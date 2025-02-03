雲林超夯的免門票景點「五年千歲公園」，是全台最大規模的寺廟主題公園，就位在馬鳴山鎮安宮五年千歲祖廟旁，附近還有停車場，無論是帶小朋友來挑戰關卡，還是和朋友相約探索園區，都是超值得一訪的雲林旅遊景點。

「五年千歲公園」緊鄰鎮安宮，全園區擁有多達73個關卡，想要挑戰全部關卡至少需要90分鐘，是一座結合宗教文化與探險元素的獨特寺廟公園。

五年千歲公園的歷史相當悠久，最早於民國60年由廟方改建為中正公園，63年正式開放，後來進一步規劃成現在的「五年千歲公園」，並於85年12月開幕。101年後的農曆五月開始，全園區全面免費開放，讓大家都能輕鬆入園遊玩，是一個免門票又好停車的雲林必訪景點！

園內的石雕藝術品相當精美，像是慈悲觀世音菩薩的雕刻，據說都是由知名工藝大師親手打造。

充滿視覺衝擊的彩虹彎橋，是園內的亮點之一！站上橋頂不僅能將整座公園的美景盡收眼底，更是來訪必拍的打卡熱點。

整個園區佔地廣闊，內部規劃了壯觀的奇山異石與唯美的高山石林，搭配各式關卡與景點，讓人宛如走進一座充滿驚奇的庭院秘境。

和一般公園不同，「五年千歲公園」打造了高達73座風格各異的庭園景觀。

在群仙洞附近有可愛的蘑菇傘區，能提供遮蔭休息的空間，順便補充水分。

整個園區腹地遼闊，四處可見獨特的奇山異石，還有宛如仙境般的高山石林。

順著園區內蜿蜒的步道慢慢前行，沿途不僅能欣賞各種變化萬千的美景，還能發現許多別具巧思的景觀設計。

五年千歲公園是一座唯美的大型石雕庭院公園，以宗教文化為核心，融合現代設計與勸善理念，園內許多造景都蘊含深厚寓意，不只是美觀，更帶有勉勵世人向善的精神象徵。

這裡的庭院景觀真的相當壯觀，與一般的小型公園相比，「五年千歲公園」更像是一座充滿奇幻與探索樂趣的仙境。

高聳入雲的彩虹摩天大橋，站在橋下抬頭仰望就能感受到它的氣勢磅礡！但如果怕高的話，還是建議遠觀就好。

無論是從正面遠望，還是從側面欣賞，彩虹摩天大橋都顯得氣勢非凡。

庭園迷宮內的路線曲折蜿蜒，沿途佈滿奇山異石與各式神仙雕像，漫步其中就像在探索一座神秘仙境。抵達瞭望台後，還能從高處俯瞰整片美麗風景，視野超讚！

登上最高點，與巨大的麒麟神獸合影，不僅畫面震撼，還有種征服高峰的成就感。

走到園區的尾端，九龍船隧道終於現身，穿越這條神秘的隧道，便能直接進入九龍巨船內部參觀。

氣勢磅礡的九龍巨船靜靜停泊在湖畔，午後陽光灑落，映照在湖面上，整個畫面美得像幅畫。

九龍巨船不僅外型莊嚴宏偉，更是園區內超人氣的打卡熱點！假日來「五年千歲公園」散步走走，輕鬆就能拍下滿滿美照。

「五年千歲公園」的造景豐富多元，不僅僅侷限於寺廟風格，還融入許多創意與特色元素，讓人逛起來驚喜不斷！這裡不僅是拍美照的好地方，也很適合當作健走運動的場域，帶孩子來放電超適合！不過，夏天真的很熱，建議攜帶足夠的水分，或是挑選春、秋涼爽時節來玩會更舒適喔！

五年千歲公園

地址：雲林縣褒忠鄉安務路31-1號

開放時間：08:00-17:00

電話：05-697-3150

備註：需步行約一小時，請配合開放時間，請自備好水，現場無販賣

**參觀美拍完還可順遊其他推薦景點一日遊喔!!

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