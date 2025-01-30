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#台北景點 #台北平地賞櫻第二拍 #北捷東湖 站 #內湖樂活公園櫻花林

拍攝日期 : 2025年1月28日下午

拍攝地點 : 花展地點 : 台北內湖樂活公園( 114台北市內湖區康樂街61巷)

花開狀況 : 六成

除夕(2025/01/28)下午陽光明媚，前進台北內湖樂活公園，欣賞從2025年1月24日(週五) 至2月15日(週六)為期三星期的「2025 樂活夜櫻季」(2025 Lohas Cherry Blossom Festival)， 這處位於內湖區康樂街61巷旁的樂活公園， 歷經多年栽種培養，如今與中正紀念堂和國父紀念館並稱台北平地賞櫻三大名據點，都能搭乘捷運加上步行十分鐘就能抵達，適合老人家與行動不便的朋友前往賞櫻，而且不僅是白天能賞櫻，這幾年更推出了夜間賞櫻，讓人不用遠到而行到日本，就能同時享有不同的賞櫻風情畫，每年都是寒櫻先打頭陣，一月份就搶先開花迎賓，接著八重櫻、福爾摩莎櫻、昭和櫻陸續接棒開花! 公園裡面除了櫻花，還有各式各樣的花種被主辦單位特別整理成花藝展覽區， 就在2025樂活夜櫻季大型標誌物的正前方，花團錦簇十分吸睛，同樣也吸引了不少人駐足觀賞拍照。 除夕當天下午遊客不多不會人擠人，逛起來特別舒適，可以慢慢沿著樂活公園由外而內，一層一層上行，沿著規劃良善的木棧道前行，許多朋友或自拍或合影，拍完了上層再沿著階梯下到內溝溪河岸，從不同的角度欣賞第一區的寒櫻之美，原本通往樂活步道的第二區八重櫻目前施工中前行的通道被圍住， 不知道之後會不會隨著八重櫻盛開後開放讓遊客參觀，往年曾經選在傍晚時分前去，拍完白天的櫻花丰姿後，先到公園周邊的店家吃頓完餐後，再繞回來欣賞夜櫻的風情，當公園裡的人工燈柱紛紛亮起時，取代了白日的光線，便揮灑出不同於白櫻之美的夜風情，日夜寒櫻相映成輝，各自展現了熱鬧與靜謐之美。

樂活公園內溝溪步道能近距離欣賞盛開的上百株櫻花，有寒櫻、吉野櫻、八重櫻等，各式品種隨時令綻放。園內還有遊戲設施可以讓小朋友盡情玩耍。台北市政府內湖樂活夜櫻季為了陪大小朋友一起迎接2025蛇年新春，今年在2025年1月24日(週五) 至2月15日(週六)花展期間，以「櫻花樹下的幸福」為主題，為大家打造一場夢幻浪漫的櫻花饗宴，還特別取得授權推出迪士尼公主裝置藝術，包括茉莉公主、樂佩公主及許願光廊等三處精彩的櫻花裝置，櫻花裝置藝術就設在公園的草地上，當然吸引了不少大小朋友前來合影，2/15下午更將舉辦邀幸福星光迪士尼公主主題派對，邀請大家一同許下願望，祝福大家新的一年心想事成， 喜歡兩位迪士尼公主的大小朋友別錯過趣味十足的活動喔!



樂佩公主 櫻花裝置藝術

「追尋夢想，無懼挑戰！」樂佩公主櫻花裝置藝術邀請大家一同感受勇敢追夢的力量。



茉莉公主 櫻花裝置藝術

「自由心靈，無限可能！」茉莉公主櫻花裝置藝術，邀請大家來一趟浪漫無比的粉色櫻花盛宴。

幸福星光迪士尼公主主題派對

｜迪士尼音樂派對｜互動氣球表演｜LEGO體驗活動｜迪士尼公主露天電影院｜

活動時間：2025/02/15(六)15:00-20:00



活動流程：

15:00~16:00互動氣球表演

16:00~17:00迪士尼公主音樂播放

16:00~18:00台灣樂高®體驗活動

18:00~20:00迪士尼公主露天電影院(無需報名，自由參加)



