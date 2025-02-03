近期全新推出丹麥千層捲捲酥，擁有波浪般的捲捲造型，上面還包裹著糖粒，大口咬下酥脆感直接在嘴裡竄開，滋味濃醇卻不甜膩，好吃到一根接著一根。再跟大家報告一個勁爆消息，66cheesecak六週年要請大家免費試吃丹麥千層捲捲酥，現場每日前660位於上午11:00排隊就能獲得1支法式丹麥千層捲捲酥，這麼好康活動，當然要衝一波啦！

每到假日店裡一定排滿人潮，雖然單價略高，但他們家所有原物料都不惜成本，採用高單價日本麵粉、北海道十勝四葉鮮乳、法國AOP產區認證奶油製作，用料絕不馬虎，難怪彰化溪湖門市滿六年依然屹立不搖。

就像一間甜點工廠，透明化玻璃製作區、高科技的360度旋轉烤箱、圓餅皮煎台、幾乎都是重金打造，而我們站在等候區就能看得一清二楚。

店內打造了比人還要高的北海道十勝四葉特選牛乳、冰淇淋椅、餅乾鐵盒牆、Cream sandies的立體拍照打卡區，許多旅人來到這裡都會在這裡拍拍照。

6周年狂歡活動 每日前660位享免費試吃「法式丹麥千層捲捲酥1支」 每天早上11:00準時開放 66 cheesecake保留活動修改與最終詮釋權

2025全新甜點丹麥千層捲捲酥新上市。5入180元、質感鐵盒版12入450元(現場加購價優惠380元)，每人限購四盒。

喜愛千層朋友看這裡。這款新品丹麥千層捲捲酥即將引爆全台灣，想必在2025年占滿各大媒體版面，掀起甜點話題，到時候門市又要擠滿人潮啦！

這天剛好遇到製作丹麥千層捲捲酥，製作過程超級搞剛，光是千層就多達30層，最後再經過發酵、成形、360度旋轉烤箱，出爐時它的香氣直接在空氣中蔓延，甚至整台推車拉出來時超級壯觀，滿滿丹麥千層捲捲酥就躺在上面，這個畫面實在有夠邪惡，看了口水都不自禁滴下來。

全新打卡甜點就非丹麥千層捲捲酥莫屬，包裝是選用質感系鐵盒盛裝，拿來送禮絕對不失面子，超級有質感～

質感鐵盒版一盒共有12入，裡面的丹麥千層捲捲酥都是採獨立式包裝，外出攜帶方便，也比較不容易碎，這點挺加分的，雖然原價一盒450元，但店家近期推出現場加購價優惠380元，大家可以買來試試看。

丹麥千層捲捲酥也有紙盒款，以白色為基底，再搭配黑白格紋，整個質感爆棚，重點五入180元。

把可頌變成千層手拿棒，外觀擁有金黃螺旋的造型，外層還撒上許少糖粒，不僅圓有兩公分，長13公分的size，重點超多層，讓你一咬酥脆爆擊，口腔盡是滿滿奶香味，每口都讓人幸福爆棚，重點滋味濃郁卻不甜膩，好吃到一根接著一根，超激推！

糖粒灑得剛剛好，吃起來不會太甜，讓你嚼起來很香，又有淡淡甜韻，真的好好吃～

人氣依然居高不下，至今北中部皆有多處據點，受到全台鄉親大暴動，重點免飛東京就能吃得到。近期推出期間限定口味，有榛果巧克力+新鮮草莓、宇治抹茶+新鮮草莓、特調卡士達+新鮮草莓等三種口味，全部現點現烤且真材實料，更誇張是～那個千層酥外皮超級搞剛，用料毫不手軟，使用法國AOP產區認證奶油製作，層層酥香在包裹濃厚香甜內餡，甜而不膩口感，更是令人滿足度破表。

新口味的宇治抹茶+新鮮草莓一推出就大受歡迎，特別是千層圓餅皮先煎在烤，抹上一層草莓果醬，再擠入滿滿特調宇治抹茶卡士達醬，依序放滿新鮮草莓切片，最後蓋千層圓餅皮，整個畫面罪惡到不行，甚至千層酥皮咬下去的酥香感直接爆在口中，繼續咬第二口時，裡面的宇治抹茶卡士達醬有一種淡淡茶香，滋味卻不會很甜膩，最後加上新鮮草莓多汁的點綴，讓口感變得更有層次。

巧克力控千萬別錯過這款榛果巧克力+新鮮草莓，當濃郁榛果醬與卡士達醬雙重夾擊，嘴裡滿滿甜香，巧克力的風味，再加上多汁微酸甜的草莓，那種層次感更上一層樓，至於分量兩個人分食比較剛好。

唱片千層酥用料不手軟，完全是擠好擠滿，似乎找不到空隙，這個量真的好誇張～

2025最新甜點丹麥千層捲捲酥，保證一吃就回不去，好吃到停不下來的涮嘴，最後更勁爆是 66Cheesecake六週年，每日前660位享免費試吃丹麥千層捲捲酥一支，看完介紹朋友快來排隊啦！

店家名稱:66 Cheesecake 彰化門市

地址:彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號 (溪湖糖廠冰店旁)

電話:04-8851220

營業時間:10:30~18:30

粉絲團:66 CheeseCake