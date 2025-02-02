【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包.

動態實境恐龍特展-震撼呈現！安徒生童話城堡的宮廷花園，盡在西湖渡假村.

西湖渡假村，以安徒生童話元素打造的宮廷花園，白天可以賞螢、賞蝶、賞鳥，自然景觀豐富，桐花季時更是美不勝收，位於苗栗，緊鄰一座天然湖泊「西湖」，遊湖賞景吃下午茶，非常的放鬆，喜歡自然景觀的還可以爬山呼吸芬多精，觀察蜻蜓及青蛙的蹤跡，晚上去美人湯SPA，仰頭可以看見滿天的星星跟你呢喃。

白天晚上都有『外國舞者的特色表演』，跟觀眾互動超有趣，帶著家人一同搭乘遊園小火車感受園區的園藝造景、歐式建築，婚紗教堂。

西湖渡假村超多『熱門拍照打卡』景點，更不能錯過『夜晚凡爾賽花園的燈光秀』、『炫光特技秀』。

現在還推出『動態實境恐龍特展』，吃喝玩樂，雙人一泊三食只要$3,600元，CP值超高的渡假村怎能不趕緊約閨蜜、親友、家人一同來個兩天一夜的小旅行。

西湖渡假村

超優惠住宿方案：雙人一泊三食$3,600元

下殺2折，原價17,419元，住宿內容包含：

標準雙人房1晚 住宿期間免費入園 中式/西式自助早餐2客 主廚料理晚餐2客 映象水岸下午茶雙人套餐一份 Spa美人湯泡湯券2張

加贈

4,000元住宿抵用券一張(含早餐、下午茶、主廚料理晚餐) 花園露天酒吧100元宵夜抵用券2張

訂房網址： https://reurl.cc/O4rMnv

動態實境恐龍特展

馬門溪龍站在凡爾賽花園裡歡迎大家。

歡迎來到恐龍世界。

史前巨獸突然出現在眼前。

嚇到模糊。

侏儸紀公園中，這恐龍跑超快，一不小心就被咬到，好可怕，趕緊跑！

1：1真實比例的『肉食牛龍』，很大隻的身體，但前肢卻好短，一邊威武的大聲吼叫、又一邊舞動那小小的腳，恐怖又可愛，超有反差萌的。

你在看我嗎？你可以再近一點……阿喔……(啊~~)……嚼……

蛋破了！？…小恐龍會從草叢裡跳出來嗎？

環境會變色。

超大隻暴龍。

看人跟暴龍比例就知道，這隻龍有多大隻。

恐龍路邊招手。

要不要載牠一程呢？

恐龍藏在叢林中，要小心牠突然出現！

栩栩如生的恐龍。

噓…..悄悄的小聲走，不要被恐龍發現到。

不時有乾冰噴出，還有小朋友的驚呼聲。

發現恐龍蛋。三角龍要破殼而出了。

偷蛋會不會被後面的恐龍看到？

如果小朋友問，這是什麼龍？也不用擔心不懂。旁邊有解釋牌說明。

這隻長得有點像會飛的…..

呆萌的恐龍

小男生來到這應該會瘋掉吧。

樹屋上也有會飛的小恐龍。

動態實境恐龍特展，門票優惠中。

就算不住宿，也可以來探索恐龍世界。

凡爾賽花園

花園美景

充滿濃厚歐洲風情的凡爾賽花園，是仿造歐洲「奧地利維也納的夏布倫宮」及「法國的凡爾賽花園」而建造，結合歐洲偉大的知名歷史人物雕像，搭配四季如春的花藝造景，以及安徒生童話元素，一步一景色，不用買機票出國，來這裡就可以感受歐洲花園的美。

