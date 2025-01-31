「冷颼颼的天氣、濕漉漉的下雨天，想吃得健康、不想動刀下鍋的時候，台灣人第一個想到的，就是火鍋！」身為土生土長的台灣人，對這句話深有共鳴。火鍋店在台灣遍地開花，從平價小火鍋到高級鍋物，選擇之多令人眼花撩亂。

身為一個講究食材原味的火鍋控，最喜歡那種菜盤是以新鮮蔬菜為主，偶爾搭配一兩樣火鍋料的組合。不過，每次吃火鍋時，心中總會浮現一個小小的願望：如果能自己挑選喜歡的蔬菜，那該有多好！

直到最近，終於找到了心中理想的火鍋店－「火車讚養生石頭火鍋」。這家店的特色是讓客人盡情享用新鮮蔬菜，並自由選擇喜愛的菜盤食材，而且這些蔬菜都是吃到飽的！

火車讚養生石頭火鍋

火車讚養生石頭火鍋，是一家以招牌石頭炒鍋為主打的火鍋店，並提供多種口味的湯底，從養生的藥膳、濃純的牛奶、勁香的麻辣再到清爽的昆布，皆能滿足不同口味的顧客。主餐有牛、豬、羊、雞和海鮮等可挑選，以及自助吧的無限供應。這裡的每一道菜品、肉品都是用心挑選的，保證新鮮！無論是家庭聚餐、朋友小聚，還是獨自享用，這裡都是一個絕佳的選擇。

如何前往火車讚養生石頭火鍋

火車讚養生石頭火鍋位在蘆洲區正和街上，鄰近蘆洲國小，交通十分便利。若搭乘大眾運輸工具，可搭乘捷運新蘆線至三民高中站1號出口，步行約600公尺即可抵達。

若搭乘公車，可搭乘F319至「正和街18號」站，或搭乘14、225、232、306、508、581、704、785、806、忠孝幹線等路線至「蘆洲國小」站，再步行一小段路即可。汽、機車可將車輛停在正和街兩側的機車停車格或附近的收費停車場，如 蘆洲國小地下停車場 、 嘟嘟房停車場（蘆洲功學社站） 。

火車讚養生石頭火鍋 消費模式與菜單

火車讚的消費方式如下：

低消與用餐時間： 每位成人低消為一鍋，孩童可與大人共鍋。140cm以下的孩童酌收＄199，110cm以下則免費。用餐時間為100分鐘，不提供打包外帶服務。若有浪費食材，需額外支付＄200 清潔費。

每位成人低消為一鍋，孩童可與大人共鍋。140cm以下的孩童酌收＄199，110cm以下則免費。用餐時間為100分鐘，不提供打包外帶服務。若有浪費食材，需額外支付＄200 清潔費。 點餐方式： 採用QR code點餐，先選擇主餐，再挑選湯底。主餐價格依肉品種類及份量而定，湯底則以原味昆布為基礎，其他風味需加價＄79 至＄129 不等。

採用QR code點餐，先選擇主餐，再挑選湯底。主餐價格依肉品種類及份量而定，湯底則以原味昆布為基礎，其他風味需加價＄79 至＄129 不等。 價格與份量： 主餐的牛、豬、羊肉可選大、中、小份量，雞腿與海鮮為單一固定份量。五花牛、梅花豬、羊培根及鮮嫩雞腿均為＄389 的超值選擇，CP值較高。

主餐的牛、豬、羊肉可選大、中、小份量，雞腿與海鮮為單一固定份量。五花牛、梅花豬、羊培根及鮮嫩雞腿均為＄389 的超值選擇，CP值較高。 其他：單點品項不折抵低消，自助吧無限享用，且不收取服務費。

▲火車讚養生石頭火鍋菜單。

火車讚養生石頭火鍋 用餐環境

火車讚的用餐環境以溫暖的木質色調為主，營造出舒適愜意的氛圍。每桌可容納4人，並設計成半開放式的空間，在享用美食的同時，也能保有隱私。獨自用餐的顧客也不用擔心，店內特別設置了面對窗戶的單人座位，能一邊欣賞窗外的風景，一邊品嚐美味的鍋物。此外，這個座位區離自助吧極近，簡直是為了Ｉ人精心打造。

