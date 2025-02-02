







狂一鍋 最狂酸菜魚 為肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作，旗下「狂一鍋火鍋」將經典台菜融入鍋物料理，掀起一波「台式火鍋」風潮，2025 決定翻玩經典的四川菜，將重中國風的「四川酸菜魚」，融合時尚精品獨樹一幟的生活美學，從室內設計、菜單的設計到料理擺盤 等等，都讓「酸菜魚」與「時尚」劃上等號，這股即將崛起的「 酸菜魚時尚風暴 」，真令人期待～！！！

















台北西門美食推薦｜狂一鍋酸菜魚西門店 地理位置 交通資訊

狂一鍋酸菜魚西門店 座落於台北西門中華路一段與漢口街二段交叉口上的商業大樓內，搭乘捷運至台北西門站6號出口，步行約6分鐘即可抵達。



台北西門店的人潮總是滿滿，晚餐用餐時間還有周末、假日至少要等上一個小時，建議提前預約，或是選擇宵夜時段，比較可以吃得到喔～！！！













狂一鍋酸菜魚西門店

地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓

電話：02-2361-0202

營業時間：週一至週日 11:00~03:00







西門四川菜推薦｜狂一鍋酸菜魚西門店 環境介紹

想到「四川菜酸菜魚」通常會與濃郁的中國風做連結，想不到狂一鍋 最狂酸菜魚 竟然將網美咖啡廳、甜點店的概念，融入四川酸菜魚料理中，將時尚精品理念做為整體的主軸。



招牌LOGO上橫幅的「 ―1725― 」，象徵著1725辣椒傳進川菜發源地，演化奠定酸菜魚的經典口味。2025跨界翻玩向經典致敬品狂一鍋 美學一生。











狂一鍋酸菜魚西門店 時尚打卡點

電梯出口處特別設置的「大蝴蝶結時尚長廊」，好適合拍照打卡，喜愛時尚網美風格的你，絕不能錯過～！！！











用餐環境

以時尚精品 Tiffany綠 為室內設計的主要風格，利用鏡面折射創造空間感，天花板特別的流線條，就像『 美食翻玩界的天花板 』-三冠玩：

愈藍愈好玩：精品藍世界 AI玩主廚:AI玩菜單 邊吃邊玩:開心追求時尚



座位設置採2~4人座為主，也有隱密的8人包廂座位，藍綠色的皮革座椅搭配大理石紋路餐桌，時尚奢華的用餐環境。











▼ 多人座包廂座位

▼ 多人座包廂座位



免費熱飲

提供三款免費花茶熱飲，（陳皮、玫瑰花、洛神花），供顧客自行沖泡享用。







▼ 三款花茶選擇





▼ 三款花茶選擇



台北美食推薦｜狂一鍋酸菜魚西門店 人氣菜單

將時尚精品獨樹一幟的生活美學發揮的淋漓盡致，連菜單設計都嚴選精品包的概念，主要提供兩款主食： 蕭股傳情酸菜魚 、 邦香四溢番茄香 ，依照用餐人數分別為：機車包（1~2人）、拖特包（2～3人）、鉑金包（3~4人），滿足喜愛酸菜魚重口味的饕客味蕾，同時抓住清淡口味顧客需求。



狂一鍋酸菜魚西門店 真的可以邊吃邊玩，時尚網美的用餐環境、舒適座椅、大蝴蝶結時尚長廊，好適合長舌姐妹聚餐、好友聚會、情侶約會、節日慶祝 等等，而且，聽店長說姊妹品牌明水然樂紅到海外去一位難求，狂一鍋也將前進香港、新加坡耶～！！！







蕭鼓傳情酸菜魚（機車包）

堅持選用了亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，口感自然鹹香、爽脆回甘。



利用鯛魚片Q彈紮實的口感，結合滑順細膩的五花豬肉片，搭配金針菇、嘉南酸菜與大紅椒，將四川菜經典的酸辣風味呈現的自然完美，底層還有寬冬粉可以增添飽足感。



機車包的份量，對於一位大食量來說，應該是剛剛好，若是2位一般食量用餐的話，建議可以再加點其他炸物、小食、涼菜或是副餐（加料）。



















▼ 其他炸物、小食、涼菜、飲品

▼ 其他炸物、小食、涼菜、飲品



鍋巴

吃起來就像米餅般酥脆可口，帶點微微的米香與鹹味，可以輕沾酸菜魚湯底一起吃，也可以搭配香甜煉乳，雙重吃法。















百年傳世蓮藕香

藕斷絲連的涼拌蓮藕，吃起來清爽脆口又開胃。







威然自得奶茶醇＆易品清新梅子醋

狂一鍋酸菜魚西門店 的奶茶香醇濃郁，梅子醋去油解膩。







奈人擋住饅頭香

mini可愛的螺旋小饅頭，外層酥脆、內層軟綿，單獨吃帶點淡淡的奶香，沾煉乳吃的話，香甜柔軟，小朋友最愛～！！！











兒女情長鴨血辣

濃郁的四川麻辣香氣，非常入味。













[ 店家資訊 ]



狂一鍋酸菜魚西門店

地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓

電話：02-2361-0202

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。