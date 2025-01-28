蛋白盒子｜台中人氣健康餐盒推薦，主打少油、少鹽、高蛋白健康低卡餐盒，新品炭燒漢堡排超好吃！

台中好吃健康餐盒推薦！這間蛋白盒子可是許多健身人首選的健康餐盒，主打少油、少鹽、高蛋白健康低卡餐盒，北中南均有分店，米飯是糖糖最愛的黑米飯，不僅是低GI食材，還有滿滿花青素及豐富的膳食纖維，最近新推出了炭燒漢堡排，不僅多汁，醬香更迷人，讓人一吃就愛上

蛋白盒子台中南屯向心店位置

蛋白盒子北中南均有分店，光是台中就有將近30間分店，糖糖這次是來到位在台中南屯區的南屯向心店，店面就位在向心路上，鄰近台中南屯親子館、台中南屯捷運站、台中南屯郵局，紅色扛棒相當亮眼

蛋白盒子台中南屯向心店環境

蛋白盒子台中南屯向心店有提供內用的座位區，空間不算大，以吧檯式座位為主，裝潢新穎有質感，除了外帶，也可以選擇內用

蛋白盒子台中區菜單

蛋白盒子品項多樣化，雞肉、豬肉、牛肉、魚肉樣樣有，另外也有無肉餐盒只要銅板價，想要多補充蛋白質的朋友，只要點套餐均可以75元加購香煎雞胸或檸檬／山賊燒雞腿排，變成雙主餐，另外還會再贈送一杯白豆漿

燒肉店的漢堡排 150元

這款燒肉店的漢堡排是蛋白盒子最新推出的口味，選用澳洲低脂牛，以手打方式製成的漢堡排，搭配靈魂BBQ煙燻燒肉醬，餐盒基本上都會搭配七種配菜、水煮蛋及主餐，配菜依當天為主，糖糖這天的配菜有高麗菜、豆芽菜、青江菜、花椰菜、地瓜、豆腐及杏鮑菇

新品漢堡排相當厚實，口感紮實多汁，除了濃郁的牛肉香氣，還多了BBQ煙燻燒肉醬的迷人鹹香

蛋白盒子的米食是採用黑米，口感Q彈，香氣十足，富有膳食纖維及花青素，同時也是屬於低GI食材，比起紫米更容易消化

薄鹽烤鮭魚餐盒 170元 升級加購75元 檸檬雞腿排及白豆漿

想要蛋白質double量，可以加價75元升級成雙主餐，有香煎雞胸或檸檬／山賊燒雞腿排可以做搭配，糖糖選了薄鹽烤鮭魚餐盒搭配檸檬雞腿排的組合，整盒裝滿滿超澎派，如果不吃飯食的朋友，可以將米飯換成青菜

蛋白盒子的薄鹽烤鮭魚也是人氣必點，嚴選深海鮭魚，以爐烤鹽燒的方式來料理，吃起來外酥內嫩，肉質紮實不乾柴，有著豐富油脂，香氣也很迷人

檸檬雞腿排加入檸檬下去醃製，肉質鮮嫩，吃起來帶有微微的檸檬清香，相當爽口

炭火燒肉雞胸餐盒 130元

蛋白盒子這次的新品除了燒肉店的漢堡排外，還有這款炭火燒肉雞胸餐盒也是新品之一，採用雞胸肉以鹽水醃製，經過特殊料理方式讓雞胸變得更加軟嫩，搭配BBQ煙燻燒肉醬

雞胸肉吃起來相當軟嫩，搭配著BBQ煙燻燒肉醬，多了迷人鹹香，讓人更吮指回味

復刻紅茶豆漿 30元／黑芝麻堅果 35元

除了健康餐盒，蛋白盒子也有販售飲品，復刻紅茶豆漿及黑芝麻堅果都是固定微糖，喝起來不會太甜膩，復刻紅茶豆漿入口帶有濃郁茶香，交織著迷人豆香，另一杯黑芝麻堅果一入口就感受到濃厚的黑芝麻香氣，滿滿堅果香氣讓人著迷不已

台中好吃健康餐盒推薦！北中南均有分店的蛋白盒子，主打少油、少鹽、高蛋白健康低卡餐盒，米飯以低GI的黑米為主，餐盒均搭配七樣配菜及水煮蛋，份量實在又澎派，蛋白盒子健康低卡餐盒台中南屯向心店還有推出集點活動，滿100元即可集一點，集滿15點可折抵100元，還可以兌換10點的雞腿排及5點的30元飲品一杯