「上海小楊生煎包」位於新竹市食品路上

這裏可說是美食一級戰區，但這一區真的很難停車…

上海小楊生煎包老闆強調許多食材都是與上海直接進貨，像烤麩、毛豆…等

重頭戲「鮮肉爆汁生鮮」真的是咬下會「爆汁」…不小心噴到滿桌

而內餡的調味很剛好…裏面的豬肉選材也不隨便不會有雜肉，真的吃過便會愛上

可惜很難停車只能買外帶，之前陸某有內用過他說剛煎好馬上吃…皮是脆的…更好吃

我們已經連續兩周周末午餐選吃上海小楊生煎包…好吃

怪不得店裏有那麼多老顧客回訪

(此篇食記為手機拍攝記錄)

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▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀ ▪ 上海小楊生煎包 ▪ 菜單 ▪ 食記介紹 ▪ 店家資訊

上海小楊生煎包 位於新竹市食品路上

有內用區，內用透過掃碼點餐

外帶也可以先過網頁預約點餐：https://iding.tw/stores/ecef43dd/menu

上海小楊生煎包菜單

鮮肉爆汁生煎100元/6粒，鹹肉香腸菜飯100元/1份，外婆菜肉大餛飩 60元/小份、120元/大份

油豆腐粉絲湯40元/1碗，老上海酸梅湯40元/一杯

小菜類(50元/1份)：泡椒鳳爪、酒香鳳爪、香糟毛豆、四喜烤麩

鮮肉爆汁生煎

每次出爐五盒(30顆)…每輪約8分鐘左右

若是真的不想久等的朋友建議可以先上網預訂

預約點餐：https://iding.tw/stores/ecef43dd/menu

出爐前會先灑上芝蔴和蔥花

食記介紹

點了：鮮肉爆汁生煎、外婆菜肉大餛飩、油豆腐粉絲湯、四喜烤麩

餐盒不是使用「萬用餐盒」，是老闆設計過的餐盒 - 介紹生煎的由來

100多年前上海茶飲在供應茶水之餘，兼營生煎镘頭。後来，人們在不品茶的时候，也想以“茶點心”作为快餐，代替正餐。

順應人們的飲食需求，生煎饅頭走出茶館，成了：“街頭小吃”。隨著需求越來越旺，

生煎饅頭的個體也越來越大，以致於以往的一兩四個變成一兩一個。

生煎的皮大、餡也大，還包進了滚湯的鲜湯。功夫不到家，不可能煎得滴湯不漏；

不會吃或心急的人，一口咬下去，很容易被“生煎”裡的湯燙著。

鮮肉爆汁生煎100元/6粒

如前面介紹寫的「功夫不到家，不可能煎得滴湯不漏」

生煎底部呈現金黃色，若是剛出爐直接在店內享用是脆的口感

買外帶因為悶在裏面…少了脆的部份

皮薄內餡飽滿，並且不會有雜肉(不好的肉)包在裏面

一口咬下去真的會噴汁，很容易把生煎裡的湯噴得到處都是，後來我們都先戳個洞再吃

(若是內用剛蒸好要小心被湯燙著

真的吃過會愛吃，隔一周我們又去買生煎吃

這次有聞到很香的辣椒味…後來才知道原來辣椒是老闆娘自己煮的

好香又辣的辣椒…， 喜歡吃辣的朋友一定要記得要試試

外婆菜肉大餛飩 60元/小份

菜肉大餛飩與生煎是不同路線

相對清淡些，而湯裏有加入酸菜(?)、蝦米…味道也都還不錯

油豆腐粉絲湯40元/1碗

湯裏也有酸菜的香氣

四喜烤麩 (50元/1份)

突然發現忘了拍烤麩( ㄈㄨ)， 有加入紅蘿蔔、木耳、香菇、金針

吃起來甜甜、冰冰涼涼的小孩很喜歡，我們每次都要買兩份…霏仔問下次可以直接買三份嗎

上海小楊生煎包好吃的小點，第一次去時發現老闆和好多位客人都好熟

買過一次之前能理解…因為大家都是吃過愛上這美味的上海小吃

(此篇食記為手機拍攝記錄)

上海小楊生煎包 地址： 新竹市東區食品路201號 電話：0935-511939 線上點餐 https://iding.tw/stores/ecef43dd/menu 營業時間：週一，週三～週日8:00~18:00 📌每週二公休 *請依官方公告為主*

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