【桃園食記】蕃薯藤中壢壢景町店

壢景町建於1941年前身為中壢官舍，至今已有80年歷史，去年蕃薯藤進駐後，將園區規劃為「町之美」、「食當地」及「買在地」三個區域，分別做為餐廳、麵包店和蔬菜商店，其中町之美為中壢城市人文歷史主題展覽空間，來到這除了吃美食，還能逛古蹟了解歷史，再買一些有機食物回家，吃喝玩樂一次滿足。

蕃薯藤中壢壢景町店提供了18種主餐和12種有機自助吧，食材取自大溪和羅浮的有機農場，以天然栽種手法，絕不灑農藥、無化肥、無基因改造、無汙染，讓消費者可以吃得更安心更健康。

開車前往可停對面的寶雅地下停車場，搭火車至中壢車站下，步行約5分鐘可抵達。

▲蕃薯藤中壢壢景町店位在獨棟日式老宅中，夜晚氣氛非常好，門口有無障礙坡道方便輪椅或嬰兒車推行。

▲店內座位區保留了老屋原本的風貌，榻榻米坐墊、餐桌墊、日式拉門處處都是日式老宅的元素，不說還真的以為是在日本的餐廳用餐。

▲靠近後門還有另一個獨立的沙發座位區。

▲餐點使用手機掃桌上QR code，點完餐再至櫃檯結帳，我們這次點了三個主餐和一個兒童餐。

▲蕃薯藤中壢壢景町店菜單：有18種主餐可選，加入會員還有折扣價，每人低消為一份餐點或飲品，用餐時間兩小時，另有10%服務費。

▲自助吧熱食區有：味噌湯、桃園在地有機糙米黑米飯、有機豆腐燒、每日主廚甜湯、有機蔬菜咖哩總類相當豐富。

▲熱飲的部分有：有機黃豆飲、有機牛蒡茶和熱水，並提供檸檬片可增添風味。

▲生機沙拉選自大溪、羅浮有機農場，自助吧有六樣可選：綜合有機滷味、有機三色藜麥、有機綜合生菜、柚子胡椒拌三絲、薑醋拌木耳、有機根莖蔬菜刨片。

▲今天的甜湯是紅豆湯圓，湯圓以煮至軟爛，冬天喝很暖胃。

▲有機三色藜麥有薏仁等天然穀物，咬起來顆粒感十足。

▲桃園在地有機糙米黑米飯口感比一般白飯更有嚼勁，營養價值也高出許多。

▲有機金桔檸檬飲：飲料都是去冰，喝起來酸酸甜甜，有金桔和檸檬的酸甜和果香，喝完很開胃。

▲麵包有烤過外層有酥酥的口感，附上奶油可塗在麵包上，麵包有葡萄乾等穀物，口感很豐富，麵包也是蕃薯藤的強項一定要吃！

▲兒童餐 315元：兒童餐飲料為果汁蘇打，有微微的氣泡感小朋友不是很愛，主餐是檸檬鹽烤去骨魚排、起司馬鈴薯餅，配餐有百香果蒟蒻、水果和地瓜，有雙主菜的餐點很豐盛阿，但3~5歲的小小孩一個人可能會吃不完，建議家長幫忙分食。



▲鹽麴五香煎豬里肌 455元：主餐有點類似法式料理的擺盤，豬里肌煎得焦香，配菜有玉米、花椰菜和根莖類蔬果，鹽麴是以米麴、海鹽和水天然醱酵釀成，成分更單純，取代味精醬油，吃起來更健康無負擔。

▲檸檬鹽烤去骨雞腿 455元：雞腿外皮煎得有些過焦，賣相不是很好，好在有保持肉質的軟嫩多汁，擠上金桔能增添果香風味。

▲香酥椒麻去骨雞腿 485元：香酥椒麻去骨雞腿是油炸的，外層麵衣也是炸得有點過頭，整體吃起來偏油，附上的椒麻醬辣度算中辣，可酌量搭配使用。

▲餐後的甜點蛋糕有核桃、杏仁、椰子，蛋糕綿密甜度適中，有淡淡的椰子香氣。

雞蛋糕短評：位在壢景町的老宅內，有濃濃日式風味氣氛很好，服務人員極為親切和善，餐點是套餐形式有附飲料和甜點，自助吧有紫米飯、生菜等多種小菜可自取，食物講究健康養身口味偏清淡。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★



【蕃薯藤中壢壢景町店美食資訊】

地址：桃園市中壢區延平路627號1樓

電話：034222108

官網：http://www.organicyam.com.tw/history/history.aspx

營業時間：09:30–20:30

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有(壢景町園區內)

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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