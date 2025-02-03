彰化溪湖人氣麵食館，每到用餐時間高朋滿座，生意好到提前賣完，更讚是內用有免費可口可樂機無限暢飲，愛喝飲料絕對賺到！店內招牌以餛飩乾意麵、紅油炒手聞名，是許多老主顧必吃品項，除了享受乾意麵Q彈不軟爛口感，還可以吃到每天新鮮現包的餛飩，它的皮薄Q彈，內餡飽滿紮實多汁，幾乎每桌都會來一碗，更佛是滷味小菜最便宜只要10元起，親民銅板價完全擄獲鄉親的心，也難怪用餐時間常常客滿！

最近很常跑溪湖吃飯，無意間發現員鹿路三段和環中街附近，居然開了一家鹿港很有名的排隊麵食館，想吃不用跑到鹿港去，在溪湖就能吃到，這裡不太好停汽車，建議開車朋友可導航搜尋楓康超市溪湖站停車場，步行只要五分鐘。

有配合foodpands外送平台，若公司行號需要外送也可洽詢店家。

滷味賣得很好，不僅價格俗擱大碗，口味清爽好吃，常常不到七點就被掃空～

生餛飩都是每天新鮮現包，用料也相當實在。

推開門映入眼簾的裝潢設計好文青，尤其是整間選用木質色、白色、橘色三種組合，再配上藤編椅子與大理石色桌板，宛如置身咖啡廳的錯覺，讓人一踏進店裡就能感受到舒適感。

只要用餐時段店內幾乎座無虛席，無論是外帶或內用都是滿滿人潮，生意真的有夠好。

前面客滿的話，後面也有少數座位，約可容納12人左右，多人用餐可直接包下後面的用餐區。

這裡竟然也有可口可樂喝到爽，喜歡喝飲料的我們當然要喝爆，不過只有溪湖店獨家限定。

醬料區有提供胡椒粉、辣椒醬、醬油、辣台妹辣油子、夢婆辣椒湯，都是採自助式取用。

辣台妹辣油子是店內靈魂人物，尤其是辣度與麻度非常獨特，是外面坊間吃不到，此外夢婆辣椒湯味道比較像客家風味，兩者搭一起也很絕配。

嗜辣者必看！招牌乾意麵有吃法秘訣，可以透過獨家自製辣台妹辣油子、孟婆湯辣椒湯吃出不同辣度，大家趕快學起來～

紅油炒手麵

幾乎每個客人來都會點紅油炒手麵，它屬於中辣，嗜辣者會喜歡！這道紅油炒手麵共有六顆炒手，每顆份量十足不會太小顆，接著搭配特製紅油醬汁調味，同時加入豆芽菜、乾意麵、自製肉燥組合，整個紅油味道非常香，它的皮薄Q彈，內餡飽滿紮實多汁，再加上麻中帶香又彈牙的乾意麵，香氣順口不油膩，讓人越吃越過癮。

餛飩乾麵(意麵)

就是這碗餛飩乾麵(意麵)把我們一群人迷得團團轉，特別是選用乾扁麵條尺寸，再搭配肉燥和4顆餛飩銷魂組合，拿起筷子拌勻後，每根麵條吸附香噴噴肉燥，香度和鹹度都不會太搶戲，整個調味都很剛好，再來細扁意麵的嚼勁和彈牙度更是我喜歡的口感。餛飩外皮薄，豬絞肉內餡鮮甜飽滿，好吃到一下子就秒殺。

特製麻醬麵

喜愛濃稠感偏重，可以點這碗特製麻醬麵！他的麻醬比坊間還要濃稠，尤其是將寬麵條與麻醬攪拌後，每根麵條牢牢吸附醬汁，那種稠感罪惡到不行，芝麻香氣更是迷人，整個嘴裡都是濃郁麻醬風味，重點麵條Q彈不軟爛，表現挺不錯。

赤肉湯

赤肉羹和以往吃到不同，特別是選用整塊粗肉製作，給得很大塊，咬起來嚼勁扎實，再加入豆芽菜點綴，湯頭雖然沒有勾芡感，不過清爽甘甜滋味也很耐喝。

招牌豬心湯

這碗招牌豬心湯是店裡人氣王。豬心是每天早上市場現買，不僅腥味處理得很好，連豬心肉量給到45克左右，重點一碗只賣35元，天啊~這個價錢也太佛心！雖然價格很甜，吃起來卻如此彈嫩脆口，甚至湯頭帶有薑絲清香，讓人喝一口就停不下來涮嘴，推薦大家絕對要點。

豆干/日本昆布/豆包

吃麵就是要配小菜！首先品嚐切成長條狀的豆包，一咬進嘴裡甜鹹滷汁在嘴裡綻放，口感軟嫩有勁，也不會太鹹；再來是豆干我也很喜歡，吃起來香Ｑ又有水份；還有日本昆布(海帶)也好吃，特別是選用日本昆布切成長條狀，入口甘甜軟嫩，更不會像傳統海帶那麼硬口，這個我愛～

米血/豬耳朵/滷蛋

滷味會用大骨高湯稍微川燙，加入香油和醬油調味，讓米血和豬耳朵多了甘甜滋味，就像米血咬起來彈牙有勁，軟硬度恰恰好。豬耳朵清脆柔韌，味道鮮香又有膠質感，重點滷味不會太鹹。吃麵就是要尬招牌滷蛋，滷得香氣四溢，蛋黃味呈現香氣很夠，蛋白Ｑ嫩好吃。

整體心得:鹿港環頂麵食館是我常吃口袋名單，終於免跑鹿港，溪湖就有分店，重點想吃隨時都可以來，真的太棒啦！！

鹿港圓環頂麵食館-溪湖店

地址:彰化縣溪湖鎮員鹿路三段157號

營業時間:10:30~20:00(星期四公休)

電話:04-8827676

粉絲團:鹿港圓環頂麵食館-溪湖店