一走進花園，恐龍就搖著尾巴歡迎著我們的到來。

怎麼拍都像是明信片上的風景照。

好適合拍婚紗的建築喔。

彷彿來到希臘，藍與白的夢幻房子。

花園餐廳

白金音樂馬車

歐式花園

走在其中，可以細細觀賞雕像。

花園小火車

可以搭乘小火車輕鬆遊花園。

免費搭乘。

候車處在幸福廣場上。

西湖渡假村貼心備有穆斯林的祈禱室。

熱門拍照打卡點

花園有超多熱門網紅拍照打卡點。

桐花椅。

情侶一起敲響幸福愛情鐘。

優雅的在森林彈琴。

飛翔的天使。

情侶坐椅。

打電話給久未連絡的好友。

想像父子一人一個坐在恐龍蛋，好可愛的畫面喔。

可以休息也可以一群朋友擺姿勢拍照的彩色桌椅。

晚上的凡爾賽花園。

夜景很美，晚上吃飽飯，剛好逛花園消消食。

花園露天酒吧

住宿送100元宵夜抵用券2張。

斥資千萬打造的「夢幻光雕秀」。

西湖渡假村

安徒生童話

以安徒生童話元素打造的西湖渡假村，在園區內有安徒生童話大師的雕像。

安徒生童話：賣火柴的女孩。

安徒生童話：拇指姑娘。

有點忘記這是什麼故事？驢子拉著馬車，上面有個小女孩….

沉思者雕像。

館內裝置藝術。

樹叢也剪成可愛的動物造型，處處都用心。

每個角落都好好拍。

米蘭會議廳

公司團聚辦活動場地，進門前有一群衛兵吹喇叭歡迎，好像英國的皇家衛兵，頭戴超高的帽子。

廁所前可愛的說明。

彩蝶園

我們這次來是冬天，沒什麼蝴蝶，但可以欣賞園區美麗的花草。

彩蝶園裡，種植了許多蝴蝶及幼蟲喜歡的蜜源植物與食草植物，尤其是有蝴蝶威而鋼之稱的「高仕弗澤蘭」，更是吸引了許多不同種類的蝴蝶駐足。最安全的近距離賞蝶區，更是戶外教學最佳的大自然教室。(官網介紹)

映象水岸

遠山如黛，倒映在湖水中，湖水倒映著藍天白雲，湖面彷如是一幅國畫。陽光灑下，湖面波光粼粼，美得像首詩。

幾隻鵝一搖一擺走來，不時抬頭嘎幾聲，遠處還有美麗的落羽松，時光彷彿停滯了下來。

可以買飼料餵鴨。

對，你沒有看錯，是餵關在屋子裡的鴨子，不是搖著屁股走路的鵝。

湖邊的雕像裝飾。

看起來很像，位於丹麥哥本哈根長堤的美人魚雕像。

走在落羽松下，看著湖景，吹著涼風，曬著太陽，手機丟掉丟掉。

除了散步在湖邊，也可以踩天鵝船遊湖。

或是悠閒地坐在沙發上，看別人氣喘吁吁的踩船。

天鵝船 NT$150/人

靈山洞星光祈福隧道

靈山洞鳥居

附近有蝙蝠洞。

靈山洞星光祈福隧道

隧道內有六座觀世音菩薩相，用大陸的青斗石雕刻而成，別是祈求家庭和諧的「正法明如來」、保佑身體健康的「慈航普渡」，能消災、增福慧、助人金榜題名的「准胝觀音」，可為祈求者遠離苦難、離苦得樂的「聖觀音」，還有意寓愛情不肯去，願天下有情人終成眷屬的「不肯去觀音」、祈求財富廣進的「水月觀音」以及在隧道外可以讓遊客許願的「南海觀音」。

在隧道出口處特別設置一個求籤桶，可以向菩薩求籤看看未來的運勢，如果求到好籤可以帶回家當作幸運符；萬一抽到比較不如意的籤，則可以將籤詩繫在洞外的福樹上，請觀音菩薩代為消災、納福，同樣可以祈求帶來好運。一旁還有兩座重達數千公斤的紅碧玉奇石，分別名為「吉祥」、「如意」，虔誠走一趟祈福隧道，藉此洗去身上的不如意，更可以求得心靈淨化，一舉數得。(網路資訊)

