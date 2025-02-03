來自草屯超人氣弎食鉄板料理，店址就在員林大道五段88號。這家開幕至今生意好到不行，候位區幾乎是滿滿排隊人潮，目前無接受預約，只能現場等候，想吃朋友千萬要趁早啊！推薦照燒黃金雞腿排，外皮煎得酥脆，肉汁鮮嫩多汁，吃過會念念不忘。還有Prime頂級無骨牛小排，完美細膩油花，加上300度高溫鐵板料理，整個肉汁鎖在裡面，一咬鮮嫩細膩油花在嘴裡爆開，一不小心就吃到忘我～

位於員林龍燈夜市的斜對面，外觀以白色獨棟式設計，門口還擺放綠意盎然植栽陪襯，整體看起來很有質感。

有附兩個專屬免費停車場，第一停車場在店家隔壁，第二停車場要繞到後方的龍富一街，現場可停放約22台汽車。

入口處抽號碼牌，叫號時務必人數到齊(含停車者)才會安排入座。另外小小孩和嬰兒車也算一個座位，登記時要算進去唷。

天啊～這個等候區也太寬敞，不僅有座位，還設置冷氣空調，即便刮風下雨或是寒流來襲、太陽曝曬，現場都有一個舒適等候區可稍作休息，光是這點暖到心坎裡。

雙腳踏進弎食鉄板料理就給人精緻的氛圍，從裝潢與空間規劃也看得出用心，尤其是映入眼簾的鐵板料理台，一群高顏質主廚們製作著餐點，我們選擇坐在料理檯前，一邊吃著鐵板料理，一邊欣賞板前師傅翻炒煎煮料理過程，專心神情、帥氣臉龐，整個畫面實在有夠吸睛。

除了鐵板料理台前的座位，還有特別規劃四人座位，如人數比較多或是有帶小朋友就會安排到這區。

無收服務費，因此餐具、茶水採半自助式取用。

自助區有提供置物籃，如有需要放包包可自行索取。

冬瓜檸檬

套餐有附四種飲料，阿文點了冬瓜檸檬，入口時嘴裡有著冬瓜清甜，檸檬的清香以及帶點淡淡微酸感，甚至還有一點金桔風味，整體不會太甜膩，是那種清甜酸爽的口感。

台茶21號 紅韻紅茶

我們補80元更換熱的台茶21號紅韻紅茶，茶包選用魚池21號，擁有厚實溫潤茶感，滋味會比紅玉來的重，後韻則帶點蜜香的甘甜感，重點不會澀，而且光是這壺好喝到回沖兩三次(笑)~

主食單點加價145元就可升級套餐。內容物有每日例湯、鮮蔬沙拉、茶碗蒸、白飯、清炒高麗菜。

不是我再說，從微小細節就能感受到店家用心，像是這碗白飯煮得粒粒分明又帶甜香味，搭配鐵板燒會情不自禁往嘴裡狂扒。生菜沙拉會有八到十種輪替，當天吃到得是百香優格醬與堅果粉，生菜清爽脆口又帶水分，甚至還加了楊桃和葡萄乾增添口感。茶碗蒸也很驚艷，嚴選柴魚、煎魚、綠紅海澡下去蒸，吃起來古溜滑嫩，整個甘甜味在舌尖蔓延。每日例湯以現場提供為主，這天是蘿蔔排骨湯，湯頭甘甜爽口，排骨燉得入味又嫩口，蘿蔔甜味也釋放出來。

套餐附清炒高麗菜

看似平凡清炒高麗菜，沒想到口感這麼脆甜又多汁。後來詢問店員，原來是使用高山高麗菜，難怪會如此好吃。

大蒜奶油香菇

單點一份大蒜奶油香菇。這道使用奶油、蒜頭緩慢乾煎，再灑上調味增加層次。夾起一塊細細咀嚼，香菇最外層煎得很酥，中間地方很嫩，滋味有濃濃奶香與蒜香味交織，此時扒一口白飯超下飯，一下子就被我嗑光光。

照燒黃金雞腿排

照燒黃金雞腿排居然是他們家的黑馬，好吃程度完全不輸，尤其是選用200克上下的溫體雞就贏了一大半。接著由主廚精湛廚藝，再300度高溫特製鐵板乾煎，外皮煎得金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，再淋上自製照燒醬。大咬一口～我的媽呀～外皮超酥脆，裡面肉質卻保留嫩度與水分，重點雞腿排的鮮甜味與照燒醬的甘韻直接在嘴裡綻放，好吃到想一個人獨享。

紅鮋魚甘露煮

這道紅鮋魚甘露煮也是烏矸仔貯豆油(台語)，特別是利用鹹甜醬汁搭配深海的紅鮋魚，豆腐、柴魚片等食材，小火慢慢煮到水份近乎收乾，絲毫將魚腥味處理得很完美，入口可以吃到魚的膠質感，重點鮮嫩又無刺，再來豆腐吃起來軟嫩又入味，嘴裡還不時跑出鹹甜感，此時再扒一口白飯更涮嘴。

澳洲和牛肋條

喜歡嫩中帶嚼勁口感，可以選擇澳洲和牛肋條。特色就是主廚將澳洲和牛肋條利用300度鉄板高溫滋滋作響，煎得外皮微酥，裡面肉質呈現紅潤色澤，再搭配自調蔥鹽醬，以及蒜酥蒜片陪襯，一口咬下肉質Q彈有勁，口腔內盡是滿滿油脂感，而且蔥鹽的鹹香和夠味的蒜酥蒜片，整個油度相當剛好，三者交織好契合～

Prime頂級無骨牛小排

我的老天鵝～這道Prime頂級無骨牛小排一吃就愛上，尤其是無骨牛小排的油花非常細膩，肉色近乎完美，後來店員說主廚一大早就開始修肉，難怪肉色會這麼漂亮。主廚先將無骨小排微煎靜置鎖肉汁，再放至高溫鐵板快速煎至冒起滿滿炊煙，使牛小排慢慢上色，最後擺上自製山葵泥，以及灑上海鹽與黑胡椒粒，輕咬瞬間這個牛小排也太嫩，整個油花和肉汁在口腔爆開超過癮。另外推薦一定要沾純山葵泥，山葵香氣很夠卻不會太嗆，好吃到停不下來～

鐵板銅鑼燒

結尾的鐵板銅鑼燒完全不輸！選用牛奶，海鹽製作成麵糊，過程不加一滴水，然後把麵糊淋於鐵板至兩面上色，大口咬下銅鑼燒外皮Q彈柔嫩，中間內餡是自製檸檬卡士達，微甜微酸滋味令人意猶未盡，對了～銅鑼燒口味會有十種輪替，每次來不一定相同。

抹茶煉乳花生麻糬

驚豔的還有抹茶煉乳花生麻糬，以抹茶麻糬為基底，再搭配花生粉和煉乳，除了每一口都能吃到淡淡抹茶香，口感Q彈又扎實，然而花生香氣很夠，煉乳也不會太甜膩。

整體心得:弎食鉄板料理雖然價格比平價鐵板燒高一點，不過食材用料毫不馬虎，再透過專業板前師傅精湛的手藝，使食材發揮得如此好吃，肉品煎得熟度很剛好，肉汁完美鎖住，每道料理從嘴裡都能感受的出來，讓人不禁想一再回訪。

弎食鉄板料理 員林大道店

地址:彰化縣員林市員林大道五段88號

營業時間:11:00~14:00/17:00~20:30(星期三公休)

電話: 0925-389 595(無接受訂位)

粉絲團:弎食鉄板料理