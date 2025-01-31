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韓哥哥石頭火鍋|新莊平價火鍋吃到飽，還有超讚的自助吧~!
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2025-01-31 21:38:00
文字：胖達 帶你吃好料
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#新莊美食
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韓哥哥石頭火鍋(新莊)
phone
02-29900292
place
新北市新莊區復興路一段203號
4.49
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美味度
4.50
服務品質
4.57
裝潢氣氛
4.43
CP值
4.43
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