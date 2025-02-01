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台東「2024鐵花燈之祭」第三季「極地童話」浪漫璀璨持續到2025年2月16日

2025燈會攻略 台東 鐵花燈之祭 燈會 more
2025-02-01 15:11:00 文字：夫子
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夫子

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「2024鐵花燈之祭」位於台東市鐵花新聚落 (又稱鐵花村)，第三季主題「極地童話」2024年10月25日浪漫點燈，璀璨持續到 2025年2月16日，五大主題燈飾好逛也好拍，假日也有主題市集非常熱鬧。
台東「2024鐵花燈之祭」第三季「極地童話」浪漫璀璨持續到2

鐵花燈之祭－極地童話
時間：2024年10月25日開展，持續到2025年2月16日 (每晚18:00至22:30亮燈)
地址：台東縣台東市新生路135巷952號
鐵花燈之祭.jpg

「2024鐵花燈之祭」第三季燈飾以「極地童話」為主題，打造 7公尺高冰雪白熊，以及冰晶企鵝、耶誕禮物盒、音樂許願帽、聖誕帽與枴杖糖等燈飾造景。
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站在巨大白熊旁，人變的好小。
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璀璨的「冰晶企鵝」
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入口意象，耶誕禮物盒。
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耶誕禮物盒，紅、藍、黃共有三個，網紅拍照熱點。
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燈簾輕撥，巧笑倩兮，妳拍了嗎？
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入口意象，音樂許願帽。
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音樂許願帽走進後，誠心許願祝願 2025蛇年如意。
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耶誕帽與枴杖糖，充滿童話氣息。
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浪漫燈飾呈現祥和氛圍。
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鐡花市集人行步道，璀璨浪漫天幕。
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熱鬧的主題市集，商品多元各具創意與特色。
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璀璨燈廊，幻影迷離彷彿帶領觀者進入夢境。
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「熱氣球嘉年華」是台東每年的亮點活動，彩繪熱氣球色彩斑斕，讓人充滿感動跟幸福。
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微光集，現場街頭藝人表演。
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攤商市集
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TTstyle原創館，整體結構以50個貨櫃、鋼筋打造而成，波浪天頂設計概念來自於台東山與海的意象，由馬賽克拼貼出蔚藍洋流的波浪，七色象徵台東七大原住民族群匯流入此，另天頂功能具收集風與水的綠能，造型豪邁伸展弧度，有如海浪的湧動，層疊山峰的壯碩；下方恩典之柱的圖騰的設計，紀錄原住民祖先的生活態度與文化，鐵鏽蝕成斑駁，傳達剛柔並進，歲月洗鍊之熟成美，整館又稱波浪屋。(資料來源：台東觀光旅遊網)
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2025年1月29日 (大年初一) 波浪屋大部分店家未營業，天頂未點燈。
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