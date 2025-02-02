為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

2025燈會攻略
2025-02-02 12:19:00 文字：TinTin緹緹的旋律
share
TinTin緹緹的旋律

TinTin緹緹的旋律

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包.

動態實境恐龍特展-震撼呈現！安徒生童話城堡的宮廷花園，盡在西湖渡假村.

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

西湖渡假村，以安徒生童話元素打造的宮廷花園，白天可以賞螢、賞蝶、賞鳥，自然景觀豐富，桐花季時更是美不勝收，位於苗栗，緊鄰一座天然湖泊「西湖」，遊湖賞景吃下午茶，非常的放鬆，喜歡自然景觀的還可以爬山呼吸芬多精，觀察蜻蜓及青蛙的蹤跡，晚上去美人湯SPA，仰頭可以看見滿天的星星跟你呢喃。

白天晚上都有『外國舞者的特色表演』，跟觀眾互動超有趣，帶著家人一同搭乘遊園小火車感受園區的園藝造景、歐式建築，婚紗教堂。

西湖渡假村超多『熱門拍照打卡』景點，更不能錯過『夜晚凡爾賽花園的燈光秀』、『炫光特技秀』。

現在還推出『動態實境恐龍特展』，吃喝玩樂，雙人一泊三食只要$3,600元，CP值超高的渡假村怎能不趕緊約閨蜜、親友、家人一同來個兩天一夜的小旅行。

 

西湖渡假村

 

超優惠住宿方案：雙人一泊三食$3,600元

下殺2折，原價17,419元，住宿內容包含：

  1. 標準雙人房1晚
  2. 住宿期間免費入園
  3. 中式/西式自助早餐2客
  4. 主廚料理晚餐2客
  5. 映象水岸下午茶雙人套餐一份
  6. Spa美人湯泡湯券2張

加贈

  1. 4,000元住宿抵用券一張(含早餐、下午茶、主廚料理晚餐)
  2. 花園露天酒吧100元宵夜抵用券2張

訂房網址： https://reurl.cc/O4rMnv

 

動態實境恐龍特展

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

馬門溪龍站在凡爾賽花園裡歡迎大家。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

歡迎來到恐龍世界。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

史前巨獸突然出現在眼前。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

嚇到模糊。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

侏儸紀公園中，這恐龍跑超快，一不小心就被咬到，好可怕，趕緊跑！

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

1：1真實比例的『肉食牛龍』，很大隻的身體，但前肢卻好短，一邊威武的大聲吼叫、又一邊舞動那小小的腳，恐怖又可愛，超有反差萌的。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

你在看我嗎？你可以再近一點……阿喔……(啊~~)……嚼……

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

蛋破了！？…小恐龍會從草叢裡跳出來嗎？

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

環境會變色。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

超大隻暴龍。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

看人跟暴龍比例就知道，這隻龍有多大隻。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

恐龍路邊招手。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

要不要載牠一程呢？

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

恐龍藏在叢林中，要小心牠突然出現！

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

栩栩如生的恐龍。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

噓…..悄悄的小聲走，不要被恐龍發現到。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

不時有乾冰噴出，還有小朋友的驚呼聲。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

發現恐龍蛋。三角龍要破殼而出了。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

偷蛋會不會被後面的恐龍看到？

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

如果小朋友問，這是什麼龍？也不用擔心不懂。旁邊有解釋牌說明。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

這隻長得有點像會飛的…..

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

呆萌的恐龍

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

小男生來到這應該會瘋掉吧。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

樹屋上也有會飛的小恐龍。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

動態實境恐龍特展，門票優惠中。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

就算不住宿，也可以來探索恐龍世界。

 

凡爾賽花園

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

花園美景

充滿濃厚歐洲風情的凡爾賽花園，是仿造歐洲「奧地利維也納的夏布倫宮」及「法國的凡爾賽花園」而建造，結合歐洲偉大的知名歷史人物雕像，搭配四季如春的花藝造景，以及安徒生童話元素，一步一景色，不用買機票出國，來這裡就可以感受歐洲花園的美。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

