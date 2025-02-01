從台北往宜蘭方向出發，

一日遊或是兩天一夜的輕旅行，

規劃到宜蘭頭城吃海鮮和賞海景，

不論安排在行程的第一站或是最後一站都很適合，

餐廳的選擇就要請出Google大神，

搜尋出許多4.5星破千則評論的海鮮餐廳，

不過Bunny第一眼被上萬則評論的『蟹老闆活海鮮』吸引，

網友的好評，還有店家的回覆，

互動的感覺讓Bunny心中喊著就決定是你了！

吃飽喝足還能逛逛蘭陽博物館或到外澳沙灘拍拍美照～



『蟹老闆活海鮮』就位在宜蘭烏石港附近，

在店門口就能看到漁貨區，活生生的絕對新鮮，

不過Bunny是在蟹老闆換新裝修前造訪，

裝潢後的環境照建議參考Google地圖

菜色除了活海鮮，

冷盤、熱炒、酥炸類或湯品當然少不了，

品項豐富，讓人不自覺犯選擇困難症



價錢公開透明，

有需要秤重，

服務人員都會當面秤，

不怕胡亂加價



等待叫號後，

點完餐就能入座等上菜了，

店內空間寬敞明亮，

人潮來來去去的，

但不會覺得擁擠



綜合生魚片 NT$350，

魚肉油脂適中，

味道鮮美清爽，

搭配哇沙米吃時在過癮，

生魚片幾乎每桌必點

蒜泥螃蟹 NT$750，

濃郁鮮香的味道讓人食指大動，

是Bunny喜愛的其中一道，

螃蟹已經被大卸八塊，

食用起來相當方便，

搭配Q滑的粄條完全能當主食享用，

蟹肉及粄條沾附滿滿的蒜泥醬汁，

吃起來鮮、鹹夠味，超涮嘴～



塔香鳳螺 NT$380，

塔香海瓜子 NT$380，

兩道都是Bunny的愛，

不僅新鮮，

脆又彈的鳳螺，

飽滿的海瓜子，

沾滿了鹹香濃郁的醬汁，

超涮嘴又下飯

水蓮 NT$250，

清脆的水蓮，

吃起來爽口且沒有土味，

算是中規中矩的一道



芹香中卷 NT$380，

鮮甜的中卷，

搭配香脆的芹菜，

美味可口，

中規中矩的一道

鳳梨蝦球 NT$380，

酥香的蝦子裹著美乃滋，

加上酸甜的鳳梨，

是老少通吃的一道經典菜色



蚵仔酥 NT$380，

是Bunny喜愛的其中一道，

外酥內軟的蚵仔，

一定要搭配胡椒鹽，

超對味，Bunny一人就能吃光一盤Ｒ～

三星蔥牛肉 NT$280，

牛肉滑嫩，不會炒得太老，

融合醬香，超級下飯



蛤蜊湯 NT$300，

蛤蜊肥美鮮甜，

簡單的蔥薑搭配就很好喝



最後甜點的部分，

吃光光才想到沒照片，

港式奶皇包 NT$330，

外皮Q彈，內餡流沙濃滑，

是Bunny喜愛的其中一道，

可以參考蚵仔酥介紹的照片，

奶皇包在左上角中有些入鏡 XDDD



餐後還有招待基隆山弘爽口冰，

吃起來就像古早味冰淇淋似的，

好吃一直吃，爽口不甜膩，也忘記留影了，

總之就是推薦，也一定會再回訪啦～

『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』



蟹老闆活海鮮 | Facebook



地址：

宜蘭縣頭城鎮烏石港路67號

電話：

03-9780009

