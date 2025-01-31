由薰衣草、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花及五彩石竹等多種特色花卉，交織出色彩繽紛的大冠鷲圖騰花海，組成的彩色浪花海是今年三層崎花海呈現予大家的美，為期兩個半月的花海除了賞花外還有系列活動，花期更是跨越春節假期



＊＊這景是不是讓人移不開眼

花季介紹

北投社三層崎公園坐落在大屯山系下，有著「臺版富良野」的美稱，是一處融合文化與生態、歷史與創新的共好之地，以獨特斜坡地形打造出如彩色浪濤般的壯麗花海美景。 今年以「彩色浪花海」為主題，同時將常見於三層崎且象徵守護的「大冠鷲」的模樣，巧妙地刻畫於花海展區中，結合北投在地產業與熱門景點，為賞花之旅注入更多層次與趣味，也展現北投獨特活力及花漾魅力



＊＊有感受到海浪的FU嗎

賞花趣

久聞這台版富良野花海，今日終於親訪；三層崎公園是延山而建的，花海就依地形而生，一眼望去各色交織成彩虹色真的會讓人移不開眼，來訪這天天氣好，花海加上藍天白雲真的好殺記憶卡



＊＊摩天輪造景好可愛



＊＊利用花種不同交織出絶美花海



＊＊無法一次全收納的花海



＊＊再上一層的花海區



＊＊認識北投同時賞花



＊＊薰衣草花海很大一區



＊＊很受歡迎的打卡點



＊＊裝置藝術也是湊一腳

花季系列活動

展期：2025.01.17-03.31

填寫問卷送限量好禮 https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=238

三層祈．祈願小花卡 https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=236

來美食伴花海，人氣美食餐車出攤 https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=239

浪漫下載！三層崎 結婚書約 https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=267



＊＊「三層祈」祈願架



＊＊由上往下看花海也好美

前往三層崎

如果想要來造訪這台版富良野超建議搭公車來，雖然附近有停車格，但附近住戶也超多，一位難求啊，坐公車來的話到站即到目的地；如果是搭捷運來的話，新北投站與復興崗站約走15~20分即可到達



＊＊坐公車來幾乎不用走太久即到三層崎公園



＊＊走向花海區前的這段好舒服

北投社三層崎公園花海 資訊

Trip Date：2025.01.24

地址：台北市北投區秀山路45號

展期：2025.01.17-03.31

官網：https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=18

延伸閱讀