一走進花園，恐龍就搖著尾巴歡迎著我們的到來。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

怎麼拍都像是明信片上的風景照。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

好適合拍婚紗的建築喔。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

彷彿來到希臘，藍與白的夢幻房子。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

花園餐廳

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

白金音樂馬車

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

歐式花園

走在其中，可以細細觀賞雕像。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

花園小火車

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

可以搭乘小火車輕鬆遊花園。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

免費搭乘。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

候車處在幸福廣場上。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

西湖渡假村貼心備有穆斯林的祈禱室。

 

熱門拍照打卡點

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

花園有超多熱門網紅拍照打卡點。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

桐花椅。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

情侶一起敲響幸福愛情鐘。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

優雅的在森林彈琴。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

飛翔的天使。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

情侶坐椅。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

打電話給久未連絡的好友。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

想像父子一人一個坐在恐龍蛋，好可愛的畫面喔。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

可以休息也可以一群朋友擺姿勢拍照的彩色桌椅。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

晚上的凡爾賽花園。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

夜景很美，晚上吃飽飯，剛好逛花園消消食。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

花園露天酒吧

住宿送100元宵夜抵用券2張。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

斥資千萬打造的「夢幻光雕秀」。

 

西湖渡假村

安徒生童話

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

以安徒生童話元素打造的西湖渡假村，在園區內有安徒生童話大師的雕像。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

安徒生童話：賣火柴的女孩。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

安徒生童話：拇指姑娘。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

有點忘記這是什麼故事？驢子拉著馬車，上面有個小女孩….

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

沉思者雕像。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

館內裝置藝術。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

樹叢也剪成可愛的動物造型，處處都用心。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

每個角落都好好拍。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

米蘭會議廳

公司團聚辦活動場地，進門前有一群衛兵吹喇叭歡迎，好像英國的皇家衛兵，頭戴超高的帽子。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

廁所前可愛的說明。

 

彩蝶園

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

我們這次來是冬天，沒什麼蝴蝶，但可以欣賞園區美麗的花草。

彩蝶園裡，種植了許多蝴蝶及幼蟲喜歡的蜜源植物與食草植物，尤其是有蝴蝶威而鋼之稱的「高仕弗澤蘭」，更是吸引了許多不同種類的蝴蝶駐足。最安全的近距離賞蝶區，更是戶外教學最佳的大自然教室。(官網介紹)

 

映象水岸

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

遠山如黛，倒映在湖水中，湖水倒映著藍天白雲，湖面彷如是一幅國畫。陽光灑下，湖面波光粼粼，美得像首詩。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

幾隻鵝一搖一擺走來，不時抬頭嘎幾聲，遠處還有美麗的落羽松，時光彷彿停滯了下來。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

可以買飼料餵鴨。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

對，你沒有看錯，是餵關在屋子裡的鴨子，不是搖著屁股走路的鵝。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

湖邊的雕像裝飾。

看起來很像，位於丹麥哥本哈根長堤的美人魚雕像。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

走在落羽松下，看著湖景，吹著涼風，曬著太陽，手機丟掉丟掉。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

除了散步在湖邊，也可以踩天鵝船遊湖。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

或是悠閒地坐在沙發上，看別人氣喘吁吁的踩船。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

天鵝船 NT$150/人

 

靈山洞星光祈福隧道

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

靈山洞鳥居

附近有蝙蝠洞。

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

靈山洞星光祈福隧道

隧道內有六座觀世音菩薩相，用大陸的青斗石雕刻而成，別是祈求家庭和諧的「正法明如來」、保佑身體健康的「慈航普渡」，能消災、增福慧、助人金榜題名的「准胝觀音」，可為祈求者遠離苦難、離苦得樂的「聖觀音」，還有意寓愛情不肯去，願天下有情人終成眷屬的「不肯去觀音」、祈求財富廣進的「水月觀音」以及在隧道外可以讓遊客許願的「南海觀音」。

