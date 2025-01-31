【新竹食記】花鳥川水果千層(新竹高鐵店)

花鳥川水果千層是來自台中的熱門千層蛋糕，他們只賣單一口味的檸檬千層蛋糕，蛋糕選自屏東九如的綠檸檬，結合北海道十勝生乳酪，吃起來有著豐富的檸檬果香和乳酪香氣，吃起來清爽不黏膩，新竹分店位在高鐵站內，年節搭車時很適合買一盒當作伴手禮。

▲新竹高鐵站店位在四號出口附近，剛走近店員就拿了一大塊給我們試吃，服務非常好。也可以提早在網站上預定，到店直接取貨非常方便。

▲檸檬千層蛋糕的介紹：蛋糕須冷凍保存，食用前先提前退冰半小時，無添加色素防腐劑須在七天內食用完畢。

▲蛋糕外盒使用鋁箔紙包覆，可以保冷三小時左右，買回家開來吃還是冰冰的，保冷效果非常棒！

▲紙袋和紙盒使用鮮明的黃、藍、白色，檸檬的意象鮮明活潑。

▲花鳥川檸檬千層蛋糕 520元：蛋糕上舖滿了檸檬醃製的蘋果片，蘋果的水份很多甜度也高，嚼在嘴中可以感受到檸檬的清香和蘋果的甜。

▲蛋糕體是奶油千層，口感綿密扎實，帶有濃濃奶香，吃起來清爽不甜膩，檸檬的酸度恰到好處，蛋糕整體甜度也很適中，是一款吃起來極為清爽順口的蛋糕，唯一的缺點就是價格偏高，但食材的品質對得起這個價格拉！

雞蛋糕短評：提供蛋糕試吃服務，蛋糕需冷凍，口味有檸檬的酸甜感，上面還有蘋果片，蘋果充滿水份甜度也高，奶油也相當清爽沒有黏膩感。



餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★



【花鳥川水果千層新竹高鐵店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市高鐵七路6號

電話：0905675038

官網：facebook

營業時間：10:30–14:00、15:00–19:30

外送：無

線上預定：新竹高鐵門市預訂

停車場：有(高鐵站外)

服務費：無

洗手間：有(高鐵站內)

刷卡：有(可apple pay、line pay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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