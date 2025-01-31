114. 1. 21 (二) 華泰名品城

每年都很期待「華泰名品城」的農曆新年造景，今年看到官網分享照片後

找個平日搭機捷前往拍照兼逛街，方便又愜意

好天氣加持，藍天為背景，怎麼拍都美

抵達時尚未營業，忍不住在外圍先拍張全景

「華泰唐人街」活動已舉辦多年，今年的活動期限至2025/2/23

今年的活動主題是「蛇來運轉迎新春」，分別在三期購物商場佈置不同的造景

一期商場是『福樹迎春』，象徵愛情、財運、福祿、仕途皆順利

農曆年專屬的春聯和中式窗花，一片喜洋洋

地上還有懷舊電玩"貪食蛇"圖案，非常應景

花開富貴樹--粉嫩又討喜

側邊掛滿紅色燈籠與年節裝飾，很喜歡來這裡感受滿滿的年味

紅包樹與算盤樹，樹下還有金元寶圍繞，象徵蛇年發大財

閃閃發亮的金算盤，願大家在蛇年都能金打細算發發發～

福到財到旺蛇年

「蛇來運轉許願牆」--現場有提供紙筆讓大家寫下新年願望

我的願望跟這位小姐一樣：

『願我愛的人&愛我的人健康平安』

小網美KITTY和新春造景很搭，忍不住多拍了幾張留念

三期商場是『四季如春蛇如意』，邀大家一起來走春拍美照

"好運到"座椅與年味造景，處處都能感受用心

木窗上有可愛的蛇探頭跟大家打招呼

假日還有轉盤活動可以試試自己的手氣

冬日暖陽很舒服，KITTY也曬得暖洋洋

二期商場是『華燈光影轉運站』，走過轉運站、運勢旺旺旺

夜晚點燈一定更美，可惜近日行程滿檔，晚上沒空再過去拍照

我屬蛇，今年看到很多可愛的Q版蛇，忍不住一一拍下留念

祝福大家新春愉快、蛇年平安健康

蛇麼都好、蛇麼都順、蛇麼都不缺

＜華泰名品城＞桃園市中壢區春德路189號

(03) 273 - 8666 營業時間11:00～21:00 (週五、六、日至22:00)

機捷 / 高鐵桃園站，出站即達

FB粉絲頁：GLORIA OUTLETS 華泰名品城