在隧道出口處特別設置一個求籤桶，可以向菩薩求籤看看未來的運勢，如果求到好籤可以帶回家當作幸運符；萬一抽到比較不如意的籤，則可以將籤詩繫在洞外的福樹上，請觀音菩薩代為消災、納福，同樣可以祈求帶來好運。一旁還有兩座重達數千公斤的紅碧玉奇石，分別名為「吉祥」、「如意」，虔誠走一趟祈福隧道，藉此洗去身上的不如意，更可以求得心靈淨化，一舉數得。(網路資訊)

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

手水舍

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

淨手。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

有販售御守，可以寫上願望掛上去。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

免費參觀。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

自然景觀

喜愛爬山觀賞自然景觀的，一定要來座落在森林裡的西湖渡假村飯店來擁抱著大自然，這次沒有空爬山，下次再來探訪樂活森林、忘憂谷，聽說幸運的話還可以看到台灣藍鵲。

 

親子樂園

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

歡樂泡泡廣場

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

可愛的粉紅泡泡小恐龍。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

按背後的按鈕就會吐出泡泡來。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

大人小孩都會玩得很開心的夢幻夢泡泡。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆 【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

從插槽拿出棍子來，就可以將泡泡揮灑空中。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

毛毛蟲泡泡池。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

可以玩出超大的泡泡。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆 【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

不要說小孩，大人都玩得超開心的。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

西湖渡假村小火車站。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

小火車經過很多超大棒棒糖，好想拔起來咬一口。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

旋轉恐龍蛋。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

別人是旋轉咖啡杯，西湖渡假村是旋轉恐龍蛋，主打的就是獨一無二。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

3人暴龍。

別家遊樂園是旋轉木馬，西湖渡假村是旋轉暴龍。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

歡迎光臨小小販賣部。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

有販售村長茶葉蛋、冰棒、零食飲料等。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

童趣的西湖渡假村環保袋。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

還有可愛又好吃的「恐龍餅乾」。

 

夢幻糖果屋

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

格林童話裡的糖果屋，成真了！

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

餅乾房子、軟糖椅子、棒棒糖柱子、棉花糖跟糖果的屋頂……好想把屋頂拔下來吃！

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

糖果屋裏頭是什麼？

當然是賣餅乾、糖果、爆米花、飲料、冰棒……所有會被父母限制不准多吃的食物。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

小時候我最愛吃棉花糖了，彩色的、軟綿綿的、像雲朵的棉花糖吃進嘴裡就有種化不開的幸福感。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

鋼琴糖果盒。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

電話造型糖果盒。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

牛寶寶造型糖果盒。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

還有恐龍、兔子等造型糖果盒跟各式餅乾糖果。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

薑餅人站在屋頂上。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

不知道棒棒糖有沒有油桐花口味的。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

旋轉櫻花鞦韆

櫻花樹下盪鞦韆，位於糖果屋旁。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

童話森林小鋪

童話森林小鋪販售著各種美味簡餐，國王限定餐點、酥香炸物，旅行中的元氣補給。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

餐廳，並販售冰棒、飲料等。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

小舖外有休息的椅子，牆面是一本一本的書，書名很有趣。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

香腸木栓熬的湯、養豬王子、笨蛋傑克…是不是很有趣。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

這郵筒…?!…信會更快收到嗎？

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

歡樂世界

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

發現金礦山

開著挖土機挖寶，怎麼這麼有趣。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

我都想開挖了。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆 【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

跑跑金沙堡

小朋友在這一定會玩得超開心的。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

小朋友玩賽車，父母在公車站牌下休息等。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

小朋友保衛地球發洩精力，父母可以按摩放鬆身體。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

國王的蛋蛋屋

我沒有轉到我想要的，我有淡淡憂愁。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

有最近最夯的水豚君。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

這個恐龍看起來好壞，我好想夾。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

這國王正穿著他的新衣嗎？

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

超小型的旋轉木馬。

 

飯店房間

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

松園會館

我這次住宿的是松園會館。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

非常有歐洲度假風，在這喝杯咖啡，彷若在巴黎左岸，吹著涼風，曬曬溫暖的太陽，跟家人朋友聊天，放鬆身心，哪需要花大錢出國呢。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

