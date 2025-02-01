「狂一鍋」推出了全新品牌「狂一鍋酸菜魚」，由「成都狂少」主理。他從2019年開始這段探索美食的旅程，並在2021年創立了「狂一鍋」，成功將百年台菜轉化為受歡迎的火鍋選擇。2025年，品牌再度創新，以1725年辣椒傳入川菜發源地的歷史為靈感，演化出酸菜魚的經典口味。這次跨界翻玩向經典川菜致敬，品狂一鍋，美學一生。

狂一鍋酸菜魚：2025跨界翻玩 向經典致敬品狂一鍋 美學一生

插旗西門町的「狂一鍋酸菜魚」，位於中華路一段上。同一層樓還有姐妹品牌「明水然．樂」及「狂一鍋」。狂一鍋酸菜魚結合了美食與美學，在設計和色彩上採用了極具時尚度的TIFFANY藍和蝴蝶結元素，將生活美食與時尚美學完美融合。

以「蕭鼓傳情酸菜魚」為主打招牌，使用來自嘉南平原的職人酸菜。這種酸菜以其自然鹹香和爽脆口感成為酸菜魚料理的主角，為饕客提供獨特的餐飲體驗。

▲以1725年辣椒傳入川菜發源地的歷史為靈感。

▲狂一鍋酸菜魚的室內設計與色彩皆具時尚精品感，以TIFFANY藍及蝴蝶結元素裝點的猶如走秀。

▲姐妹品牌的狂一鍋，也有可拍照的天燈場景。

美食翻玩，打造時尚精品感的用餐環境

以「美食翻玩」為概念，用餐環境被精心打造為一個時尚的精品藍國度。流線型的燈飾和精品藍的色彩交織，無數面的鏡子反射出高雅的氛圍，讓整體空間呈現出窗明淨几的時尚清新感。每一張大理石桌面都散發著奢華，而餐巾紙、筷子及牙線棒則巧妙地藏於桌下抽屜中，隨手可及，增添了用餐的便利性。

精品藍餐椅如同沙發般舒適，並考慮到顧客的需求，椅子下方設有空間可放置個人物品，展現了對細節的關注與貼心設計。整體環境不僅是用餐的場所，更是一種生活美學的體現，讓每位顧客在享受美食的同時，也能沉浸於這份獨特的時尚氛圍中。

▲室內用餐區的鏡子，標有「KUANG」的英文字。

▲精品藍的國度，流線型的燈飾，讓用餐環餐時尚感加倍。

▲室內也有設置較為隱密的半開放用餐空間。

▲舒適如沙發般的精品藍餐椅，下方設有放置個人物品的空間。

如精品型錄的狂一鍋酸菜魚菜單與消費模式

狂一鍋酸菜魚的菜單設計展現出極高的質感，巧妙地將音樂人「蕭邦」、頂級奢侈品牌「香奈兒」和「路易威登」、以及瑞士名貴鐘錶品牌「百達翡麗」的首字融入菜名，為顧客點餐增添趣味性。

主打的「蕭鼓傳情酸菜魚」和不辣的「邦香四溢番茄鮮」可根據用餐人數選擇，分別為機車包（1-2人）、托特包（2-3人）及鉑金包（3-4人），價格分別為550元、820元及1080元。若想要更加豐盛的用餐體驗，顧客還可以加點鍋巴、老油條、花枝滑等配料，價格範圍約在49元至188元之間。另外，菜單中還提供多款可口的涼菜、炸物及飲品，價格從銅板價到百元不等，十分親民。

需注意的是，餐廳消費將另加收10%的服務費，而用餐時間限制為90分鐘。

▲主打招牌菜：蕭鼓傳情酸菜魚及邦香四溢番茄鮮，兩款皆分有機車包、托特包、鉑金包的SIZE。

爆紅的年輕時尚酸菜魚餐點介紹

這次品嚐的是「蕭鼓傳情酸菜魚」（機車包），並加點了兒女情長鴨血辣、配料鍋巴、百年傳世蓮藕香的涼菜，以及兩杯飲品：易品清新梅子醋和威然自得奶茶醇。

酸菜魚使用來自雲林大埤當地種植的甘藍菜，經過清洗、切塊、鹽漬、發酵等多道工序，生產出獨具特色的「大埤酸菜」。魚肉採用烏鱧魚（俗稱黑魚），其肉質纖細嫩滑，經過烹調後口感更加細嫩滑順，鮮嫩多汁，而且腥味較淡，能很好地吸收酸菜的鹹香。再以小米泡椒增加麻與辣。湯頭鹹酸辣，非常下飯，配料豐富，有蘿蔔片、川耳、金針菇、培根豬肉片等，一次就能滿足味蕾。

