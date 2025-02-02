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內湖咖啡廳推薦｜Garden Cafe昇恆昌旗艦店，下午茶、餐點一次滿足，不限時咖啡廳

2025燈會攻略
2025-02-02 16:31:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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想要在台北內湖找到一個兼具質感與放鬆氛圍的咖啡廳嗎

Garden Cafe 昇恆昌內湖旗艦店絕對是你的最佳選擇

這裡不僅有寬敞用餐空間，還提供令人垂涎的餐點與飲品，是內湖美食與逛街的完美結合

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一踏進 Garden Cafe，映入眼簾的是被聖誕氣息包圍的用餐空間，彷彿瞬間遠離都市的喧囂

 內湖咖啡廳推薦｜Garden Cafe昇恆昌旗艦店，下午茶、餐點一次滿足，不限時咖啡廳Garden Cafe

 營業時間 : 10:00 – 21:00

 地址: （供餐時間10:30-20:30

地址：台北市內湖區金莊路1295(昇恆昌內湖旗艦店5F)

 新鮮的生菜沙拉入口時脆嫩多汁，每一片葉子都保有自然的甜味

搭配店家特調的橄欖油醬，酸香爽口，讓人一口接一口停不下來

如果你愛健康飲食，這道沙拉絕對是你的菜內湖咖啡廳推薦｜Garden Cafe昇恆昌旗艦店，下午茶、餐點一次滿足，不限時咖啡廳

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蒜香雞肉起司巧巴達：酥脆的巧巴達麵包中夾著滿滿的蒜香雞肉與濃郁的起司

每一口都能感受到雞肉的鮮嫩與起司的拉絲濃香

再加上微微的蒜香點綴，讓人不禁一口接一口，越吃越上癮

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炸鮮魚柳佐松露醬：金黃酥脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的魚柳

咬下去時香氣四溢，搭配濃郁的松露醬，每一口都像是一場味覺的奢華享受，讓人忍不住再點一份

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聖誕紅提拉米蘇：這款甜點絕對是午後時光的亮點

細緻的馬斯卡彭乳酪搭配濕潤的手指餅乾層層堆疊，入口時濃郁的咖啡香氣瞬間撲鼻

點綴其上的紅色莓果更增添一抹酸甜，視覺與味覺雙重享受，讓人沉醉其中

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在這裡用餐怎麼能少了飲品的陪伴

拿鐵咖啡(右)：香醇的咖啡融合濃郁的奶香，每一口都帶來溫暖與滿足，是咖啡愛好者的心頭好

鮮奶茶(左)：選用高品質鮮奶與茶葉調製，茶香與奶香完美平衡，口感絲滑順口，是午後時光不可錯過的絕佳選擇

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如果你正在尋找一個可以滿足視覺與味覺的咖啡廳

Garden Cafe 昇恆昌內湖旗艦店絕對是你不可錯過的選擇

不管是品味美食、享受下午茶，還是和好友一起拍美照，這裡都能一次滿足你的所有需求

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Garden Cafe-內湖店

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place台北市內湖區金莊路129號5樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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