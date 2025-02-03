每到假日總是一位難求，為了讓彰化鄉親不用等到天荒地老，於是2024年12月中旬在彰化市辭修路段開了第二家脂本燒肉店。彰化店比員林店空間還要大，餐廳共有兩層樓，座位數也比較多，環境更寬敞舒適。脂本燒肉特別地方是不用兩千就能吃到雙人套餐，尤其是豬雞鴨雙人套餐只要1580元，天啊~彰化燒肉這個價位、這個裝潢，CP值簡直大爆表，難怪周末假日、下班過後常常客滿。

位於彰化辭修路199號，緊鄰著扇形車庫、忠權健康公園、玉華珍餅行不遠，離彰化火車站步行也僅需5分鐘路程，不僅地理位置絕佳，連停汽車也很便利，走路免兩分，小型停車30元/小時，最高上限180元。停好車後來到彰化店，外觀建築擁有兩層樓建築，門面也變得比較寬，再搭配時髦日式庭園造景、竹林松樹的草皮，以及簡約俐落格柵、鏽蝕牌扛棒設計，整體看起來氣派又有質感，可以說是彰化最有質感燒肉店。

取名脂本，意欲是足夠的美味，足夠的滿足，日文翻譯後，脂本屋賣，脂本漫族，無論是在理念或想法都有一套專屬特色，再來裝潢更是別有用心，嚴選鐵灰粗曠牆面與星空般水波紋天花板相互映，又以黑色、月亮鏡面、線條燈光、木質等元素呈現，整個營造出率性有質感氣氛，讓你坐在裡面用餐就是有不一樣的FU～

等待帶位時就被等候區吸引，尤其是美到炸掉的白色真皮沙發，再搭配宛如鏡花水月般的月亮鏡，不僅呈現奢華低調感，拍起照來更是好看。

以肉脂為本，產品不斷的迭代優化，只為了讓貴賓沈浸在燒肉的美味，至今經營一年已迭代八次。用餐環境更是打造兩層樓，一樓約12張座席，人數可坐50人左右，桌與桌間距離不會靠太近，加高的靠背椅也不會直視隔壁桌客人，動線設計都還算不錯。

二樓用餐區有三間包廂，兩間分別有兩張四人桌、一間則是6張6人桌，若需要團體、尾牙、親朋好友聚餐，都很適合包場，切記可事先提前預訂，避免現場沒有座位。

沾醬有特調日式燒肉醬、檸檬汁、昆布鹽，以及蔥鹽，可依造個人喜好使用。

脂本燒肉是提供一壺雞湯，特別是選用老母雞和蔬果燉煮，口感香醇又回甘，若喝不夠都可以免費續加。

生菜是無限量供應，吃不夠都可以免費續加。

北海道極製手卷(親子鮮蝦/魚卵珠貝)

第一道是北海道極製手卷，口味有親子鮮蝦、魚卵珠貝、牛肉手卷三種，我們選擇親子鮮蝦和魚卵珠貝，裡面料有高麗菜絲、魚卵、蘋果低丁、少許花生粉，最後加入鮮蝦或珠貝呈現，整個視覺感超邪惡。服務人員建議上桌先吃，才能吃到海苔酥脆口感，高麗菜絲和蘋果丁咬起來清脆，鮮蝦與魚卵鮮度十足。另一款魚卵珠貝，可以感受到魚卵在嘴裡爆開感覺，整體表現不錯。

脂本極醃韓式泡菜

泡菜是店家自己調，酸度與辣度都很平衡，不會太嗆辣，咬起來很爽脆，重點包生菜和肉一起吃，層次更豐富。

飲品

套餐飲品提供50元以下任選，若選擇50元含以上補差價。我們補98元升等霍格華茲奶油啤酒(無酒精)，口味不錯，奶油細緻度和甜度比例剛剛好，重點喝完不會覺得膩。再來是季節限定鮮果汁，味道香甜越喝越涮嘴。

蔬食三拼

套餐有附蔬食三拼，分別有山藥、杏鮑菇、櫛瓜，都是我喜歡的蔬菜類，每款薄度切的適中，並且有撒胡椒鹽提味，讓蔬食吃起來更有味道，如不喜歡吃菜，也可以更換法式松露雞腿肉唷。

月見海鮮烏龍麵

副食我們加購158元升級月見海鮮烏龍麵，不得不說~這道份量真的有夠多，尤其是蛤仔、珠貝給得很霸氣，連烏龍麵也特別選過，最後將誘人生蛋黃拌勻，緊接著大口咬下，他的烏龍麵咬起來很彈牙，口腔內盡是滿滿海鮮味，不僅調味剛好，麵條、湯頭所呈現口感都很不錯。

