桃園人熟悉的薑母鴨，台灣番鴨牧場這間絕對榜上有名

說到台灣番鴨牧場在桃園一帶應該無人不知、無人不曉，主打以鋼盆去裝薑母鴨

，在蘆竹、桃園富國跟平鎮都有分店

這次來到台灣番鴨牧場大江店，除了薑母鴨，熱炒系列也是大家很喜歡的選擇

，真的是CP值超高的一家薑母鴨店，很多朋友聚會、公司聚餐、社團活動都會來這裡

台灣番鴨牧場佔地廣闊，餐廳前方、後方都有一大片空地可以免費停車

先去櫃台報到或候位，餐廳內用空間明亮寬敞，都是以圓桌為主，想聚餐的話也有包廂可以選擇

訂位時可告知寵物體型大小以便安排位置，寵物需置於推車或包包內哦〜

想吃什麼？來看一下菜單吧！

琳瑯滿目的菜單真會讓人陷入選擇性障礙，好想大器的說全部都來一份XD

餐點的份量恰到好處，不論是一群人還是自己去都能輕鬆點餐

真的閉著眼睛點道道都好吃不怕踩雷

一大群人吃合菜，頗令人期待，因為可以點一大堆菜

多到還要用推車來送餐哈哈

超大臉盆裝滿金黃湯汁的薑母鴨來囉〜

超大份量！幾乎和臉盆一樣大的份量，才剛送上桌就讓我們傻眼到不行！

火鍋的配料要全都來一份啦XD

薑母鴨肉質飽滿，吃來軟Q有嚼勁，湯頭帶著淡淡糯米酒香的麻油薑湯，溫和不燥

竟然還可以加雞佛/鴨心/砰砰丸/各式蔬菜等等，完全打破我對薑母鴨的印象

雞佛那個視覺感真的很衝擊，雞佛會噴汁，真的超好吃，吃過的都讚不絕口！

【麵線】

麵線免費吃到飽超佛心

麵線滑順的口感，能吸附飽滿的薑母鴨鍋底湯汁，好吃嘎ㄟ唰嘴！

【雞油拌飯】

店裡面的雞油拌飯是免費供應的唷，隨便你吃到飽啦

整個太划算了！

【磚窯香烤雞】

想不到的「烤雞」也別錯過！

全雞700元價格也不算太貴

徒手扒雞，先戴上手套，啪答一聲〜雞汁噴濺！

肉質很好，不是那種軟軟的飼料雞口感，而且不會乾柴，調味也不會太鹹太重口味

快快趁熱咬一口，外皮酥脆，肉質鮮嫩卻不油膩，讓人越吃越涮嘴〜

【鮮炒海瓜子】

粒粒飽滿與殼不分離！

海瓜子的鮮度和鹹度甜味不死鹹，貝肉飽滿鮮甜，那醬汁也要鮮香夠味

，一盤讚不絕口的「炒海瓜子」！

【客家小炒】

熱炒必點「客家小炒」，五花肉、嫩魷魚、豆干，爆香提味，很涮嘴的

豆干滑嫩入味、魷魚Q彈有嚼勁，口感豐富迷人，這道我個人很喜歡

【滑蛋炒蝦仁】

蝦仁很大隻新鮮而且很Q彈

滑嫩的蛋液包裹每一顆蝦仁，蝦仁Q彈有咬勁超級下飯

蛋不僅滑嫩柔軟，滑嫩中吃得到蝦子的鮮美彈牙！

【鮮炒水蓮】

炒水蓮可說是許多台灣人到熱炒店必點的料理之一

爽脆清甜不膩口！越吃越愛啦！

【蔥淋油雞腿】

雞肉與油亮亮的油蔥完美搭配

雞腿經過去骨後，肉質香而不膩，外皮更是香醇，搭配蔥油味道堪稱一絕！

鮮甜軟嫩的雞肉，上桌立刻秒殺！

【鹹酥蝦】

真的是整隻蝦子當成零嘴吃啦！

鹽酥蝦的滋味豐富，每一口都能感受到帶勁的鹹辛風味，還能品嚐到蝦子本身的鮮甜

香酥好吃、超級唰嘴，會無法抗拒的一口接一口無法停止

【干扁四季豆】

油滋滋的四季豆配上爆炒香的肉末真的無敵開胃下飯！

吃起來鹹香下飯，而且不會有油膩感，層次豐富的美味讓人欲罷不能

【九層蚵仔酥】

蚵仔的量也給得不少

蚵的鮮味與酥脆炸粉完美融合，外皮炸得酥脆飄香，裡頭的蚵仔，不只顆顆飽滿，Q彈又不腥

每顆炸得渾圓飽滿，酥脆爆漿，每一口都吃得到海鮮清甜！

【招牌酸菜魚】

不只刁民酸菜魚！這裡也有賣唷

大骨熬製湯底，搭配獨家秘制醃菜與泡薑蒜等多種新香料，帶來酸香開胃的獨到一絕

不油不膩，重點辣度、酸度、麻度不敢吃太辣的朋友也可以大口吃酸菜魚喔

【菜脯蛋】

厚厚的菜脯蛋，口感一極棒！

別瞧它外觀不起眼，清淡簡單，舌頭充分領受了食材的新鮮，出奇好滋味

小珊珊碎碎念：

吃薑母鴨還不夠！每一道菜吃了都讓人回味無窮，讓人印象深刻

這家店每次來都不會讓我失望 ，不管是環境還是料理都太棒了！

份量真的不小氣，上菜的速度也快，一定要找一群人一起用餐 ，這樣大家分著吃

【台灣番鴨牧場】

▶地址：桃園市中壢區內定十一街136號

▶電話：03 455 1427

▶營業時間：上午11:00 - 下午9:00

▶官方臉書：台灣番鴨牧場

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