手水舍

淨手。

有販售御守，可以寫上願望掛上去。

免費參觀。

自然景觀

喜愛爬山觀賞自然景觀的，一定要來座落在森林裡的西湖渡假村飯店來擁抱著大自然，這次沒有空爬山，下次再來探訪樂活森林、忘憂谷，聽說幸運的話還可以看到台灣藍鵲。

親子樂園

歡樂泡泡廣場

可愛的粉紅泡泡小恐龍。

按背後的按鈕就會吐出泡泡來。

大人小孩都會玩得很開心的夢幻夢泡泡。

從插槽拿出棍子來，就可以將泡泡揮灑空中。

毛毛蟲泡泡池。

可以玩出超大的泡泡。

不要說小孩，大人都玩得超開心的。

西湖渡假村小火車站。

小火車經過很多超大棒棒糖，好想拔起來咬一口。

旋轉恐龍蛋。

別人是旋轉咖啡杯，西湖渡假村是旋轉恐龍蛋，主打的就是獨一無二。

3人暴龍。

別家遊樂園是旋轉木馬，西湖渡假村是旋轉暴龍。

歡迎光臨小小販賣部。

有販售村長茶葉蛋、冰棒、零食飲料等。

童趣的西湖渡假村環保袋。

還有可愛又好吃的「恐龍餅乾」。

夢幻糖果屋

格林童話裡的糖果屋，成真了！

餅乾房子、軟糖椅子、棒棒糖柱子、棉花糖跟糖果的屋頂……好想把屋頂拔下來吃！

糖果屋裏頭是什麼？

當然是賣餅乾、糖果、爆米花、飲料、冰棒……所有會被父母限制不准多吃的食物。

小時候我最愛吃棉花糖了，彩色的、軟綿綿的、像雲朵的棉花糖吃進嘴裡就有種化不開的幸福感。

鋼琴糖果盒。

電話造型糖果盒。

牛寶寶造型糖果盒。

還有恐龍、兔子等造型糖果盒跟各式餅乾糖果。

薑餅人站在屋頂上。

不知道棒棒糖有沒有油桐花口味的。

旋轉櫻花鞦韆

櫻花樹下盪鞦韆，位於糖果屋旁。

童話森林小鋪

童話森林小鋪販售著各種美味簡餐，國王限定餐點、酥香炸物，旅行中的元氣補給。

餐廳，並販售冰棒、飲料等。

小舖外有休息的椅子，牆面是一本一本的書，書名很有趣。

香腸木栓熬的湯、養豬王子、笨蛋傑克…是不是很有趣。

這郵筒…?!…信會更快收到嗎？

歡樂世界

發現金礦山

開著挖土機挖寶，怎麼這麼有趣。

我都想開挖了。

跑跑金沙堡

小朋友在這一定會玩得超開心的。

小朋友玩賽車，父母在公車站牌下休息等。

小朋友保衛地球發洩精力，父母可以按摩放鬆身體。

國王的蛋蛋屋

我沒有轉到我想要的，我有淡淡憂愁。

有最近最夯的水豚君。

這個恐龍看起來好壞，我好想夾。

這國王正穿著他的新衣嗎？

超小型的旋轉木馬。

飯店房間

松園會館

我這次住宿的是松園會館。

非常有歐洲度假風，在這喝杯咖啡，彷若在巴黎左岸，吹著涼風，曬曬溫暖的太陽，跟家人朋友聊天，放鬆身心，哪需要花大錢出國呢。

飯店櫃檯

進房時間：下午3時。

退房時間：上午11時。

櫃台服務人員非常親切的講解飯店設施與表演時間。

重點還幫我們打勾畫線，超級熱情。

我超愛有附陽台的房間，這是從房間陽台拍的園區景觀。

寬敞的雙人房：

雙人床

沙發

42吋液晶電視

淋浴間

小陽台

冰箱、毛巾、吹風機、冷熱水壺、茶包。

舒適的雙人床。

床旁邊有桌椅，可以在使用電腦辦公。（來這辦什麼公，要把煩惱丟掉、把老闆忘掉。）

另一間房間。

飯店備有嬰兒澡盆、奶瓶消毒器、嬰兒床、小板凳，如有需求請於訂房時事先預約。

電視，提供免費WIFI。

沙發。

冰箱。

衣櫃內有兩雙拖鞋、保險櫃、衣架、棉被。

房間內的小廚房，有插頭、冷熱水壺、香氛。

這個小小的洗手台好方便，我好愛，不用特別跑去廁所洗杯盤。

飯店提供的茶包。

第一次喝玉山薊茶，蠻特別的。跟一般茶葉不同，是由針葉植物製成，是台灣特有的高山植物：玉山薊，民間俗稱雞角刺，生長在高山區，是台灣特有的藥材。

有吹風機。

礦泉水兩瓶。

如果不夠，走廊有飲水機，可用房間內提供的冷熱水壺去裝水。

方便的洗手台。

浴室裡提供大小毛巾。

舒適的淋浴間。

提供義大利進口的沐浴乳、洗髮精。

(因政府環保規定，不提供一次性備份：牙膏、牙刷、浴帽、刮鬍刀、梳子。)

