彰化田中人私藏密店，屌到買蛋黃酥、可麗露需line預訂且取貨要按鈴，更狂是幾乎採預約接單，直接殺去有可能白跑一趟，內行人都直接在Line或電話預訂卡位，吃過老饕都讚不絕口！

社頭往田中中正路麥當勞、三媽臭臭鍋方向，會看見「田中鎮公共造產第二攤販市場」，橙義製研所就藏在裡面，店面實在太低調了。

一週只賣五天，每天下午15:30開門，預訂客人會依造時間前來取貨，通常都是秒殺等級，晚來就沒有了！

這家主要以外帶店為主，外觀裝潢打造成文青樣貌，基底選用淺灰色與深木質色妝點，根本是我的菜啦。

我們於Line或電話預訂成功後，到現場必須先按鈴再取貨，是不是很有趣！另外除了現場購買取貨，也有宅配服務唷。

終於拿到啦～傳說中不輸給人氣名店的蛋黃酥，以及被蛋黃酥耽誤的可麗露。

頭家從事烘焙業30幾年，並有專業烘焙執照。後來選擇自己創業，起初販售窯烤pizza跑遍市集，於三年前成立這家橙義製研所。

店家不惜成本堅持品質，選用進口天然無水奶油、紅豆沙、麵粉，以及古法醃漬25~30天的紅土鴨蛋黃等純粹食材製作，更用嚴謹態度面對每項細節。

新鮮手作的蛋黃酥，一顆顆躺在鐵盤上，真是讓人垂涎欲滴啊。

橙義製研所的蛋黃酥很適合送禮，因為設計很有質感又新穎，不過6入禮盒是塑膠提袋，若想要紙袋就要選擇12入裝。

你看看J個圓滾滾肥胖胖的樣貌實在有夠欠吃，拿起來更有重量，整個用料很實在。

當天拿到後立馬於現場吃一顆，一口咬下瞬間發出酥脆聲響，油度上比我想像中還要低，不僅奶香夠味，連紅豆沙內餡都如此綿密，壓軸的紅土鹹鴨蛋處理得毫無腥味，三者交織一起層次豐富又合拍，真的完全不輸名店，愛了～愛了～

蛋黃酥吃不完還可以「冷凍保存」，想吃時將蛋黃酥冷凍取出退至常溫狀態，依舊能嚐到最佳酥脆口感。

可麗露外皮超級脆，而且那種脆度是好咬的，內餡鬆軟綿密，無論是香氣或層次都讓我大開眼界。

冷凍可麗露重量竟達55公克。

原物料嚴選馬達加斯加香草莢、法國鐵塔奶油、萊姆酒、蛋、麵粉..等製作，出爐後急速冷凍，常溫退冰15分鐘就能還原酥脆感，重點不用回烤就很好吃～

可麗露通常兩小時就軟化，老闆為了延長脆度，在技術上下不少功夫，真的很強耶！

貝果

坊間貝果大多都是以美式較紮實口感呈現，這家貝果很特別，橙義製研所製作的貝果以日式呈現，符合亞洲人口感，用料更是實在，嚴選日本麵粉製作，因此餅皮吃起來很Ｑ，內餡鬆軟蓬鬆，讓人一吃就愛上，重點冷凍退冰後跟現烤一樣好吃。

整體心得：橙義製研所就如同誠意寓意，不僅原物料精心挑選，對細節近乎苛求的執著，要製作到極致才會販售，如此直拳對決的路線也擄獲忠實老饕的喜愛。近期年節將近，橙義製研所的蛋黃酥和可麗露絕對是蛇年迎春禮盒首選！

橙義製研所

地址:彰化縣田中鎮中正路305-78號(田中鎮公共造產第二攤販市場內)

營業時間:15:30~19:00採預約制(日一休)

電話:0978-706 776

粉絲團:橙義製研所

@line:@230uhcwe