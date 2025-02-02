為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【新北食記】三重牛乳大王 - 在地50年老店，木瓜牛奶一定要搭配超厚雞排

【新北食記】三重牛乳大王 - 在地50年老店，木瓜牛奶一定要搭配超厚雞排

2025燈會攻略 三重牛乳大王 三重牛乳大王推薦 三重牛乳大王必吃 more
2025-02-02 18:51:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
share
雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

【新北食記】三重牛乳大王

吃完店小二魯肉飯如果胃還有點空間，可以吃看看這間開業50年的三重木瓜牛乳，在地的朋友說這間是他學生時期放學後跟同學聚會的回憶，來這一定會點上一杯木瓜牛乳搭配雞排，他們的雞排又厚又多汁，吃起來非常爽，木瓜牛乳甜度也很高，為了吃美食，體重和高熱量以後再說(笑)。

 

搭乘捷運在台北橋菜寮站下車，步行約10分鐘，開車前往可停三重正義國小停車場步行約5分鐘。

【新北食記】三重牛乳大王

【新北食記】三重牛乳大王

▲三重牛乳大王為橘色紅字招牌，門口外帶的人蠻多的，其中不乏在地的學生。

 

【新北食記】三重牛乳大王

▲要內用的話先在櫃台點餐結帳，再直接入座即可。

 

【新北食記】三重牛乳大王

【新北食記】三重牛乳大王

▲店內的雞排都是現場裹粉現炸的，金黃的色澤非常好看，雞排一出鍋馬上就被掃光超熱門。

 

【新北食記】三重牛乳大王

▲店內用餐空間寬敞舒適，座位非常多，這裡禁帶外食飲料也不提供廁所。

 

【新北食記】三重牛乳大王

▲三重木瓜牛乳菜單：果汁牛乳系列有分大小兩種尺寸，其他還有奶茶、特調飲品、布丁凍飲、精緻茶品、冰沙系列、水果乳酸、豬肉吐司和小點心，重類相當多。

 

【新北食記】三重牛乳大王

▲點雞排的話結完帳會拿到號碼牌，雞排起鍋後會直接叫號取餐。

 

【新北食記】三重牛乳大王

現炸香雞排 90元木瓜牛乳(小) 80元：雞排有切塊服務，多人分食比較好食用。

 

【新北食記】三重牛乳大王

【新北食記】三重牛乳大王

【新北食記】三重牛乳大王

▲雞排麵衣金黃酥脆，吃起來沒有油膩感，雞排極為厚實，咬下去有滿滿的肉汁，吃到有點膩的時候再喝一口香甜的木瓜牛乳馬上解膩，兩者互搭超讚！

 

【新北食記】三重牛乳大王

【新北食記】三重牛乳大王

【新北食記】三重牛乳大王

▲木瓜牛乳我點的是小杯但分量不少，喝起來有小碎冰的顆粒感，木瓜極為香甜濃郁，甜度稍微偏甜，等碎冰融化甜度可能更為適中。

 

雞蛋糕短評：三重在地老店，這裡的標配就是點杯木瓜牛乳搭配雞排，木瓜牛乳內有小碎冰，喝起來有粹冰的顆粒感，木瓜香濃甜度高，雞排極為厚實多汁沒有油膩感。


用餐環境★★★☆
餐點★★★★    
服務★★★
CP值★★★☆


【三重牛乳大王美食資訊】

地址：新北市三重區重新路二段73號
電話：0229895718
官網：無
營業時間：09:30–23:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

 

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
三重牛乳大王 三重牛乳大王推薦 三重牛乳大王必吃 三重美食 台北美食 新北美食 三重小吃 台北小吃 新北小吃 三重木瓜牛乳 三重飲料店 三重果汁 三重雞排
創作者介紹
創作者 雞蛋糕 的頭像
雞蛋糕

雞蛋糕生活美學專題報告

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

三重牛乳大王

phone02-2989-5718
place新北市三重區重新路二段73號
4.29 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.64
服務品質
3.64
裝潢氣氛
3.71
CP值
3.86
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up