月見和牛飯

員林店吃過好幾次，每次去一定會升級268元的日月和牛飯，這碗肉量和飯量給得超霸氣，尤其是將飯推疊成一座小山並用和牛包圍起來，最後放上一顆邪惡生蛋黃與蔥花，再用筷子輕輕劃破，金黃蛋液就如熔岩緩慢流下，甚至放到嘴裡那種濃稠度與米飯結合，天啊～整個越吃越幸福，重點來了，升級和牛鮮嫩好吃，超推～

北海道生食級干貝/極鮮大草蝦

套餐有附北海道生食級干貝和極鮮大草蝦，若想吃其他品項可加價補差額！

選用北海道生食級干貝，它的size給得挺大顆，吃起來絲滑鮮嫩，又有滿滿鮮甜味，完全是吃燒肉不可少的品項。

極鮮大草蝦是選用大草蝦，服務人員會上前幫您烤草蝦和剝蝦，吃起來Q彈有脆度。

首先上桌的是伊比利豬，部位有伊比利豚肋切、伊比利豬梅花、伊比利豚塊切等三款。

伊比利豚肋切切得有點像肋條，雖然略帶筋膜，油花卻很均勻，吃起來脆又彈牙，很適合搭配生菜和泡菜一起吃。

伊比利豬梅花油花就比較豐富，雖然有著豐厚油脂，不過吃得到軟嫩彈牙口感，也不會有惱人豬腥味，這道若烤得好會很推～

伊比利豚塊切是切成長條狀，油花部分偏少，相對吃起來就會比較有嚼勁。

吃燒肉就是要牛豬各半比較剛好，有時候吃全牛，會覺得都在吃油脂，因此逸品安格斯伊比利肉套餐除了有豬品項，也有日本A5和牛霜降、 美國安格斯肩胛牛小排、 美國安格斯牛肋切等三種肉品。

重頭戲就是這盤日本A5和牛霜降，你瞧～這個油花分布好細緻，無論是細緻度、肉色都略勝一籌，接著將它放進烤爐烤至稍微變色，這個熟度我覺得最好吃，不會烤得太老，則保有柔軟度和特有甜香，這個很可以！

美國安格斯肩胛牛小排有著大理石花紋，油脂分布均勻，放在烤盤吱吱作響約五分熟度，再搭配昆布鹽一起入口，柔軟細嫩口感在嘴裡劃開，此時甜甜肉汁瞬間蔓延開來，讓人忍不住一片接著一片。

美國安格斯牛肋切以倒三角型狀呈現，擁有紅白相間紋路，外表烤至焦香感是最佳口感，吃起來看似有嚼勁，油脂卻如此豐富，相對也沒有什麼柴感，我覺得美麥捏～

加購澳洲蔥鹽口袋牛舌+448元

澳洲蔥鹽口袋牛舌是店內經典人物，特別是牛舌厚度達1.5cm，甚至中間還塞滿蔥鹽，服務人員協助代烤下，將蔥鹽口袋牛舌呈現如此完美，最喜歡就是豐沛肉汁和Q脆嚼勁，再搭上蔥鹽，整個味道和層次非常契合～

加購30cm幻切牛舌498元

超划算！試營運期間只要加購298元就能吃到30cm幻切牛舌，Nana推薦大家一定要點。當天我們有請服務人員協助代烤這道幻切牛舌，烤得熟度剛剛好，無論是脆度和嫩度都深得我心，因此都能稱它牛舌燒肉店了！

日式手作雪花冰(芒果)/阿里山天然檸檬愛玉

每次只要去員林店都會點這兩款甜品，其中日式手作雪冰花就有芒果、牛奶、巧克力三種口味，我們點了芒果口味，特別是有附爆爆珠，開動前將它倒入雪花冰裡，大口咬下爆爆珠直接在口中爆汁，冰品口感細緻綿密還帶有淡淡芒果香。阿里山天然檸檬愛玉也很不錯，愛玉吃起來軟嫩彈牙，還有爆爆珠陪襯，讓口感變得更豐富。

整體心得：脂本燒肉在員林店就回訪多次，優點就是套餐最便宜1580元就能吃，安格斯牛套餐也只要1780元，整體份量都很實在，肉質選用也不錯，如今彰化又開第二家分店，北彰化朋友不用擔心訂不到位，因為彰化店座位多更多，想吃朋友直接來彰化市就很方便～

脂本燒肉ZhiBen YkNk彰化店

地址:彰化縣彰化市辭修路199號

營業時間:平日17:00-00:00/假日11:00–13:30、17:00–00:00

電話: 04 7288575

粉絲團:脂本燒肉ZhiBen YkNk



