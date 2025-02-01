從台北往宜蘭方向出發，
一日遊或是兩天一夜的輕旅行，
規劃到宜蘭頭城吃海鮮和賞海景，
不論安排在行程的第一站或是最後一站都很適合，
餐廳的選擇就要請出Google大神，
搜尋出許多4.5星破千則評論的海鮮餐廳，
不過Bunny第一眼被上萬則評論的『蟹老闆活海鮮』吸引，
網友的好評，還有店家的回覆，
互動的感覺讓Bunny心中喊著就決定是你了！
吃飽喝足還能逛逛蘭陽博物館或到外澳沙灘拍拍美照～
『蟹老闆活海鮮』就位在宜蘭烏石港附近，
在店門口就能看到漁貨區，活生生的絕對新鮮，
不過Bunny是在蟹老闆換新裝修前造訪，
裝潢後的環境照建議參考Google地圖
菜色除了活海鮮，
冷盤、熱炒、酥炸類或湯品當然少不了，
品項豐富，讓人不自覺犯選擇困難症
價錢公開透明，
有需要秤重，
服務人員都會當面秤，
不怕胡亂加價
等待叫號後，
點完餐就能入座等上菜了，
店內空間寬敞明亮，
人潮來來去去的，
但不會覺得擁擠
綜合生魚片 NT$350，
魚肉油脂適中，
味道鮮美清爽，
搭配哇沙米吃時在過癮，
生魚片幾乎每桌必點
蒜泥螃蟹 NT$750，
濃郁鮮香的味道讓人食指大動，
是Bunny喜愛的其中一道，
螃蟹已經被大卸八塊，
食用起來相當方便，
搭配Q滑的粄條完全能當主食享用，
蟹肉及粄條沾附滿滿的蒜泥醬汁，
吃起來鮮、鹹夠味，超涮嘴～
塔香鳳螺 NT$380，
塔香海瓜子 NT$380，
兩道都是Bunny的愛，
不僅新鮮，
脆又彈的鳳螺，
飽滿的海瓜子，
沾滿了鹹香濃郁的醬汁，
超涮嘴又下飯
水蓮 NT$250，
清脆的水蓮，
吃起來爽口且沒有土味，
算是中規中矩的一道
芹香中卷 NT$380，
鮮甜的中卷，
搭配香脆的芹菜，
美味可口，
中規中矩的一道
鳳梨蝦球 NT$380，
酥香的蝦子裹著美乃滋，
加上酸甜的鳳梨，
是老少通吃的一道經典菜色
蚵仔酥 NT$380，
是Bunny喜愛的其中一道，
外酥內軟的蚵仔，
一定要搭配胡椒鹽，
超對味，Bunny一人就能吃光一盤Ｒ～
三星蔥牛肉 NT$280，
牛肉滑嫩，不會炒得太老，
融合醬香，超級下飯
蛤蜊湯 NT$300，
蛤蜊肥美鮮甜，
簡單的蔥薑搭配就很好喝
最後甜點的部分，
吃光光才想到沒照片，
港式奶皇包 NT$330，
外皮Q彈，內餡流沙濃滑，
是Bunny喜愛的其中一道，
可以參考蚵仔酥介紹的照片，
奶皇包在左上角中有些入鏡 XDDD
餐後還有招待基隆山弘爽口冰，
吃起來就像古早味冰淇淋似的，
好吃一直吃，爽口不甜膩，也忘記留影了，
總之就是推薦，也一定會再回訪啦～
『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』
地址：
宜蘭縣頭城鎮烏石港路67號
電話：
03-9780009