另外活動當天還有Dress Code主題活動唷！

➞只要穿上白色、銀色或公主服來到樂活公園，即可至服務台兌換櫻花杯套乙份喔【數量有限，送完為止】

另外花季期間，更舉辦「2025 樂活夜櫻季 IG美圖大賞與「填問卷抽好禮的好康活動，2025樂活夜櫻季IG美圖大賞，還有櫻花燈海、許願光廊、樂活櫻花市集，詳細活動說明與範請參考2025樂活夜櫻季官網說明



✦活動時間：2025/1/24(五)-2/15(六)



✦參加步驟：

【Step 1】追蹤樂活夜櫻季IG (https://reurl.cc/N4yOmQ）將個人帳號設為公開。

【Step 2】拍攝2025樂活夜櫻季櫻花與迪士尼公主花卉造景（照片或影片皆可）

【Step 3】上傳至個人IG，並標記@lohas.cherry.blossom.festival、@legotw_official 及 HashTag #2025樂活夜櫻季IG美圖大賞、#台灣樂高（貼文需設定公開）

完成以上步驟就有機會抽中精美禮品呦☆.。.:*



✦抽獎禮品：

樂高® 迪士尼公主系列 莫娜的花盆X2

American Explorer美國探險家 20吋粉色行李箱X1

韓國Queen Chef公主粉不沾鍋X2



☛中獎名單公告：2025/2/17（一）於樂活夜櫻季IG專頁公佈

☛領獎時間：2025/2/17（一）至2/24（一）請得獎者主動私訊樂活夜櫻季IG包括得獎者資訊，提供資料核對身份，經核對後會寄送獎項，逾時則取消資格

☛主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利



樂活櫻花市集

➞ 精選文創、美食攤位，一起在櫻花樹下享受市集悠閒氛圍

2025/01/24(五)、02/15(六) 12:00-20:00



櫻花燈海

櫻花林化身璀璨燈海，柔美燈光映襯綻放櫻花，打造出迷人浪漫的自然畫卷。



許願光廊

漫步夢幻許願光廊，寫下「夜櫻花願卡」，懸掛於光廊之中，點亮心中的希望，共迎2025年心想事成！

接著就跟著我的影像一路走過公園綠地，登上樂活公園與內溝溪河岸之間的櫻花步道，從不同的角度慢慢欣賞今年平地賞櫻第二拍的地點，內湖樂活公園第一區的寒櫻美姿倩影! 還意外地拍到了一棵長在寒櫻區內的八重櫻，花色較粉紅色的寒櫻更加深紅， 令人驚艷!

台北「2025 樂活夜櫻季」(2025 Lohas Cherry Blossom Festival)從年前的2025年1月24日(週五) ，一路綻放到西洋情人節的隔天2月15日(週六)，目前寒櫻已經開了六成，還沒賞花的大小朋友把握賞櫻黃金期，日夜都能前往這處位於於內湖區康樂街61巷旁的內湖樂活公園，一邊欣賞櫻花之美，一邊參加市政府精心籌畫的系列活動與展覽!

2025 台北內湖樂活公園夜櫻季 2025 Lohas Cherry Blossom Festival

花展期間 : 2025年1月24日(週五) ~ 2月15日(週六)

花展地點 : 台北內湖樂活公園(114台北市內湖區康樂街61巷)

營業時間： 24小時全年無休

FB粉絲頁： 樂活夜櫻季





<如何前往>



一、捷運 : 搭乘文湖線至東湖站3號出口出站，沿著康寧路三段一路前行，到東湖路右轉，繼續前進步行約10分鐘，看見康樂街左轉，順著61巷直走就抵達。



二、公車 : 可搭乘公車 203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、 紅2等至東湖國小站，步行約3分鐘。



三、 停車場：俥亭內溝溪場、東湖國小地下停車場、康樂停車場、東湖立體停車場或附近合作商家的停車場



※ 花展期間(除上課時間7:00-19:00外)，南湖國小校門口提供遊覽車賞櫻遊客臨停上下客



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