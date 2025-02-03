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台南50年老店「卓家汕頭魚麵」回歸！經典魚麵限量供應，想吃請趁早。

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2025-02-03 15:37:04 文字：進食的巨鼠
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進食的巨鼠

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台南必吃美食小吃-卓家汕頭魚麵回歸！每日限量，想吃要趁早。

台南50年老店「卓家汕頭魚麵」回歸！經典魚麵限量供應，想吃請趁早。

傳承超過50年的台南老字號「卓家汕頭魚麵」，休息3年後終於再次推出經典魚麵，讓老饕們期待已久的美味回歸！

過去卓家汕頭魚麵曾經暫停供應魚麵，改賣鍋燒麵、肉燥飯和魚冊湯，然而當時的生意卻不如以往熱絡。直到最近魚麵重新登場，讓許多人勾起兒時記憶，熟悉的美味讓店外再度湧現長長的排隊人龍。

台南50年老店「卓家汕頭魚麵」回歸！經典魚麵限量供應，想吃請趁早。

魚麵新價格請看照片中的招牌，大碗$90 / 小碗$50，整體來說還算合理。

這類手工技藝的傳統美食難能可貴，還好有年輕一輩願意學習並傳承，讓下一代還能品嚐到這道經典台南味，真的很值得珍惜！

台南50年老店「卓家汕頭魚麵」回歸！經典魚麵限量供應，想吃請趁早。

站在料理台前看到那一盤滿滿的魚麵，內心真的充滿感動，畢竟已經好久沒吃到了！

他們家的肉燥也是一絕！肉燥飯是我目前在台南最愛的口味，鹹甜恰到好處，肥瘦比例也剛剛好，可能是童年回憶加持，讓這碗飯變得更加美味！

台南50年老店「卓家汕頭魚麵」回歸！經典魚麵限量供應，想吃請趁早。

真心推薦魚麵，絕對是心頭好No.1！無論是乾拌還是湯麵，都有獨特風味，大家一定要把握時間吃起來～٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و魚麵現在採限量供應，想吃的話建議中午一點前抵達，太晚到可能就賣光了！

以往卓家汕頭魚麵是用「狗母魚」製作，不過這次回歸後，店家特別說明，因為狗母魚供應不穩，目前改用旗魚和虱目魚的魚漿製作。但吃起來仍然鮮甜，口感更Q彈，我個人覺得味道沒什麼太大差異，喜歡！

台南50年老店「卓家汕頭魚麵」回歸！經典魚麵限量供應，想吃請趁早。

除了魚麵，卓家汕頭魚麵的魚冊湯、魚餃湯也是必點，還有超人氣的魚酥肉燥飯和肉燥飯，絕對值得一試！

我的標準點餐組合就是魚麵湯＋肉燥飯＋魯丸滷蛋＋油豆腐，從小吃到大，這回終於能再次品嚐，真的要感謝老闆回歸，讓這份兒時記憶得以延續。

台南50年老店「卓家汕頭魚麵」回歸！經典魚麵限量供應，想吃請趁早。

店家資訊

  • 店名：卓家汕頭魚麵
  • 地址：台南市中西區民生路一段158號
  • 營業時間：10:30-16:00
  • 週日固定公休 / 特殊假日請見官網公告
  • 電話：06-221-5997
     

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進食的巨鼠Giant Mouse 吃喝玩樂小天地

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我旅遊，才了解生命的意義！
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評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地
評論分數：5.0
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卓家汕頭魚麵

phone06-2215997
place台南市中西區民生路一段158號
3.81 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.06
服務品質
3.44
裝潢氣氛
3.13
CP值
3.56
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