室內可同時容納42位顧客，由於用餐環境舒適、餐點美味，常常吸引企業包場，假日更是座無虛席。建議若要前往用餐，務必事先訂位，以確保能享受到最優質的服務。

▲若是家庭聚餐、好友聚餐就可以入座兩桌各4人的空間。

▲室內的用餐桌位以一桌4人為主。

▲個人的獨享區域。

▲桌上像仿木桶的容器是用來當菜盤的；每個座位的電磁爐開關都在右下方。

火車讚養生石頭火鍋 自助吧

自助吧的區域總共可以區分為三部分：第一部分是櫃檯旁的醬料區，第二部分是食材取用區，第三部分是冷飲、冰品區。

醬料區提供多種醬料，除了常見的醬油、醋、香油外，還有店家特製的胡麻醬、沙茶醬、辣椒醬，以及新鮮的蔥花、蒜碎等，可自由搭配，創造專屬的獨特風味。

▲醬料區。

▲加湯區。若點其他風味的湯頭，都有標註對應可以加哪種湯。

新鮮蔬菜吃到飽！

食材區以新鮮蔬果為主，提供多種當季葉菜，如茼蒿、高麗菜、大白菜和皇宮菜等，還有瓜果類、玉米和菇類等選擇。此外，還備有各式火鍋料，以滿足不同口味的顧客。

個人特別喜愛在火鍋中加入茼蒿，這是我在家煮火鍋時的習慣，沒想到火車讚竟然在無限供應的自助吧中提供茼蒿，這絕對是瞬間就會被搶光的蔬菜！皇宮菜是我第一次接觸的葉菜，煮熟後口感嫩滑，沒有特殊氣味，對於喜愛的人來說，是一種獨特的享受。

其他可選擇的食材包括甜玉米、玉米筍、綠花椰、絲瓜、白蘿蔔，以及金針菇、鴻禧菇和香菇等，這些都是個人喜愛的原型食材。還特地詢問店員豆腐的種類，原本以為是百頁豆腐，但實際上卻是凍豆腐。

▲滿滿的新鮮食材，讓人每樣都想夾一點。

▲個人超愛茼蒿♥！很少看到火鍋店提供無限供應自助吧中有茼蒿的。

▲火鍋類及菇類，還有凍豆腐。

▲喜歡菇菇的朋友們，也可以無限吃菇！

▲仿木桶就是用來裝新鮮食材的容器。不知道為什麼就是很想裝得漂漂亮亮的。

主食副餐吃到飽！

喜愛火鍋的食客不必擔心主食的選擇，火車讚提供冬粉、蒸煮麵、王子麵和白飯等主食，且均為無限量供應。不過，建議依照個人食量適量取用，以避免浪費。白飯的位置在可口可樂飲料機旁，與其他火鍋店常見的滷肉醬汁不同，這裡提供的是咖哩醬。雖然咖哩醬的配料相對簡單，僅有紅蘿蔔和馬鈴薯，但其醬汁濃稠，使用時要注意不要淋太多，以免過鹹。

▲白飯與咖哩醬。

▲咖哩醬汁非常濃稠。

飲料 冰品 無限暢飲！

火鍋熱湯的搭配，自然少不了冷飲與冰品！火車讚提供多種氣泡飲料，如可口可樂和雪碧，還有非氣泡冷飲，包括冬瓜檸檬、烏梅汁、日式煎茶及咖啡。冰品方面，則有霜淇淋以及來自日本樂天（LOTTE）和泰國明果（MINGO）的冰淇淋，口味選擇豐富，包括抹茶、鉄釜焙煎黑芝麻、繽紛大理石、薄荷巧克力、黃金榴槤和巧克力星空，非常適合作為飯後甜品，隨時可以挖幾球享用。