小陽台，可以看見園區景觀。

早晨拿一杯咖啡坐在這發呆冥想，聽著蟲鳴鳥叫，非常的放鬆。

可以很清楚的看到「大恐龍」跟「西湖渡假村」，看到這字就不自覺想到陽明山的花鐘，就是到此一遊必拍的點。

晚上坐在這還可以一邊喝飲料吃消夜邊欣賞精采萬分，不容錯過的『夜晚燈光秀』。

森林小木屋

小木屋很適合一群朋友或是全家旅遊住宿。

住在小木屋享受森林的芬多精。

一泊三食

一泊三食內容：

中西式自助早餐. 主廚料理晚餐. 映象水岸下午茶套餐一份.

浪漫水岸下午茶

跟家族來西湖渡家村住過很多次，每次都是住小木屋、逛園區，第一次知道有這個秘境景點，湖光山色，超美的。

跟著指示牌走。

沿途有指示牌，也有景區地圖，不怕迷路。

浪漫的湖邊下午茶就在「映象水岸」。

彷彿置身峇厘島，何需花大錢出國，不用買機票花大錢出國，來西湖渡假村就可以享受悠閒時光。

坐在沙發上，都不想起身了。

大自然美景就在身邊，碧綠的湖水湛蓝的天空，遠離都市塵囂，令人心曠神怡。

湖邊悠閒散步的鵝，後面一整片金黃、緋紅的落羽松美景，唯美漸層色調，好像一幅畫。

一邊喝著美式咖啡，一邊欣賞金色的陽光灑在蔚蓝的湖面上。

炸雞塊。

也可以在花園裡用餐。

原味鬆餅 NT$200

下午茶套餐附的。

新鮮綜合水果茶 NT$250/壺.

住宿贈的下午茶套餐。

新鮮水果看得見。

種了很多美麗的花。

處處是景。

店景。

菜單。

主廚特製料理晚餐

晚餐是套餐，一人一套。

主菜五選一

紅酒燉牛腩. 檸檬鮭魚排. 一品麻油雞. 法式羊小排. 東坡肉.

另外搭配美味的配菜、小菜、湯、水果。

等候的時候，先喝一杯茶，然後打卡。

這次打卡贈品是：酸酸甜甜的小魚。

我點的：法式羊小排.

羊小排軟嫩，沒有騷味，搭配高麗菜、小紅蘿蔔一起享用。

婆婆點的檸檬鮭魚排.

大姑點的：一品麻油雞.

小火在熱，熱呼呼吃，超舒服。

配菜：鳳梨蝦球、蘆筍花椒、豆干小菜。

小菜：木耳、泡菜。

養生排骨湯，水果是蘋果跟柳丁。

（食材依照當季時令調整)

活力自助早餐

早安，美好一天的開始，享用一份營養豐盛的早餐，法文有句名言是這麼說： 「生活中的幸福，從一頓平靜的早餐開始。」

先來一杯熱咖啡，讓自己清醒。

帶長輩或是小孩來，可以喝熱豆漿、熱牛奶。

再來杯果汁，用份玉米脆片牛奶。

豐盛的早餐。有火腿片、炒麵、紅燒豆腐、蒸玉米地瓜、炒蔬菜、芝麻包子、饅頭等。

我最喜歡吃飯店的稀飯了，配菜多。

西湖渡假村的稀飯不只有白稀飯、還有芋頭鹹稀飯，好吃。

沙拉區。

滷肉飯、味噌湯。

麵包區。

最後再來份水果、甜點。

飯店設施

松園會館飯店大廳。

如果提早來，可以先寄放行李，先逛逛園區。

美人湯

位於西湖渡假大飯店B1.

碳酸氫鈉美人湯。

需自備泳裝。

飯店提供接駁車前往美人湯。

接駁車時間：10:00~21:50（週三：10:00~17:00）.

跟飯店櫃檯預約。

美人湯SPA使用說明

開放時間：

15:00-18:00.

