說到蘆洲美食，你會想到什麼？

隱藏在巷弄中的人氣火鍋店，火車讚養生石頭火鍋，絕對是你的下一站

不只養生美味，還有蔬食飲料自助吧讓你吃到飽，滿足味蕾的同時也讓身體倍感輕盈，快跟著我一起來探索吧

一踏進火車讚，就被溫暖的裝潢與親切的服務吸引，彷彿來到朋友家吃飯般自在

這裡的石頭火鍋可不一般，選用新鮮的食材搭配特製湯底

不但清爽不油膩，還充滿營養，讓你吃得安心又滿足

火車讚養生石頭火鍋

電話：02 8286 8919

地址：新北市蘆洲區正和街29號

營業時間：11:00-22:30

還在煩惱冬天該吃什麼暖暖胃嗎？ 麻辣牛奶鍋絕對是你不可錯過的美食首選

這鍋不僅味道層次豐富，連外觀都超吸睛，保證讓人眼睛一亮、胃口大開

麻辣牛奶鍋的主角是一隻療癒系的熊熊造型湯底，頭頂還加蓋了一片濃郁的起司

宛如在溫泉中享受片刻放鬆的可愛模樣，超適合拍照打卡，讓你忍不住想立刻分享給好友

麻辣牛奶鍋的湯頭將麻辣的香氣與牛奶的順滑完美結合

入口鹹香微辣，溫暖又不刺激，連不太能吃辣的朋友都可以輕鬆駕馭

濃郁的湯底煮肉特別入味，無論是嫩滑的牛肉片還是鮮甜的海鮮都能完美吸附湯汁，讓每一口都充滿幸福感

而放進蔬菜後，湯頭又多了一層清甜，完全是豐富你的味蕾的必備享受

如果你也是番茄的忠實愛好者，那麼這款義式鮮茄湯底一定能撩動你的味蕾

這不是一般的番茄湯，而是店家用滿滿誠意手工打造的濃郁湯底

每一口都能感受到番茄的純粹香氣，令人回味無窮

從選料到切丁再到熬煮，店家全程細心把關，確保每一顆番茄都熟成得剛剛好

手工處理的番茄丁保留了果肉的鮮甜與口感，和市面上機械化製作的番茄湯完全不同，讓人吃一口就感受到它的真材實料

提到火鍋的經典食材，霜降牛肉絕對是榜上有名

它不僅肉質鮮嫩，還擁有如藝術品般的大理石紋路，每一片都散發著誘人的光澤，讓人一見就忍不住想趕快下鍋涮煮

霜降牛肉的迷人之處在於它的油花與瘦肉比例完美平衡，大理石般的紋路均勻分布，為牛肉增添了自然的細膩口感

油花在涮煮時融化，讓肉質更加滑嫩，同時也讓湯頭增添了豐富的鮮甜味，每一口都讓人陶醉

將霜降牛肉輕輕涮入鍋中，幾秒鐘就能熟成，散發出濃郁的肉香

入口時，你會感受到牛肉的鮮甜與油脂的細膩在口中融化，讓人忍不住一片接一片，根本停不下來

提到高級豬肉，伊比利豬絕對是不少人心中的「豬肉之王」

伊比利豬以其極致的口感與獨特的風味聞名於世，被譽為「世界上最好吃的豬肉」，是肉食控必試的一道珍饈

與一般豬肉不同的是，伊比利豬的脂肪不是集中在肉的上層，而是像大理石紋路般均勻分布在肌肉中

肉中自然蘊藏著淡淡的堅果芳香，特別是在加熱後，油脂逐漸融化，香氣瞬間四溢，讓人不禁垂涎三尺

如果你是海鮮控，那這款雙人海鮮套餐絕對能讓你大呼過癮

光是外觀，就用充滿儀式感的月光寶盒裝盛，每次打開都像解鎖了一場珍饈盛宴，視覺與味覺的雙重享受，吸睛度爆表

這道超級豐富的海鮮套餐，有白蝦、草蝦、紅蝦、干貝、蛤蠣、鯛魚、鱸魚、魷魚、鮑魚等等

完全為海鮮愛好者量身打造，不用特地跑到漁港，就能品嚐到滿滿的鮮味

每一道食材都經過精心挑選，新鮮度不輸現撈，讓你每一口都吃出幸福滋味

這份雙人套餐絕對不是隨便說說，看看這陣容就知道它的誠意

蝦類三重奏：白蝦、草蝦、紅蝦，鮮甜多汁，一口接一口根本停不下來

鯛魚與鱸魚：細膩的魚肉入口即化，滿滿的海鮮鮮香撲鼻而來

魷魚與鮑魚：彈牙的魷魚和頂級鮑魚，讓這份套餐直升豪華饗宴的高度

干貝與蛤蠣：鮮美的湯汁瞬間征服味蕾，彷彿海洋的精華濃縮其中

高達30多種新鮮蔬菜和多樣食材，任你搭配，自由享用，讓健康餐點不再單調，吃得飽又吃得好

來到這家店，怎麼能錯過店家的調料區呢

其中最讓人驚豔的就是店家精心研製的特製沙茶醬，不誇張地說，它是沾醬界的MVP

無論搭配哪種料理，都能瞬間提升風味，成為你的餐桌好幫手

店家的沙茶醬採用秘製配方，濃郁香氣，入口帶著濃濃的沙茶香，完全不死鹹，回味無窮

這款特製胡麻醬經過精心調配，每一口都充滿濃郁的芝麻香

不管是火鍋、沙拉，還是其他配料，胡麻醬都能展現出它獨特的魅力

如果你是辣味控，那你一定不能錯過店家的自製辣椒

店家自製的辣椒，擁有豐富的辣味層次，不僅僅是單純的辣，而是辣中帶有自然的香氣，讓人忍不住一勺接一勺

火車讚養生石頭火鍋貼心準備三種湯頭，想怎麼加就怎麼加

飲料、茶、咖啡、冰淇淋、霜淇淋，隨你吃

如果你是餐後甜點和飲品控，那這裡真的是你的天堂

不僅能夠享受美味的火鍋，還有多種飲品和甜點讓你隨心所欲地選擇，讓每一餐都充滿驚喜

凡是來店用餐並開鍋，即可獲得新鮮海鮮一盤，活動截止日期是1月24日，機會難得，別錯過喔

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火車讚養生石頭火鍋不僅提供美味，還讓你吃得健康、吃得開心

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