▲來自日本樂天（LOTTE）和泰國明果（MINGO）的冰淇淋。

▲非氣泡冷飲，旁邊還有咖啡機哦！

火車讚養生石頭火鍋 餐點介紹

我們點了一份小份的板腱牛和一份單人豪華套餐，包含白蝦、草蝦、紅蝦、扇貝、蛤蠣、鯛魚、生蠔及鮑魚，肉品則是價格為＄389 的梅花豬。正值火車讚的開幕慶優惠「開鍋即送海鮮」活動，我們還獲得了兩小份海鮮，整個桌面看起來相當豐盛。

在湯底方面，選擇了不加價的原味昆布和招牌石頭炒鍋的風味湯底。原味昆布不僅是清湯，還加入了幾片昆布和香菇，使湯頭格外清爽。石頭炒鍋則由店員在桌邊服務，將油放入空的鑄鐵鍋中，等溫度升高後，迅速下洋蔥、青蔥和蒜頭爆香，當香氣四溢時，再將肉片和大白菜拌炒，最後倒入豚骨湯，讓湯頭更加濃郁美味。

▲在鑄鐵鍋中滋滋作響的拌炒著，一時間香氣四溢！

▲爆香與拌炒後，會再倒入豚骨湯。

火車讚的肉品皆為現點現切原肉，並非組合肉。將板腱牛輕輕涮一下，直到牛肉片變成粉紅色即可食用，此時的牛肉約為七分熟，肉質最為嫩滑。建議不要將牛肉涮至全熟，否則會影響口感，變得過於老硬。至於梅花豬，其油花分布適中，即使涮至全熟，肉質依然鮮嫩，讓人回味無窮。

海鮮的鮮度令人驚喜，朋友指著眾多海鮮中的蛤蜊說：「欸！牠還活著耶！」煮熟後的殼類海鮮沒有任何腥味，且殼非常容易剝開。桌上的所有蝦子都被我一人消滅，因為朋友懶得剝蝦，我毫不客氣地大啖美味的蝦子！曾經在其他火鍋店點過鯛魚，端上來卻是硬邦邦的冷凍魚片，讓人看了實在無法下嚥。至少讓魚片退冰一下，恢復原本的色澤，這樣才會覺得可口。因此，必須讚賞火車讚，真的讓人感到非常滿意！

此外，自助吧裡的食材經過熱湯煮熟後，能夠嚐出鮮甜的味道，例如大白菜和高麗菜等，都是非常值得品嚐的選擇。朋友因此拿了兩輪菜盤，還開玩笑說自己狀態不佳，不然可以再裝個第三輪！而個人的戰鬥力一向較弱，雖然很想再吃點蔬菜，但胃真的已經裝不下了。

▲板腱牛。

▲梅花豬（小）＄389。

▲梅花豬的油花都集中一邊，涮熟後，肉汁多且嫩。

▲單人豪華套餐（含可選＄389肉品）＄699。

火車讚養生石頭火鍋 新春優惠活動

2024年末，火車讚迎來開幕，為慶祝這一刻，推出「開鍋送海鮮」活動。凡消費開鍋的顧客即可獲得一小份海鮮（包括鯛魚片、蛤蜊與鮮蝦），讓只點肉品的客人也能享受海陸大餐的美味。此活動將持續至2025年1月24日。隨後，接檔的優惠活動為「新春超值加價購」，具體資訊如下：

新春超值加價購 活動日期：2025年1月25日至2月28日止

活動內容： 龍蝦加價$666、干蝦蛤加價$99、蛇麼都有來一盤加價$88，並按讚及追蹤火車讚的 官方粉絲專頁 可再折價$50（也可透過IG限動公開分享）。 在 Google上打五星評論 ，即可獲得私廚麻辣鴨血或麻辣豆腐一份。 加入火車讚的LINE好友（LINE ID： @659moavj ），即可領取優惠券（包括單點加料券及$88折價券）。



▲火車讚的新春活動三部曲。

後記

整體而言，火車讚養生石頭火鍋是一家值得推薦的火鍋店。無論是食材的新鮮度、湯底的美味、用餐環境的舒適度，還是服務的品質，都讓人感到滿意。特別推薦給喜歡新鮮蔬果、肉品品質優良，以及享受多樣化選擇的火鍋愛好者。