19:00-22:00.

15:00-18:00. 19:00-22:00. 清潔消毒時間為：18:00-19:00.

最後入場時間為： 17:30、21:30.

每周三為清潔消毒日，SPA公休.

運動健身房

位於松園會館２樓，供住客免費使用。

有跑步機、健步機等，提供飲水機。

開放時間：06:00～22:00.

電腦網路室

西湖渡假大飯店1F.

松園會館1F.

開放時間：09:00～23:00.

免費報章雜誌借閱。

投幣式洗衣房

位於松園會館B1.

販售洗潔劑、提供燙衣板、熨斗。

２４小時開放。

KTV包廂區

位於松園會館B1.

投幣式.

開放時間：09:00~23:00.

自動販賣機

渡假村外有超商，但嘴饞又懶得走時，可以到販賣機買泡麵、零食餅乾、飲料和水。

館內電話。

電話亭。

麻將室

位於松園會館B1

擺設麻將桌1組，場地清潔費NT＄1,000元/6小時/組.

表演節目

目前表演的節目是：來自烏克蘭舞者的精采表演「歐洲綜藝秀」

表演時間，可以洽櫃台。

歐洲綜藝秀

有魔術表演、呼拉圈舞、小丑跟大家互動、彩帶鞦韆……等，表演結束後還可以跟表演這一起拍照合影。

炫光特技秀

晚上的「炫光特技秀」，非常精彩，不要錯過。

夢幻光雕秀

斥資千萬打造的「夢幻光雕秀」。

交通資訊

免費飯店接駁車

座位寬敞舒適，住宿的客人可以預約免費的飯店接駁車，從三義火車站，搭乘至西湖渡假村。

接駁時間：09:00～17:00

預約電話：037-876699

需三日前預約完成，入住當日不受理預約。

如何前往西湖渡假村，有幾個交通方式：

自行開車前往. 搭乘豐原客運. 搭台鐵. 搭高鐵，再轉台鐵.

自行開車

國道一號：下中山高三義交流道左轉100公尺可達。

國道三號：下中二高苑裡交流道，沿中苗六線經火炎山接省道台十三線，右轉後即刻再右轉上高架道路往三義〈交流道〉方向，下苑裡交流道後至三義車程約15-20分鐘。

中南部遊客可經由豐原、后里經省道台十三線進入三義。北部遊客可經由台十三線，或西濱快速道路，由苗130線、130甲線進入三義。

來西湖渡假村交通方便，停車場又大，不管大型遊覽車、私家車都很好停。

超適合公司員工旅遊、學校校外教學。

高鐵

火車

豐原客運

北部遊客：台北轉運站3樓302月台 ( 台北市大同區市民大道一段209號 )，直達西湖渡假村。

南部遊客：豐原火車站前 ( 豐原區三民路46號 ) 搭乘豐原-台北班次，直達西湖渡假村。

注意事項：桐花祭期間的六、日，客運靠站地點為臨時招呼站 ( 西湖渡假村拱門下 )，請搭乘遊客留意。

平日停靠點為西湖渡假村候車亭，搭乘班次請依豐原客運官網公告為主。

周遭景點

西湖渡假村周遭非常多好玩景點，適合在這住兩天，一天玩園區、一天附近走走。

附近景點：

三義木雕街(5分鐘)

山板樵(10分鐘)

勝興車站(10分鐘)

舊山線鐵道自行車(10分鐘)

十六份人文茶館(10分鐘)

三義鴨箱寶(10分鐘)

卓也小屋(15分鐘)

台灣客家文化館(15分鐘)

春田窯(15分鐘)

麗寶樂園(15分鐘)

莫內花園(15分鐘)

天空之城(20分鐘)

飯店資訊

西湖渡假村

超優惠住宿方案：雙人一泊三食$3,600元

下殺2折，原價17,419元，住宿內容包含：

標準雙人房1晚 住宿期間免費入園 中式/西式自助早餐2客 主廚料理晚餐2客 映象水岸下午茶雙人套餐一份 Spa美人湯泡湯券2張

加贈

4,000元住宿抵用券一張(含早餐、下午茶、主廚料理晚餐) 花園露天酒吧100元宵夜抵用券2張

訂房網址： https://reurl.cc/O4rMnv

新春特惠住宿方案

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