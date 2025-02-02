第一次的星宇貴賓室體驗拜颱風所賜,因為颱風的關係虎航航班取消,為了同天出發,臨時買了星宇航空的機票

只是去程的經濟猜賣完了,所以買了商務艙,錢包哭泣(´;ω;`)

這次是飛北海道,都是新千歲進出

去程商務艙/回程經濟艙 星宇來回機票 27XXX(前一天購買)

當天是早上9:20的飛機,所以六點多就出門,普通的報到櫃台排了一堆人

還好這次買商務艙,所以沒花太多的時間就報到完成,可以多體驗一下期待已久的貴賓室ヽ(●´∀`●)ﾉ

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報到櫃檯的空姐有問我有沒有去過星宇的貴賓室,因為我沒去過所以她有給我一張指引圖,另外給我一張貴賓室的通行證(?)

這次是在一航搭飛機,所以是去了一航的星宇貴賓室,星宇貴賓室跟其他的貴賓室在一塊,但跟其他的貴賓室人比起來少很多,感覺很舒服

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進來的地方有個大電視可以看到航班資訊

因為這次是一個人出國,所以貴賓室的位子被安排在一人座的位子,雖然是一人座,但位子也滿大的,坐起來很舒服

裡面也有一些二人座/四人座的座位,早上六點多的貴賓室人還不算多

接下來服務人員會拿菜單來問說要點什麼早餐,左邊是早餐的部分,右邊是午餐的部分

因為那天是早上六點多,所以是吃左邊的早餐

第一輪我點了阜杭豆漿套餐

來了一個中式小點加豆漿

份量不大,不會吃太飽

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吃完阜杭豆漿的小套餐之後,決定拿一些自助吧的東西來吃

有沙拉區

熟食區

炸物區

麵包/蛋糕區

咖啡區

飲料區

還有酒區可以喝

吃飽還有蜷尾家冰淇淋可以吃(冰淇淋左邊是湯品)

最後主要拿了熟食區的東西,一碗湯跟胡蘿蔔汁喝

味道沒有特別驚豔,但不難吃

吃完之後發現時間還有點多,所以又坐在那邊休息了一下

結果看到隔壁桌的旅客在吃著拉麵被吸引,所以又點了一碗拉麵吃

一樣份量不多,吃完也不怕飛機餐吃不下(?)

另外拿了一瓶京盛宇的冷泡茶喝,後來還把他帶到飛機上喝了XD

吃完拉麵後覺得心滿意足,還有點時間於是拿了一個蜷尾家冰淇淋做結尾

那天冰箱總共有三個口味的冰淇淋(季節水果/牧場牛奶/貴妃烏龍),我拿了貴妃烏龍

全部吃好吃滿後,帶著愉悅的心情準備北海道之旅離開了貴賓室

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第一次體驗星宇航空的貴賓室,覺得環境比起那種大貴賓室舒服人也比較少(不知道是不是因為時間的關係)

另外最近看到新聞,星宇航空的台中貴賓室也即將開始營運了,之後出國也是一個不錯的新選擇

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最後附上一張飛機上喝的星宇特調當結尾,期待下次的新旅程,可以再搭星宇的商務艙chill出遊(*‘ v`*)