吃酸菜魚怎麼能不點上一碗白米飯呢？餐廳提供半碗或一碗的選擇，讓人不必拘泥於每人都點上一碗或是分享。使用國寶級冠軍米「益全香米」，口感Q彈且粒粒分明，搭配酸菜魚的湯汁，更顯美味。若老油條之於麻辣火鍋，那麼鍋巴就是酸菜魚的絕佳搭檔。鍋巴本身無味，但沾上湯汁後，口感層次豐富，十分美妙。若有加點炸饅頭，也可以將鍋巴沾煉乳吃，變成甜香風味。

另外，酸菜魚的辣度為中辣程度。如果不太能接受這樣的辣度，隨時可以請店員加入高湯，以降低辣味，讓用餐體驗更加舒適。

▲蕭鼓傳情酸菜魚（機車包）＄550。

▲酸菜魚的配料豐富。

▲鍋巴＄89。

▲鍋巴沾湯汁讓口感及味道更加富有層次。

兒女情長鴨血辣，實際上就是一道麻辣鴨血。這款麻辣鴨血在姐妹品牌肉多多及狂一鍋中，都是極受歡迎的招牌小菜。經過滷製的鴨血入味十足，口感軟嫩滑順且細緻，咬下去時帶有Q彈的嚼勁。麻辣湯汁香氣濃郁，麻而不辣、辣而不嗆，刺激著味蕾，無論是單獨享用還是搭配米飯，都讓人感到大快朵頤。

▲姐妹品牌肉多多及狂一鍋的招牌小菜－兒女情長鴨血辣＄60。

百年傳世蓮藕香是一道讓人驚豔的涼菜，甜中帶有微酸的口感，能有效解膩，特別適合搭配油辣的酸菜魚。炸饅頭則是另一道美味的小食，沾上煉乳後，那酥脆的口感和甜香味道，可成為飯後的絕佳甜點。

如果想來點飲品，梅子醋絕對不容錯過。這款微甜、帶有梅子香氣的飲品，不僅清爽可口，還能幫助解膩。對於喜愛甜味的顧客來說，奶茶也是必點的選擇，其濃郁的奶香和超高的甜度，能很好地中和酸辣口味。

若不想喝冰飲，餐廳提供免費熱飲，讓顧客可以選擇陳皮、洛神花及玫瑰花等食材，自行沖泡花草茶，依照個人口味調整份量，品味到暖心的熱飲。

▲奈人擋住饅頭香＄110。

▲沾煉乳更加香甜。

▲這天品嚐的是易品清新梅子醋＄80、威然自得奶茶醇＄60。

▲免費招待熱飲。

▲有陳皮、洛神花、玫瑰花食材，自行沖泡。

▲個人選擇玫瑰花及陳皮，口味有些陳皮的鹹香及玫瑰的花香。

狂一鍋酸菜魚 互動遊戲環節

除了可口美味的酸菜魚及富有時尚感的精緻用餐環境，餐廳每日還會安排與顧客互動的遊戲環節。參加遊戲的顧客若能獲勝，還能獲得小禮物。遊戲內容簡單易懂，第一輪是「終極密碼」，第二輪則是「猜數字，喊中即落敗」。在享受美食的同時，顧客也能體驗到別樣的樂趣，這樣的設計著實特別。

遊戲活動的時間為每日14:00、20:00及22:00，具體安排以現場為主。

狂一鍋酸菜魚入會禮

凡成為狂一鍋酸菜魚的會員，即可在當次用餐時任選飲品（四選一）。

後記

整體而言，狂一鍋酸菜魚在美食、菜單、用餐環境及顧客互動方面，皆提供了美味、獨特且豐富的用餐體驗。每一個細節都經過精心設計，以滿足不同顧客的需求。據店長所述，姐妹品牌明水然．樂已經紅到海外，且供不應求，未來狂一鍋也計劃進軍香港和新加坡，讓當地顧客也能品嚐到這份美味。

狂一鍋酸菜魚引領時尚美食風潮，在試營運期間就引來滿滿的人潮，無論平假日，大樓前總有人排隊，就為了一嚐這頂級酸菜魚。狂一鍋酸菜魚成為許多網紅的打卡名店，也是不少閨密聚餐的不二選擇。狂一鍋酸菜魚將於2025年1月22日（週三）盛大開幕，期待與各位喜愛美食的人一同共襄盛舉。

▲狂一鍋酸菜魚即將在1／22榮重開幕。

▲狂一鍋酸菜魚試營運期間就已經是滿滿的排隊人潮了。