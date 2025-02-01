「2024鐵花燈之祭」位於台東市鐵花新聚落 (又稱鐵花村)，第三季主題「極地童話」2024年10月25日浪漫點燈，璀璨持續到 2025年2月16日，五大主題燈飾好逛也好拍，假日也有主題市集非常熱鬧。
鐵花燈之祭－極地童話
時間：2024年10月25日開展，持續到2025年2月16日 (每晚18:00至22:30亮燈)
地址：台東縣台東市新生路135巷952號
「2024鐵花燈之祭」第三季燈飾以「極地童話」為主題，打造 7公尺高冰雪白熊，以及冰晶企鵝、耶誕禮物盒、音樂許願帽、聖誕帽與枴杖糖等燈飾造景。
「熱氣球嘉年華」是台東每年的亮點活動，彩繪熱氣球色彩斑斕，讓人充滿感動跟幸福。
TTstyle原創館，整體結構以50個貨櫃、鋼筋打造而成，波浪天頂設計概念來自於台東山與海的意象，由馬賽克拼貼出蔚藍洋流的波浪，七色象徵台東七大原住民族群匯流入此，另天頂功能具收集風與水的綠能，造型豪邁伸展弧度，有如海浪的湧動，層疊山峰的壯碩；下方恩典之柱的圖騰的設計，紀錄原住民祖先的生活態度與文化，鐵鏽蝕成斑駁，傳達剛柔並進，歲月洗鍊之熟成美，整館又稱波浪屋。(資料來源：台東觀光旅遊網)
2025年1月29日 (大年初一) 波浪屋大部分店家未營業，天頂未點燈。
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