飯店櫃檯

  • 進房時間：下午3時。
  • 退房時間：上午11時。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

櫃台服務人員非常親切的講解飯店設施與表演時間。

重點還幫我們打勾畫線，超級熱情。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

我超愛有附陽台的房間，這是從房間陽台拍的園區景觀。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

寬敞的雙人房：

  • 雙人床
  • 沙發
  • 42吋液晶電視
  • 淋浴間
  • 小陽台
  • 冰箱、毛巾、吹風機、冷熱水壺、茶包。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

舒適的雙人床。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

床旁邊有桌椅，可以在使用電腦辦公。（來這辦什麼公，要把煩惱丟掉、把老闆忘掉。）

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

另一間房間。

飯店備有嬰兒澡盆、奶瓶消毒器、嬰兒床、小板凳，如有需求請於訂房時事先預約。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

電視，提供免費WIFI。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

沙發。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

冰箱。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

衣櫃內有兩雙拖鞋、保險櫃、衣架、棉被。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

房間內的小廚房，有插頭、冷熱水壺、香氛。

這個小小的洗手台好方便，我好愛，不用特別跑去廁所洗杯盤。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

飯店提供的茶包。

第一次喝玉山薊茶，蠻特別的。跟一般茶葉不同，是由針葉植物製成，是台灣特有的高山植物：玉山薊，民間俗稱雞角刺，生長在高山區，是台灣特有的藥材。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

有吹風機。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

礦泉水兩瓶。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

如果不夠，走廊有飲水機，可用房間內提供的冷熱水壺去裝水。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

方便的洗手台。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

浴室裡提供大小毛巾。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

舒適的淋浴間。

提供義大利進口的沐浴乳、洗髮精。

(因政府環保規定，不提供一次性備份：牙膏、牙刷、浴帽、刮鬍刀、梳子。)

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

小陽台，可以看見園區景觀。

早晨拿一杯咖啡坐在這發呆冥想，聽著蟲鳴鳥叫，非常的放鬆。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

可以很清楚的看到「大恐龍」跟「西湖渡假村」，看到這字就不自覺想到陽明山的花鐘，就是到此一遊必拍的點。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

晚上坐在這還可以一邊喝飲料吃消夜邊欣賞精采萬分，不容錯過的『夜晚燈光秀』。

 

森林小木屋

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

小木屋很適合一群朋友或是全家旅遊住宿。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

住在小木屋享受森林的芬多精。

 

一泊三食

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

一泊三食內容：

  1. 中西式自助早餐.
  2. 主廚料理晚餐.
  3. 映象水岸下午茶套餐一份.

 

浪漫水岸下午茶

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

跟家族來西湖渡家村住過很多次，每次都是住小木屋、逛園區，第一次知道有這個秘境景點，湖光山色，超美的。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

跟著指示牌走。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

沿途有指示牌，也有景區地圖，不怕迷路。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

浪漫的湖邊下午茶就在「映象水岸」。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

彷彿置身峇厘島，何需花大錢出國，不用買機票花大錢出國，來西湖渡假村就可以享受悠閒時光。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

坐在沙發上，都不想起身了。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

大自然美景就在身邊，碧綠的湖水湛蓝的天空，遠離都市塵囂，令人心曠神怡。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

湖邊悠閒散步的鵝，後面一整片金黃、緋紅的落羽松美景，唯美漸層色調，好像一幅畫。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

一邊喝著美式咖啡，一邊欣賞金色的陽光灑在蔚蓝的湖面上。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

炸雞塊。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

也可以在花園裡用餐。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

原味鬆餅 NT$200

下午茶套餐附的。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

新鮮綜合水果茶 NT$250/壺.

住宿贈的下午茶套餐。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

新鮮水果看得見。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

種了很多美麗的花。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

處處是景。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

店景。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

菜單。

 

主廚特製料理晚餐

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

晚餐是套餐，一人一套。

主菜五選一

  1. 紅酒燉牛腩.
  2. 檸檬鮭魚排.
  3. 一品麻油雞.
  4. 法式羊小排.
  5. 東坡肉.

