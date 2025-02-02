【新北食記】三重牛乳大王

吃完店小二魯肉飯如果胃還有點空間，可以吃看看這間開業50年的三重木瓜牛乳，在地的朋友說這間是他學生時期放學後跟同學聚會的回憶，來這一定會點上一杯木瓜牛乳搭配雞排，他們的雞排又厚又多汁，吃起來非常爽，木瓜牛乳甜度也很高，為了吃美食，體重和高熱量以後再說(笑)。
搭乘捷運在台北橋或菜寮站下車，步行約10分鐘，開車前往可停三重正義國小停車場步行約5分鐘。
▲三重牛乳大王為橘色紅字招牌，門口外帶的人蠻多的，其中不乏在地的學生。
▲要內用的話先在櫃台點餐結帳，再直接入座即可。
▲店內的雞排都是現場裹粉現炸的，金黃的色澤非常好看，雞排一出鍋馬上就被掃光超熱門。
▲店內用餐空間寬敞舒適，座位非常多，這裡禁帶外食飲料也不提供廁所。
▲三重木瓜牛乳菜單：果汁牛乳系列有分大小兩種尺寸，其他還有奶茶、特調飲品、布丁凍飲、精緻茶品、冰沙系列、水果乳酸、豬肉吐司和小點心，重類相當多。
▲點雞排的話結完帳會拿到號碼牌，雞排起鍋後會直接叫號取餐。
▲現炸香雞排 90元、木瓜牛乳(小) 80元：雞排有切塊服務，多人分食比較好食用。
▲雞排麵衣金黃酥脆，吃起來沒有油膩感，雞排極為厚實，咬下去有滿滿的肉汁，吃到有點膩的時候再喝一口香甜的木瓜牛乳馬上解膩，兩者互搭超讚！
▲木瓜牛乳我點的是小杯但分量不少，喝起來有小碎冰的顆粒感，木瓜極為香甜濃郁，甜度稍微偏甜，等碎冰融化甜度可能更為適中。
雞蛋糕短評：三重在地老店，這裡的標配就是點杯木瓜牛乳搭配雞排，木瓜牛乳內有小碎冰，喝起來有粹冰的顆粒感，木瓜香濃甜度高，雞排極為厚實多汁沒有油膩感。
用餐環境★★★☆
餐點★★★★
服務★★★
CP值★★★☆
【三重牛乳大王美食資訊】
地址：新北市三重區重新路二段73號
電話：0229895718
官網：無
營業時間：09:30–23:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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