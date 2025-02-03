說到「眷村」，腦海裡總會浮現那些家常菜香和熱鬧的飯桌畫面，這次終於約上朋友和外國友人，一起來品嚐期待已久的——王爸爸的私房無菜單料理！

當天踏進王爸爸的私房無菜單料理，感受到滿滿的溫馨與濃濃的人情味，就像受邀到朋友家作客一般，桌上的美食更是一場南北交融的饗宴，從北方的豪邁風味到江南的細膩口感，每道料理都蘊含著王爸爸和太太對眷村味道的深情演繹。

店家資訊

＊無菜單料理採預約制，想吃記得提前訂位以免向隅＊

王爸爸來自山東，太太則是四川人，這段跨地域的結合，讓這張餐桌成了南北風味的大集合！從他豪邁的北方料理，到太太精湛的川味手藝，每一道菜都展現出獨特的風味碰撞。

這裡是無菜單料理，一人只要400元，老闆會根據當季食材與靈感自由搭配，但如果有想吃的菜色，提前說一聲，王爸爸也會盡力安排。

那一天，王爸爸笑著跟我們分享，前陣子有客人打來，特別指定要吃「黃仁勳吃過的蒼蠅頭」！只要提早說，老闆還真的能安排上桌，讓整頓飯多了一點話題，也更有趣味～

當天，一道道佳餚陸續端上桌，不用點菜，任由老闆發揮，每一口都是家的味道！這餐讓我想起了眷村的生活，那種鄰里間沒有距離、串門子吃飯的氛圍，雖然沒真正住過眷村，但兒時常去，再加上家裡的皮皮就是在眷村長大的。

店內的氛圍相當居家，大家圍坐在一起準備開動！由於這裡是無菜單料理，根本不知道今天會吃到什麼，只能期待每一道端上來的菜色都能帶來驚喜。

一進門，桌上已擺好了山東燒雞，香氣四溢，光是看那油亮的雞皮就讓人口水直流！外皮微焦帶點煙燻香，內裡卻是鮮嫩多汁，滷汁的鹹香完美滲透，吃一口彷彿穿越到小巷裡的老家廚房。

上海菜飯以金字塔造型端上桌，光是外觀就很吸睛！這道主食看似簡單，卻讓人吃過一次就愛上，翠綠的青菜與粒粒分明的米飯完美融合，香氣四溢，鹹淡適中，讓人吃得滿足又療癒。

韭黃牛肚是店內的人氣推薦料理，也是一道超適合配酒的小菜！牛肚經過精心處理，口感Q彈帶勁，卻又不失爽脆，與鮮嫩的韭黃快炒後，香氣四溢，鹹香剛剛好，讓人忍不住一口接一口。

紅燒肉絕對是經典中的經典！這道菜讓我想到以前回高雄時，婆婆也常做，濃油赤醬的滷汁閃耀著迷人的光澤，五花肉軟嫩入味，甜鹹交錯，肥而不膩，每一口都帶著童年的回憶與家的溫暖。

獅子頭絕對是一道讓人吃了心頭暖暖的料理！丸子大小剛剛好，外皮微微煎脆，內裡卻鮮嫩多汁，搭配濃郁的高湯，入口的瞬間充滿溫潤感，真的太好吃，這道菜讓人回味無窮！

豆腐鱸魚湯鮮味美，入口細膩，應該算是江南菜吧？但其實也是經典的家常菜！鱸魚肉質細緻滑嫩，搭配嫩豆腐與清爽湯頭，每一口都像是在品味一首溫柔的詩篇。

啤酒蝦上桌時，王爸爸的太太特別強調：「這是用啤酒煮的！」但我竟然忘了問是哪個牌子的，蝦肉彈牙鮮甜，帶著微微啤酒香，酒香與蝦的鮮甜完美融合，整桌菜色瞬間變得更有層次。

最後一道上桌的是清炒芥蘭，翠綠的色澤讓人眼前一亮，簡單的蒜香調味勾勒出它的清甜與爽脆，吃起來口感剛剛好，為這場豐盛的無菜單饗宴劃下完美句點。

差點忘了還有蔥油餅，這蔥香味濃郁得不得了，果然北方人做麵食就是有一套。外皮煎得金黃酥脆，內裡包裹著滿滿的蔥花，在高溫下，蔥汁滲進餅皮，香氣四溢，每一口都讓人欲罷不能，真的太好吃了！

在王爸爸的料理裡，每一道菜都不只是食材的組合，而是對生活的熱愛與堅持的體現。這裡沒有浮誇的裝潢，也沒有繁瑣的菜單，只有對料理的執著，以及對每一位來訪客人的用心款待。

如果你想要來一場驚喜連連的無菜單料理之旅，真的推薦來王爸爸的餐桌，讓這股純正的眷村好味道溫暖你的胃與心。以無菜單料理來說，這家店絕對是我吃過最經濟又超值的選擇。

看到牆上有寫著水餃，讓我忍不住問了一下，因為我超愛眷村水餃……結果王爸爸說：「現在比較忙，暫時沒包了」啊～～希望下次有機會來嚐嚐這裡的水餃！

朋友的父母還在這裡留了簽名，還是泰文！哈哈，感覺特別妙，我們介紹眷村菜給他們，他們也吃得津津有味，直呼：「這裡真的好吃呦！」

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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