日(週五) ，一路綻放到西洋情人節的隔天2月15日(週六)，目前寒櫻已經開了六成，還沒賞花的大小朋友把握賞櫻黃金期，日夜都能前往這處位於於內湖區康樂街61巷旁的內湖樂活公園，一邊欣賞櫻花之美，一邊參加市政府精心籌畫的系列活動與展覽!

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2025 台北內湖樂活公園夜櫻季 2025 Lohas Cherry Blossom Festival
花展期間 : 2025年1月24日(週五) ~ 2月15日(週六)
花展地點 : 台北內湖樂活公園(114台北市內湖區康樂街61巷)
營業時間： 24小時全年無休
FB粉絲頁： 樂活夜櫻季


<如何前往>

一、捷運 : 搭乘文湖線至東湖站3號出口出站，沿著康寧路三段一路前行，到東湖路右轉，繼續前進步行約10分鐘，看見康樂街左轉，順著61巷直走就抵達。

二、公車 : 可搭乘公車 203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、 紅2等至東湖國小站，步行約3分鐘。

三、 停車場：俥亭內溝溪場、東湖國小地下停車場、康樂停車場、東湖立體停車場或附近合作商家的停車場

※ 花展期間(除上課時間7:00-19:00外)，南湖國小校門口提供遊覽車賞櫻遊客臨停上下客

(註)歡迎載明出處後轉載分享本文，本文圖文版權歸屬SJKen個人所有，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

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2025樂活夜櫻季 台北景點 內湖樂活公園 捷運東湖站 寒櫻 八重櫻 昭和櫻 福爾摩斯櫻
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創作者 SJKen的浮光掠影 的頭像
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