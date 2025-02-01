各位燈光迷看過來！今年的縣民公園不再只是散步運動的地方，而是搖身一變成為奇幻燈光國度

以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，將殺蛇溪沿岸打造成宛如童話般的燈光世界

主燈「梅杜莎的宮殿」超霸氣，每天定時演出的燈光秀更是絕美，帶你進入聲光交織的夢幻旅程

前身為歷史悠久的屏東台糖紙漿廠，經過多年規劃與整建

這片土地華麗蛻變，搖身一變成為台灣首座工業遺址結合水岸景觀的大型公園

園區內設計獨具匠心，保留了造紙廠的復古遺構，並融入現代感的五大地景水池

還有專為孩子們打造的兒童遊樂區，每一處都充滿驚喜與趣味

不僅如此，這座公園更屢屢榮獲國際大獎的肯定，成為屏東的新地標

不論白天或夜晚，園區都有截然不同的美感：白天可以感受自然與工業風的完美結合，夜晚則在燈光映照下散發出迷人的詩意氛圍

每週六、日：13:30~21:30，除夕(1/28)、初一(1/29)停駛

每30分鐘發車，單趟行駛約10分鐘

行駛路線：台糖街站 ‭→ 龍翔2號橋站‭→地標塔站

地標塔站 ‭→ 龍翔2號橋站→台糖街站，(農曆年假期間龍翔2號橋站不停靠)

地址：屏東市復興路縣民公園1號出入口

湖畔之舞

冰U們～準備好迎接一場穿越神話與現代藝術的視覺衝擊了嗎

今年的主燈「梅杜莎的宮殿」超霸氣登場，以「梅杜莎的奇幻國度」為主題

結合古希臘神話與超炫燈光藝術，整個就是夢幻又神秘，直接讓人驚呼「這也太厲害了吧！」

巨型主燈完美重現梅杜莎的神話魅力，蛇髮、宮殿、還有那些古希臘的細節

真的美到犯規～不拍個十張怎麼對得起這燈光秀

魔法光陣

錦繡光環

水精靈&星光湖畔

蛇魅珠光

海之光

仙女圈

原住民柱-光環境

光環境

心田綠洲

2025的夜晚有了縣民公園燈光展，絕對不再平淡！「梅杜莎的奇幻國度」不僅適合情侶約會

還是家庭出遊的好選擇～快揪朋友、家人，帶著相機來捕捉每一幕夢幻時刻吧

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