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2025屏東必去燈光展｜縣民公園梅杜莎奇幻國度，打卡巨型主燈好夢幻

2025燈會攻略
2025-02-01 14:00:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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各位燈光迷看過來！今年的縣民公園不再只是散步運動的地方，而是搖身一變成為奇幻燈光國度

以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，將殺蛇溪沿岸打造成宛如童話般的燈光世界

主燈「梅杜莎的宮殿」超霸氣，每天定時演出的燈光秀更是絕美，帶你進入聲光交織的夢幻旅程

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前身為歷史悠久的屏東台糖紙漿廠，經過多年規劃與整建

這片土地華麗蛻變，搖身一變成為台灣首座工業遺址結合水岸景觀的大型公園

園區內設計獨具匠心，保留了造紙廠的復古遺構，並融入現代感的五大地景水池

還有專為孩子們打造的兒童遊樂區，每一處都充滿驚喜與趣味

不僅如此，這座公園更屢屢榮獲國際大獎的肯定，成為屏東的新地標

不論白天或夜晚，園區都有截然不同的美感：白天可以感受自然與工業風的完美結合，夜晚則在燈光映照下散發出迷人的詩意氛圍

 每週六、日：13:30~21:30，除夕(1/28)、初一(1/29)停駛

30分鐘發車，單趟行駛約10分鐘

 行駛路線：台糖街站 ‭→ 龍翔2號橋站‭→地標塔站

 地標塔站 ‭→ 龍翔2號橋站→台糖街站，(農曆年假期間龍翔2號橋站不停靠)

 地址：屏東市復興路縣民公園1號出入口

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 湖畔之舞

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U們～準備好迎接一場穿越神話與現代藝術的視覺衝擊了嗎

今年的主燈「梅杜莎的宮殿」超霸氣登場，以「梅杜莎的奇幻國度」為主題

結合古希臘神話與超炫燈光藝術，整個就是夢幻又神秘，直接讓人驚呼「這也太厲害了吧！」

巨型主燈完美重現梅杜莎的神話魅力，蛇髮、宮殿、還有那些古希臘的細節

真的美到犯規～不拍個十張怎麼對得起這燈光秀

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魔法光陣

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錦繡光環

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水精靈&星光湖畔

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蛇魅珠光

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海之光

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仙女圈

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原住民柱-光環境

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光環境

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心田綠洲

 

2025的夜晚有了縣民公園燈光展，絕對不再平淡！「梅杜莎的奇幻國度」不僅適合情侶約會

還是家庭出遊的好選擇～快揪朋友、家人，帶著相機來捕捉每一幕夢幻時刻吧

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