去年去韓國，主要有兩個行程

前面是跟狗友去寵物展加上探訪韓國寵物店，後半段則是幫媽媽慶生

因為媽媽喜歡吃牛肉，所以吃一間厲害的韓牛燒肉就變成我們不能錯過的行程！

韓牛燒肉店百百種，有些是裝潢很漂亮的，有些是肉盤很澎湃的

而這間일편등심 홍대본점 ilpyeon里脊弘益大學總店是我在滑小紅書就頻繁看到的店家

號稱使用最高級的1++Ａ的韓牛

加上後來當地朋友說他每次招待客戶也都是來這裡，所以當然是我的不二選擇！

일편등심 홍대본점 ilpyeon里脊弘益大學總店位在弘大8號出口旁的小巷裡

看到711招牌直接往二樓方向走就對的

地理位子非常親民，但身為如此火紅的高級燒肉店卻意外的隱密

連同樓梯間、門口都很樸素，當下真的有懷疑過自己是不是訂錯店了

一進門就可以看到滿強的藝人簽名，可以仔細找找自己喜歡的藝人IDOL有沒有在上面喔～

店家非常昏暗，除了各桌的光線之外，最亮的大概就是裝滿高級韓牛的冰櫃

整間店都是隔板試的4人座位，略為擁擠狹窄，座位數也不多

想用餐的話 一定要訂位！

一開始會直接送上完整的小菜跟醬料

除了蒟蒻之外我媽覺得每一種都很好吃，我個人最愛的還是大蒜跟洋蔥

일편등심 홍대본점有單點也有套餐，我個人建議第一次來、沒概念的直接點套餐

套餐有兩種，差別是4種還是5種肉品，我們只有兩人就選擇4種肉的雙人SET

點套餐的話還會附贈一鍋大醬湯飯，事實上已兩人來講份量非常足

在韓國喝了兩次大醬湯（事實上就是他們的味增湯）說實在沒有不好喝但也沒特別喜歡

但일편등심 홍대본점的大醬湯飯完全是這幾天吃到最美味的口感，進而讓我愛上大醬湯這個品項！

比起一般的湯飯，일편등심 홍대본점是把飯一起熬入湯中變成像稀飯的品項

撒上一點旁邊附的蔥花跟辣醬，整個就是超暖胃

接下來就是這晚的重頭戲：1++ A韓牛！

套餐的韓牛拼盤包含兩款特殊部位、里脊肉跟一些蔬菜

由左到右分別是前胸肉、牛膝肉、里脊肉、最後一個我不知道XD

來到 일편등심 홍대본점也不用擔心把高級韓牛烤壞，因為全程有人代烤

而且 일편등심 홍대본점的店員英文都還算好，所以也不用擔心溝通問題

一開始就直接烤了油花最多的일풘둥심

其中我比較喜歡的牛膝肉

好，因為我沒辦法說出每塊肉的口感差異，所以直接下個總結

일편등심 홍대본점店員烤功是真的非常好，基本上每一塊肉都是烤到外皮焦香肉質軟嫩的程度

韓牛肉質也很香，每口下去都可以感受到濃郁的牛油香蔓延在嘴裡

但不得不說，以第一次吃韓牛甚至是1++A等級來講，我個人是覺得蠻失望的

可能是周邊的韓國朋友把韓牛吹噓得太厲害，加上我個人偏好那種入口即化的和牛口感

所以這種油脂比較少、多了肉感，只能說：不是我的菜

（但必須說因為選套餐的關係，我們吃到的多是“塊狀”的韓牛，說不定片狀心得完全不同）



不過！

的確很多人說油滋滋、入口即化的和牛事實上很容易膩口，實在吃不多（我很愛就是了）

富有牛味、軟嫩卻不油的韓牛，的確是完美彌補了這點

我覺得像喜歡溫體牛的人應該就會很愛

（只能說口味、喜好這種東西真的是太因人而異）

完食！

일편등심 홍대본점 ilpyeon里脊弘益大學總店

NAVER MAP 地址：서울 마포구 홍익로6길 52 2, 3층 일편등심

營業時間：12:00-15:00 17:00-23:00

電話：0507-1403-1092