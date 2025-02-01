樹林火車站後站廣場，內行人才知道的韓式料理
「歐巴韓僑館」老闆是韓國人，來台灣20年了，將道地的韓國味帶來台灣
，讓愛吃韓式料理的人，不用出國也能吃到超道地的韓式料理！
在地人推薦必吃，小編立馬跑來報到大啖美食啦〜
歐巴韓僑館位於樹林火車站後站廣場旁，店家位於二樓，入口有點隱密需要稍微找一下
走上樓梯，別有洞天！挑高的空間以及大面積的玻璃帷幕，空間非常寬敞耶
座位很多變化，有四人雅座、也有多人聚餐時可坐的長桌座位
這區也適合多人聚會聚餐，座位有類包廂的FU
用餐時間幾乎都是家庭客人來用餐，還蠻容易客滿的
菜單中有單點也有套餐的選項，我會建議點套餐CP值很高又主力的招牌菜色都吃到了
正宗道地韓國料理，堅持韓國原味做法，使用韓國直送原料，醬料跟沾醬皆自製
口味幾乎韓國100%，而且內用5種韓式小菜通通可以無限續吃到飽！重點！
三個人貪心什麼都想吃，不小心就點了一整桌，單點份量真的很多耶！
【韓式小菜】
沒錯！你沒看錯！！桌面上的小菜都可以無限吃到飽，老闆完全沒在怕你吃
每天都會提供多種不同的精緻小菜，小菜皆老闆親自手作
當天有韓式芹菜、醃蘿蔔、甜不辣、黃豆芽、豆干絲等，好吃又開胃
【泡菜】
正宗韓國大白菜，鮮甜清脆口感一絕
微微酸辣口感讓你大呼過癮！
【銅盤烤肉】
牛、豬、雞三種肉品都能點，再加上滿滿的蔬菜，整個CP值超高
我們選了牛肉(原味)+雞肉(春川辣味)
把所有肉品、配菜都堆上去，看起來真的是超〜級〜豐富的！
銅盤的肉類都是用正統韓國的醃漬法醃漬，直接倒入烤肉盤中直接烤就可以了
銅盤的盤邊，形成溝槽，當烤肉時，同時會淋下高湯，使肉片烤起來不乾柴
尤其是他們家的雞肉是我們的最愛，辣中帶甜的雞腿，軟嫩入味
吃起來肉嫩多汁可口，完全是白飯小偷！！！
【海鮮煎餅】
海鮮煎餅就要吃韓式的！
餅皮酥脆滿滿餡料，就是這味〜
每一口都充滿煎餅的酥脆與海鮮的鮮甜，再沾上老闆特製醬，超好吃的啦！！！
海鮮煎餅讓我們超驚豔！
【韓式起司蒸蛋】
上桌還冒著煙，上面的起司給得很大方，熱熱吃還會牽絲咧
厚實綿密蛋香濃，超級Q彈滑順，底下帶點微微焦香深得我心！
【韓式炸醬麵】
老實說我對於黑嚕嚕麵沒多大的喜好，去韓國也才吃過2-3次吧
但是他們家的炸醬麵有著鹹香獨特，麵條整個吸附醬汁非常入味，口感也很Q有嚼勁
炸醬裡面的肉塊給的很有誠意，醬汁獨特，吃下一口香氣瞬間在口中漫開來，回味無窮〜
【韓式炸雞(甜辣洋釀)】
酥脆的炸雞裹上甜而不辣的醬料，可以說是韓式炸雞的經典口味
裹上韓國進口正宗洋釀醬，醬汁香甜微辣，甜辣的口味更是讓人一吃上癮
鹹甜不膩、鮮嫩多汁，忍不住一塊接一塊吃到停不下來
【山東燒雞】
老闆說製作這道燒雞的過程非常繁瑣，才賣$228
我跟老闆說，你的價格真的是太便宜啦，你應該要提高你的售價的
這個燒雞的作法是先將雞肉去炸過，然後再去冷滷，然後上面在鋪滿香菜，底下要舖滿小黃瓜
酸鹹辣非常有層次，而且肉質嫩而不柴耶，吃起來特別的清爽又涮嘴
絕妙合拍，一定要自己親自嘗過才能體會
推薦必吃！
【豬肉海鮮豆腐鍋(辣)】
紅通通的『海鮮豆腐鍋』看起來嚇人，其實辣度非常溫和
可別小看這小小的海鮮鍋，給足滿滿的料，湯匙差點舀不起來XD
裡面的用料超級豐富，海鮮有鮮蝦、蛤蜊、花枝等等
湯底海味十足，海鮮與豆腐的組合又鮮又嫩的口感
湯底微微辣剛剛好，拌飯、長湯匙直接挖來吃，跟韓劇裡看到的一模一樣哩！
小珊珊碎碎念：
果然還是在地人隱藏版推薦才是正港的好吃！
重點是不收服務費，不囉嗦直接收入愛店名單〜
道地韓國口味的料理，還有手做韓式小菜無限供應，好吃又便宜價格真的是嚇壞我
韓式料理控必收藏！
【歐巴韓僑館】
▶地址：新北市樹林區中山路一段91號(樹林火車站後站廣場2樓)
▶電話：02-8687-3131
▶營業時間：11:30–14:00，17:00–21:00(除了除夕之外，都有營業唷)
▶官方臉書：歐巴韓僑館
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