另外搭配美味的配菜、小菜、湯、水果。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

等候的時候，先喝一杯茶，然後打卡。

這次打卡贈品是：酸酸甜甜的小魚。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

我點的：法式羊小排.

羊小排軟嫩，沒有騷味，搭配高麗菜、小紅蘿蔔一起享用。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

婆婆點的檸檬鮭魚排.

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

大姑點的：一品麻油雞.

小火在熱，熱呼呼吃，超舒服。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

配菜：鳳梨蝦球、蘆筍花椒、豆干小菜。

小菜：木耳、泡菜。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

養生排骨湯，水果是蘋果跟柳丁。

（食材依照當季時令調整)

 

活力自助早餐

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

早安，美好一天的開始，享用一份營養豐盛的早餐，法文有句名言是這麼說： 「生活中的幸福，從一頓平靜的早餐開始。」

先來一杯熱咖啡，讓自己清醒。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

帶長輩或是小孩來，可以喝熱豆漿、熱牛奶。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

再來杯果汁，用份玉米脆片牛奶。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

豐盛的早餐。有火腿片、炒麵、紅燒豆腐、蒸玉米地瓜、炒蔬菜、芝麻包子、饅頭等。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

我最喜歡吃飯店的稀飯了，配菜多。

西湖渡假村的稀飯不只有白稀飯、還有芋頭鹹稀飯，好吃。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

沙拉區。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

滷肉飯、味噌湯。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

麵包區。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

最後再來份水果、甜點。

 

飯店設施

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

松園會館飯店大廳。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

如果提早來，可以先寄放行李，先逛逛園區。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

美人湯

  • 位於西湖渡假大飯店B1.
  • 碳酸氫鈉美人湯。
  • 需自備泳裝。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

飯店提供接駁車前往美人湯。

  • 接駁車時間：10:00~21:50（週三：10:00~17:00）.
  • 跟飯店櫃檯預約。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

美人湯SPA使用說明

  • 開放時間：
    15:00-18:00.
    19:00-22:00.
  • 清潔消毒時間為：18:00-19:00.
  • 最後入場時間為： 17:30、21:30.
  • 每周三為清潔消毒日，SPA公休.

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

運動健身房

  • 位於松園會館２樓，供住客免費使用。
  • 有跑步機、健步機等，提供飲水機。
  • 開放時間：06:00～22:00.

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

電腦網路室

  • 西湖渡假大飯店1F.
  • 松園會館1F.
  • 開放時間：09:00～23:00.

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

免費報章雜誌借閱。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

投幣式洗衣房

  • 位於松園會館B1.
  • 販售洗潔劑、提供燙衣板、熨斗。
  • ２４小時開放。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

KTV包廂區

  • 位於松園會館B1.
  • 投幣式.
  • 開放時間：09:00~23:00.

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

自動販賣機

渡假村外有超商，但嘴饞又懶得走時，可以到販賣機買泡麵、零食餅乾、飲料和水。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

館內電話。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

電話亭。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

麻將室

  • 位於松園會館B1
  • 擺設麻將桌1組，場地清潔費NT＄1,000元/6小時/組.

 

表演節目

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

目前表演的節目是：來自烏克蘭舞者的精采表演「歐洲綜藝秀」

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

表演時間，可以洽櫃台。

 

歐洲綜藝秀

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

有魔術表演、呼拉圈舞、小丑跟大家互動、彩帶鞦韆……等，表演結束後還可以跟表演這一起拍照合影。

 

炫光特技秀

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

晚上的「炫光特技秀」，非常精彩，不要錯過。

 

夢幻光雕秀

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

斥資千萬打造的「夢幻光雕秀」。

 

交通資訊

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

免費飯店接駁車

座位寬敞舒適，住宿的客人可以預約免費的飯店接駁車，從三義火車站，搭乘至西湖渡假村。

  • 接駁時間：09:00～17:00
  • 預約電話：037-876699
  • 需三日前預約完成，入住當日不受理預約。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

如何前往西湖渡假村，有幾個交通方式：

  1. 自行開車前往.
  2. 搭乘豐原客運.
  3. 搭台鐵.
  4. 搭高鐵，再轉台鐵.

