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拍攝日期 : 2025年1月30日下午

拍攝地點 : 110台北市信義區松智路1號 (華新麗華花旗銀行大樓)

花開狀況 : 四成

這幾年因為氣候變遷，台北平地已經可以成功培植栽種出山櫻花、寒櫻、八重櫻與河津櫻等等，除了眾所周知的中正紀念堂、國父紀念館與內湖樂活公園，而位於從松德路、信義路五段、基隆路與忠孝中路五段之間的台北東區豪宅與百貨群，這幾年漫步其間常能欣賞到高大的落羽松與美麗的櫻花林，每年12月從歲末寒冬的落羽松轉紅後，接著來到了隔年的一月中旬，就開始準備欣賞櫻花，本篇繼之前兩篇介紹分享，欣賞過位於松仁路上中國銀行台北分行的山櫻花，與內湖樂活公園的寒櫻之美後，這篇要帶大家前往位於松智路上的櫻花林，一同感受落羽松與山櫻花相映成輝之美。

與1月27日除夕前一天下午與1月30日初二前後兩次，造訪這家位於臺北市信義區松智路1號，由華新麗華投資興建的摩天大樓「華新麗華大樓」，2006年初，華新麗華在臺北市信義計畫區，動工興建華新麗華大樓。2009年第2季，華新麗華大樓完工樓高134.6公尺，地上27層、地下5層。華新麗華在2009年11月2日將總部遷入華新麗華大樓，買下整棟大樓；花旗(台灣)銀行也在該年將總行遷移至此，並獲得華新麗華分享該大樓的冠名權，所以又名「華新麗華大樓」又名「華新麗華花旗銀行大樓」。

1月30日初二當天中午與家族成員聚餐後，順著松高路走到舊的誠品信義大樓後過斑馬線，當天陽光普照，首先映入眼簾的就是金黃的落羽松一路前行，彷彿引領大家往台北101與正在興建中的Sky Tower 摩天大樓，接著右手邊就看到「華新麗華大樓」，而穿梭在落羽松林之間，就是一棵棵含苞待放、或初綻幾朵，再到一整棵綻放的令人驚豔的滿樹櫻花。

「華新麗華大樓」有兩處出口，一處面向松高路，另一處面向松壽廣場公園，首先來到了松高路前大樓門口左右兩側的櫻花林，數一數大概種了六棵櫻花樹，前後造訪了兩次，大概只開到了四成左右，有的還是枯枝，有的就已經滿樹盛開一朵朵開花纍纍的山櫻花，在陽光映射下，展現了迷人的花姿與光影。

從兩棵已開花的櫻花樹不同交錯的花朵縫隙之間的，與遠處的台北101、Sky Tower 與微風南山大樓之間相映成景，加上落羽松與其他品種的大樹點綴其間，美出了蛇年吉祥高雅新風範與氣韻!

欣賞了面向松智路的櫻花林後，往前直走就來到了華新麗華大樓面向松壽廣場公園的另一大樓出口，左側的櫻花林鄰近新光三越信義新天地香緹大道廣場，目前花況大約兩成，至少還要等到一兩星期，可能是元宵節與西洋情人節時，就能欣賞樹盛樹盛開的櫻花林，且讓我們靜心期待!

喜歡賞櫻的朋友，有機會到台北東區的百貨公司群之餘，不妨花點時間前往這兩處位於松智路與松壽廣場公園的櫻花林，欣賞完這一處的櫻花林，走過松智路，位於台北市政府北大門與國父紀念館的山櫻花、八重櫻與昭和櫻，就是下兩篇要跟大家分享的平地賞櫻美景。

華新麗華大樓(又名華新麗華花旗銀行大樓)周邊櫻花林

營業地址 : 110台北市信義區松智路1號

營業時間 : 週一到週五08:30 ~ 18:00

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