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

自行開車

  • 國道一號：下中山高三義交流道左轉100公尺可達。
  • 國道三號：下中二高苑裡交流道，沿中苗六線經火炎山接省道台十三線，右轉後即刻再右轉上高架道路往三義〈交流道〉方向，下苑裡交流道後至三義車程約15-20分鐘。
  • 中南部遊客可經由豐原、后里經省道台十三線進入三義。北部遊客可經由台十三線，或西濱快速道路，由苗130線、130甲線進入三義。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

來西湖渡假村交通方便，停車場又大，不管大型遊覽車、私家車都很好停。

超適合公司員工旅遊、學校校外教學。

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

高鐵

  • 【台中站】搭乘高鐵至台中站，再由站內（新烏日站）轉台鐵搭乘［往新竹］方向復興號或區間車至三義火車站（約30-60分鐘1班車）.
  • 【苗栗站】搭乘高鐵至苗栗站，步行至台鐵［豐富站］搭乘［往斗六］方向復興號或區間車至三義火車站（約30-60分鐘1班車）.
  • 台灣高鐵官網

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

火車

  • 搭火車到「三義站」下車後，可以搭乘飯店的免費接駁車
  • 也可以自行搭計程車前往，火車站旁有排班計程車，約15分鐘到達。
  • 台鐵時刻表

 

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

豐原客運

  • 北部遊客：台北轉運站3樓302月台 ( 台北市大同區市民大道一段209號 )，直達西湖渡假村。
  • 南部遊客：豐原火車站前 ( 豐原區三民路46號 ) 搭乘豐原-台北班次，直達西湖渡假村。
  • 注意事項：桐花祭期間的六、日，客運靠站地點為臨時招呼站 ( 西湖渡假村拱門下 )，請搭乘遊客留意。
    平日停靠點為西湖渡假村候車亭，搭乘班次請依豐原客運官網公告為主。

 

周遭景點

【西湖渡假村-苗栗-景點-住宿-餐廳美食推薦】超高CP值，苗栗2天1夜小旅行懶人包. - 老爺爺與小老婆

西湖渡假村周遭非常多好玩景點，適合在這住兩天，一天玩園區、一天附近走走。

附近景點：

  • 三義木雕街(5分鐘)
  • 山板樵(10分鐘)
  • 勝興車站(10分鐘)
  • 舊山線鐵道自行車(10分鐘)
  • 十六份人文茶館(10分鐘)
  • 三義鴨箱寶(10分鐘)
  • 卓也小屋(15分鐘)
  • 台灣客家文化館(15分鐘)
  • 春田窯(15分鐘)
  • 麗寶樂園(15分鐘)
  • 莫內花園(15分鐘)
  • 天空之城(20分鐘)

 

飯店資訊

西湖渡假村

 

超優惠住宿方案：雙人一泊三食$3,600元

下殺2折，原價17,419元，住宿內容包含：

  1. 標準雙人房1晚
  2. 住宿期間免費入園
  3. 中式/西式自助早餐2客
  4. 主廚料理晚餐2客
  5. 映象水岸下午茶雙人套餐一份
  6. Spa美人湯泡湯券2張

加贈

  1. 4,000元住宿抵用券一張(含早餐、下午茶、主廚料理晚餐)
  2. 花園露天酒吧100元宵夜抵用券2張

訂房網址： https://reurl.cc/O4rMnv

 

新春特惠住宿方案

 

—–✈——✈——✈——✈——✈——✈——

♫喜歡我們的文章歡迎『按讚』+『分享』♫

✓點我。追蹤【IG】

✓點我。訂閱【YouTube】

✓點我。追蹤【TikTok】

✓點我。追蹤【抖音】

✓點我。追蹤【小紅書】

訂閱最新文章




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up